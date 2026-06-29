Sự thật về bức ảnh "cả đám thiếu niên dán mắt vào điện thoại" khiến cư dân mạng khen không ngớt: Có những người dạy con hay thật!

Một đoạn video ngắn chia sẻ về bữa tiệc sau kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Giang Tây (Trung Quốc) mới đây đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Sau khi con trai cả hoàn thành kỳ thi quan trọng, một người mẹ đã chủ động dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị hoa quả và nấu một bữa cơm thịnh soạn để mời toàn bộ bạn học của con đến chơi.

Ngôi nhà hai tầng chật kín những nam sinh lớp 12. Điều đáng nói là người mẹ vô cùng tinh tế: bà chỉ chuẩn bị hậu cần rồi lặng lẽ ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ của các con mà không hề can thiệp hay làm phiền đến không gian riêng tư của chúng.

Đoạn video nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ từ đông đảo học sinh. Tuy nhiên, nó cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ các bậc phụ huynh khác dưới phần bình luận: "Đến nhà người khác mà chỉ biết cắm mặt vào điện thoại, tụ tập thế này có ý nghĩa gì?", "Từng này con người chơi điện thoại, chẳng ai biết phụ giúp dọn dẹp bát đũa cả".

Những đứa trẻ tụ tập, xả hơi sau nhiều năm học tập căng thẳng

Tầm nhìn của cha mẹ định hình tương lai của con

Trước những lời chỉ trích, người mẹ trong câu chuyện đã thẳng thắn lên tiếng bảo vệ các bạn của con: "Có lẽ phải đợi đến khi con bạn trải qua kỳ thi đại học, bạn mới hiểu được tâm trạng này. Đặc biệt là với các học sinh lớp chọn, suốt 3 năm cấp ba các cháu không hề chạm vào điện thoại, đây là lúc các cháu cần được giải tỏa".

Phản hồi này ngay lập tức nhận được sự đồng tình lớn, đồng thời bộc lộ rõ sự khác biệt về tư duy giữa các bậc cha mẹ:

- Tầm nhìn hạn hẹp: Chỉ nhìn thấy bề nổi là những đứa trẻ đang "chơi điện thoại" và vội vàng phán xét về giáo dưỡng.

- Tư duy cởi mở: Thấu hiểu áp lực học tập khủng khiếp mà các sĩ tử vừa trải qua, tôn trọng nhu cầu thư giãn chính đáng của con trẻ.

Cần biết rằng, những học sinh có mặt trong bữa tiệc hôm đó đều là những học sinh ưu tú của lớp chọn. Chỉ một thời gian ngắn nữa, các em sẽ bước vào các trường đại học danh tiếng và tương lai sẽ trở thành những nhân tài trong nhiều lĩnh vực. Bằng sự hiếu khách và thấu hiểu của mình, người mẹ không chỉ giúp con lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò, mà còn khéo léo giúp con duy trì và phát triển mạng lưới quan hệ chất lượng cao (networking) cho tương lai.

Chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn không khó, nhưng để thấu hiểu và tôn trọng tâm lý của những đứa trẻ vừa bước qua bước ngoặt cuộc đời lại là điều rất trân quý. Phía sau một đứa trẻ có nhân duyên tốt, được bạn bè yêu mến, luôn là những bậc cha mẹ thấu tình đạt lý và có tầm nhìn xa trông rộng. Tư duy của cha mẹ rộng mở bao nhiêu, con đường tương lai của con cái sẽ thênh thang bấy nhiêu.

Thanh Hương (Nguồn: 163)