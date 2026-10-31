Xem phim Sex Education, tôi suy nghĩ rồi quyết định... phạt con mình: Suýt nữa thì tôi nhân nhượng với thói hư tật xấu của đám trẻ!

Xem Sex Education, những thước phim về thế giới mạng của đám học trò trường Moordale thực sự khiến tôi lạnh sống lưng. Một bức ảnh vùng kín bị chụp lén, một tin đồn thất thiệt hay những trò đùa cợt ác ý được tung lên mạng xã hội có thể lan truyền với tốc độ ánh sáng. Những đứa trẻ vô tư bấm "chuyển tiếp", hả hê bàn tán, chế giễu mà không hề bận tâm người trong cuộc đang rơi xuống đáy vực của sự bẽ bàng và hoảng loạn tâm lý.

Bộ phim bóc trần một sự thật tàn nhẫn: Trên không gian mạng, ranh giới giữa sự "tò mò cho vui" và hành vi bạo lực tinh thần mỏng manh như một sợi chỉ. Đám đông bấm phím thường tự cho mình vô can, nhưng chính từng lượt xem, từng cú nhấp chuột chia sẻ vô tâm ấy lại là thứ vũ khí đắc lực nhất bức tử danh dự của một con người.

Tắt màn hình tivi khi tập phim khép lại, tôi ngồi lặng đi trong bóng tối, lòng trĩu nặng một cảm giác day dứt và xấu hổ. Tôi nhận ra tuần trước mình đã suýt trở thành một bà mẹ tồi tệ khi chọn cách thỏa hiệp, nhắm mắt làm ngơ trước một mầm mống bạo lực học đường đang nhen nhóm ngay trong chính đứa con gái của mình.

Tấm ảnh "dìm hàng" và sự dung túng tai hại của người mẹ

Chuyện xảy ra cách đây đúng một tuần. Tối hôm đó, khi mượn điện thoại của con gái để tra cứu tài liệu, màn hình liên tục nhảy thông báo từ nhóm chat gồm mấy đứa bạn thân của con. Vô tình lướt mắt qua, tôi thấy con vừa gửi vào nhóm một loạt ảnh chụp lén một cô bạn cùng lớp.

Ảnh: Phim Sex Education

Đó là những khoảnh khắc cô bé kia đang há miệng ngáp ngủ, mặt mũi méo mó, dáng ngồi luộm thuộm và góc chụp cố tình bắt trọn những khuyết điểm ngoại hình kém nổi bật của bạn. Kèm theo những bức ảnh ấy là hàng loạt biểu cảm cười cợt, những câu bình phẩm thô thiển của nhóm bạn: "Nhìn tởm chưa kìa", "Trông như người ngoài hành tinh", "Mày lưu lại mai mang ra trêu tiếp"...

Bắt quả tang cảnh tượng đó, cơn giận lập tức bốc lên trong đầu tôi. Nhưng khi tôi nghiêm giọng chất vấn, con gái tôi lại xua tay cãi bằng giọng điệu ráo hoảnh, đầy vô can: "Có phải con chụp đâu mẹ! Một đứa khác trong lớp chụp rồi gửi cho con, mấy đứa này thấy tò mò quá nên cứ giục con gửi sang xem cùng. Bọn con trêu nhau tí cho vui thôi chứ có thù oán gì bạn ấy đâu, mẹ cứ quan trọng hóa vấn đề!".

Lúc ấy, nhìn vẻ mặt ngây ngô của con và phần vì mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, tôi đã chọn cách xuề xòa. Tôi nghĩ bụng trẻ con đứa nào chẳng có lúc nghịch dại, bồng bột trêu chọc nhau vài ba câu, không nên làm to chuyện làm gì cho căng thẳng không khí gia đình. Thế là tôi chỉ bảo con: "Thôi, xóa ngay mấy cái ảnh dìm bạn đi, đừng gửi linh tinh nữa", rồi lẳng lặng trả điện thoại và coi như xong chuyện.

Tôi cứ ngỡ hành động yêu cầu xóa ảnh của mình đã là đủ. Nhưng tôi hoàn toàn sai.

Sự im lặng của cha mẹ là mảnh đất màu mỡ cho cái ác

Phải đến khi xem những bi kịch bôi nhọ trên màn ảnh của Sex Education, nhìn những nạn nhân bị cô lập đến mức muốn biến mất khỏi thế giới chỉ vì những trò đùa cợt "cho vui" của bạn bè, tôi mới bàng hoàng tỉnh ngộ.

