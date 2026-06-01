Xem phim Sex Education, tôi tá hỏa phát hiện lý do con gái thay đổi 180 độ: Hóa ra con bị "đầu độc tư tưởng" mà bố mẹ không hay biết!

Mỗi lần xem phim Sex Education, hành trình lột xác của cô nàng Aimee Gibbs luôn để lại cho tôi những ấn tượng vô cùng sâu sắc. Ở những mùa đầu tiên, Aimee là một thành viên của hội "The Untouchables" sang chảnh, quyền lực nhất trường Moordale. Để được nhóm bạn con nhà giàu ấy chấp nhận, Aimee đã phải liên tục gồng mình, che giấu bản thân, thậm chí là giả vờ ngốc nghếch để làm một cái bóng mờ nhạt làm nền cho người khác. Bước ngoặt cuộc đời của Aimee chỉ thực sự rực rỡ và có chiều sâu khi cô dũng cảm rời bỏ hội bạn độc hại đó để kết thân với Maeve Wiley.

Chính Maeve đã mở ra cho Aimee một thế giới mới: định hướng cho cô về nữ quyền, cổ vũ cô khám phá những tài năng tiềm ẩn của bản thân như làm bánh, nhiếp ảnh, và là chỗ dựa vững chắc nhất giúp cô vượt qua những sang chấn tâm lý nặng nề. Hành trình ấy đã gửi gắm một bài học cuộc sống cực kỳ thấm thía: Chất lượng của các mối quan hệ xung quanh sẽ quyết định tốc độ và hướng đi trong sự phát triển của bạn.

Muốn trưởng thành và hạnh phúc, hãy tỉnh táo tránh xa những mối quan hệ độc hại, những người chỉ muốn dìm bạn xuống hoặc biến bạn thành công cụ. Hãy chọn ở cạnh những người nhìn thấy tiềm năng của bạn, sẵn sàng thúc đẩy bạn giỏi lên và nâng đỡ bạn mỗi khi bạn vấp ngã. Giây phút chứng kiến sự thức tỉnh của Aimee trên phim, tôi bỗng giật mình thon thót khi nhìn về đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn của mình ở nhà.

Tôi nhận ra con cũng đang sa vào một chiếc bẫy tâm lý tương tự mà nếu không có bộ phim cảnh tỉnh, tôi đã có thể bỏ lỡ giai đoạn cứu vãn con.

Aimee và Maeve

Sự thay đổi kỳ lạ của đứa con ngoan và tư tưởng "sống nay biết nay"

Con tôi năm lớp 9 vốn là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn và ham học. Dù không phải thuộc dạng xuất sắc xuất thần, nhưng con có lực học khá, luôn chăm chỉ, tự giác và biết đặt mục tiêu rõ ràng cho bản thân. Tôi từng rất tự hào và hạnh phúc khi con cứ tỉ tê tâm sự với mẹ về việc tìm hiểu các trường đại học, con muốn thi vào ngành này, sau này con muốn làm nghề kia để tự lập. Thế nhưng, kể từ khi bước chân vào lớp 10, con bỗng dưng thay đổi một cách chóng mặt. Con bắt đầu lười biếng, bỏ bê bài vở, và đáng sợ hơn là tư duy của con lệch lạc hẳn đi.

Con thường xuyên buông ra những câu nói cửa miệng đầy vẻ bất cần như: "Ui giời, sống ngày nào biết ngày nấy, lo xa làm gì cho mệt đầu hả mẹ?" hay "Nước đến chân rồi nhảy, có chết ai đâu mà phải vội". Nhìn đứa trẻ từng đầy hoài bão giờ đây trở nên rệu rã, buông xuôi, tôi vừa hoang mang vừa đau lòng mà không hiểu mình đã sai ở đâu trong cách nuôi dạy. Cho đến khi xem đến đoạn phim của Aimee, tôi đột nhiên như tỉnh ngộ: Phải chăng con mình đang chịu ảnh hưởng từ một mối quan hệ độc hại nào đó ngoài xã hội?

Hành trình thám tử của người mẹ và cái gạt tay dứt khoát với tình bạn độc hại

Để tìm câu trả lời, tôi bắt đầu dành một tuần lặng lẽ quan sát, tìm hiểu các mối quan hệ xung quanh con. Và rồi tôi phát hiện ra gần đây con chơi rất thân với một cô bạn lớp bên cạnh, hai đứa quen nhau do học chung một lớp học thêm buổi tối. Khác với con tôi đi học vì tự nguyện và yêu thích, cô bé kia đi học hoàn toàn do bị bố mẹ ép buộc. Cô bé này khá lười, ham chơi và thường xuyên rủ rê con tôi trốn học, lẻn đi la cà hàng quán.

Đỉnh điểm là khi vào trang Facebook cá nhân của cô bé đó, tôi hoàn toàn tá hỏa. Trang cá nhân ngập tràn những bài viết, hình ảnh thể hiện tư tưởng sống kiểu "chill", không cần lo lắng về tương lai, không cần học hành, bất cần đời và chẳng cần nghĩ đến ngày mai. Đáng buồn là cô bé đó coi lối sống nổi loạn ấy là "ngầu", là cá tính, và bằng một cách nào đó, sự non nớt của con tôi đã bị những tư tưởng ấy "tẩy não" hoàn toàn. Con tôi đã học theo chiếc mặt nạ bất cần đó để tỏ ra mình cũng sành điệu, cũng người lớn như bạn mà không biết mình đang tự hủy hoại tương lai.

Ngay tối hôm đó, tôi đã chủ động ngồi lại, nghiêm túc nói chuyện và phân tích cho con hiểu. Tôi không dùng đòn roi hay những lời mắng chửi ép buộc, tôi chọn cách nói chuyện như hai người bạn. Tôi bảo con: "Từ trước đến nay, bố mẹ chưa bao giờ áp đặt con phải đỗ trường top này trường top kia, cũng không bắt con phải giỏi giang bằng bạn bằng bè để lấy thành tích cho bố mẹ. Nhưng đã là một con người, con không thể sống theo kiểu thả nổi cuộc đời mình như một khúc gỗ trôi sông được. Sống tự do, sống 'chill' không có nghĩa là vô trách nhiệm với chính tương lai của mình. Một người bạn thực sự tốt sẽ không bao giờ kéo con đi lùi và rủ con trốn học".

Tôi đã mang chính câu chuyện của Aimee và Maeve ra làm ví dụ để con thấy rằng, một tình bạn đẹp phải là bệ phóng giúp nhau tốt lên, chứ không phải là cùng nhau sa ngã. Thật may mắn làm sao, con tôi là một đứa trẻ bản chất vẫn hiểu chuyện. Sau một đêm suy nghĩ thấu đáo, con đã nhìn nhận ra vấn đề, chủ động xin lỗi mẹ và quyết định cắt đứt mối quan hệ với cô bạn có lối sống lệch lạc kia để quay trở lại quỹ đạo học tập trước đây.

Nhìn con lụi cụi ngồi vào bàn học, lật mở những trang sách với sự tập trung vốn có, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuộc đời của các con còn quá dài và đầy rẫy những cám dỗ chực chờ, nhưng tôi biết, bài học đắt giá về việc lựa chọn "đồng minh" từ bộ phim Sex Education sẽ là một hành trang vững chắc để con biết cách tự bảo vệ mình, chọn cho mình những người bạn tử tế để cùng nhau bước đi rạng rỡ dưới ánh mặt trời.

Minh Châu