Cách xử lý hời hợt của tôi tuần trước không phải là sự bao dung, mà là một sự dung túng vô trách nhiệm. Bằng việc chỉ buông một câu nhắc nhở nhẹ tênh rồi cho qua, tôi đã vô tình gửi đi một thông điệp cực kỳ sai lệch cho con: rằng việc đem khuyết điểm của người khác ra làm trò tiêu khiển chỉ là chuyện nhỏ nhặt; rằng miễn là mình không phải người trực tiếp bấm máy chụp thì mình có quyền đứng ngoài và phủi sạch trách nhiệm.

Tôi đã quên mất rằng, cô bé trong bức ảnh kia cũng là con gái cưng của một ai đó, cũng có lòng tự trọng và sự tổn thương. Nếu những bức ảnh chụp lén xấu xí ấy tiếp tục bị rò rỉ ra ngoài, cô bé sẽ phải đối diện với ánh mắt kỳ thị của cả trường ra sao? Và con gái tôi, nếu cứ lớn lên với suy nghĩ "chỉ chia sẻ thôi chứ có làm gì đâu", thì sau này con sẽ còn thản nhiên bấm nút tiếp tay cho những trò bẩn thỉu nào khác trên mạng xã hội?

Một đứa trẻ học giỏi hay ngoan ngoãn ở nhà sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu bước chân ra xã hội, nó lại trở thành một kẻ dửng dưng, cười cợt trên nỗi đau và sự bẽ bàng của đồng loại.

Quyết định phạt muộn màng nhưng kiên quyết

Không thể chần chừ thêm nữa, ngay sáng hôm sau, tôi gọi con gái ngồi xuống bàn nói chuyện một cách nghiêm túc nhất từ trước đến nay.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của con khi thấy mẹ lật lại chuyện cũ của tuần trước, tôi nhìn thẳng vào mắt con và nói từng lời thật dứt khoát:

"Tuần trước mẹ đã sai khi bỏ qua cho con quá dễ dàng. Hôm nay mẹ phải phạt con, không phải vì mẹ ghét bỏ con, mà vì mẹ không thể để con gái mình trượt dài thành một kẻ tàn nhẫn trên mạng xã hội".

Tôi đưa ra hai hình phạt nghiêm khắc: Tịch thu toàn bộ điện thoại thông minh của con trong vòng hai tuần, con chỉ được dùng điện thoại cơ bản nghe gọi khi cần thiết. Và điều quan trọng nhất: Con phải chủ động đến gặp riêng cô bạn kia ở trường để nói một lời xin lỗi chân thành vì đã tham gia lan truyền những hình ảnh riêng tư, xúc phạm bạn.

Con bé ban đầu hậm hực, khóc lóc và ấm ức cho rằng mẹ quá vô lý khi phạt một chuyện đã qua. Nhưng tôi kiên quyết không nhượng bộ. Tôi mở cho con xem những câu chuyện có thật về những nạn nhân bị bắt nạt trực tuyến, phân tích cho con hiểu sức sát thương khủng khiếp của những cú nhấp chuột "vô hại".

Tôi bảo con: "Hôm nay con có thể giận mẹ, nhưng mẹ thà để con khóc vì bị mẹ phạt hôm nay, còn hơn sau này phải nhìn con trở thành một kẻ vô cảm, nhẫn tâm chà đạp lên danh dự của người khác. Sự tử tế không tự nhiên sinh ra, nó bắt đầu từ việc con biết dừng tay lại trước những trò đùa độc hại".

Làm cha mẹ trong thời đại số thực sự là một cuộc chiến cân não. Đôi khi, ranh giới giữa việc nuôi dạy một đứa trẻ lương thiện và tạo ra một kẻ bắt nạt chỉ cách nhau đúng một cái tặc lưỡi bỏ qua của người lớn. Tôi thầm cảm ơn cú giật mình từ bộ phim, bởi nó đã kịp thời đánh thức bản năng bảo bọc và rèn giũa của một người mẹ, giúp tôi hiểu rằng: sửa chữa một sai lầm dù muộn màng vẫn luôn tốt hơn là để sự vô cảm âm thầm bén rễ trong tâm hồn con trẻ.