Xem Sex Education, phân cảnh khiến tôi nghẹn ngào đến rơi nước mắt ở mùa ba không phải là một cao trào kịch tính nào của tuổi trẻ, mà là hành động âm thầm nhưng vĩ đại của cô giáo Emily Sands dành cho cô học trò Maeve Wiley.

Khi Maeve xuất sắc trúng tuyển chương trình học bổng trao đổi tài năng viết lách tại Mỹ, đáng lẽ đó phải là khoảnh khắc rực rỡ nhất cuộc đời em. Nhưng gánh nặng cơm áo gạo tiền nghiệt ngã của gia đình đã dập tắt mọi hy vọng: Maeve không có một xu dính túi để mua vé máy bay hay trang trải sinh hoạt phí, đến mức cô bé đã định ngậm ngùi buông bỏ ước mơ. Hiểu rằng chỉ có tri thức và cơ hội bước ra thế giới rộng lớn mới có thể giải thoát Maeve khỏi vòng lặp đói nghèo tăm tối, cô Sands đã bàn bạc với bạn trai và tự tay rút toàn bộ số tiền tiết kiệm cá nhân của mình để chi trả chi phí cho học trò sang Mỹ. Một hành động không phô trương, không ban ơn, nhưng đủ sức xoay chuyển hoàn toàn vận mệnh của một con người.

Khoảnh khắc nhìn cô Sands trao phong bì tiền tiết kiệm và động viên Maeve vững bước, ký ức tuổi mười bảy trong tôi bỗng ùa về rõ mồn một. Tôi thấy hình bóng của cô giáo chủ nhiệm dạy Toán năm cấp ba của mình hiện lên qua từng thước phim, mang theo niềm biết ơn khắc cốt ghi tâm suốt cả cuộc đời.

Biến cố tuổi mười bảy và lá đơn xin nghỉ học thêm

Năm học lớp 12, khi cả lớp đang bước vào giai đoạn nước rút căng thẳng nhất để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, gia đình tôi bất ngờ rơi vào biến cố lớn. Bố tôi gặp tai nạn lao động mất sức lao động, công việc làm ăn của mẹ cũng thua lỗ nặng nề, nợ nần chồng chất. Trong căn nhà nhỏ lúc nào cũng đặc quánh tiếng thở dài và nỗi lo toan tiền thuốc men, tiền ăn từng bữa.

Ảnh: Phim Sex Education

Nhìn đôi vai gầy rộc của mẹ, tôi tự thấy bản thân mình thật ích kỷ nếu cứ tiếp tục đòi hỏi tiền đi học. Tôi quyết định từ bỏ giấc mơ đại học, định bụng học hết lớp 12 sẽ đi làm công nhân phụ mẹ trang trải nợ nần. Việc đầu tiên tôi làm là viết một mẩu giấy nhỏ, rụt rè xin cô giáo dạy Toán cho nghỉ lớp học thêm buổi tối với lý do "em muốn tự ôn ở nhà".

Tôi cứ ngỡ trong một lớp học đông đúc, sự vắng mặt của một học sinh nghèo như tôi sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Nhưng tôi đã lầm.

Người thầy lặng lẽ mở lại cánh cửa tương lai

Chỉ hai ngày sau khi nhận mẩu giấy xin nghỉ, cô giáo đã chủ động giữ tôi lại sau giờ tan trường. Nhìn đôi mắt thâm quầng và dáng vẻ lầm lũi của tôi, cô không vội trách móc mà dịu dàng hỏi han cặn kẽ. Trước sự chân thành và ấm áp của cô, tôi không kìm được nước mắt, òa khóc kể hết hoàn cảnh bi đát của gia đình và ý định từ bỏ kỳ thi đại học.

Nghe xong câu chuyện, cô lặng đi một lúc rồi nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy của tôi, giọng kiên quyết đến lạ: "Cô không cho phép em bỏ cuộc. Sức học của em rất tốt, em có tư duy sắc bén, nếu em dừng lại lúc này thì cả cuộc đời sau này em sẽ phải hối tiếc. Chỉ có con đường học vấn mới giúp em thay đổi số phận và lo được cho bố mẹ một cách bền vững nhất".

Ngay tuần sau đó, cô đón tôi quay lại lớp học thêm Toán của cô và tuyên bố miễn toàn bộ học phí cho tôi đến tận ngày đi thi. Chưa dừng lại ở đó, biết tôi còn yếu hai môn Văn và Tiếng Anh trong khối thi, cô đã tự mình gọi điện, đích thân dẫn tôi đến một trung tâm luyện thi uy tín do người bạn thân của cô giảng dạy, xin cho tôi được theo học miễn phí cả hai môn còn lại.

Suốt những tháng ngày ôn thi khắc nghiệt ấy, cô không chỉ truyền thụ kiến thức, mà còn trở thành điểm tựa tinh thần vững chãi nhất của tôi. Sợ tôi tự ti, nản lòng vì nỗi lo học phí đại học sau khi đỗ, cô tỉ mỉ tìm hiểu và hướng dẫn tôi cách làm hồ sơ vay vốn tín dụng sinh viên tại địa phương, thậm chí chủ động liên hệ với Ban giám hiệu nhà trường làm thủ tục xin trợ cấp học bổng vượt khó cho tôi.

Mỗi buổi tối tan lớp học thêm muộn, có hôm cô còn dúi vội vào tay tôi hộp sữa hay chiếc bánh mì nóng, dặn dò: "Cứ yên tâm mà học, mọi chuyện khó khăn khác đã có cô tính cùng em".

Trái ngọt từ lòng nhân ái của một người lái đò

Nhờ sự nâng đỡ, dìu dắt tận tâm của cô, tôi đã vực dậy tinh thần, dốc toàn lực ôn luyện và xuất sắc thi đỗ vào một trường đại học kinh tế top đầu với số điểm cao. Bốn năm đại học, bằng khoản tiền vay vốn sinh viên kết hợp với việc đi làm gia sư trang trải, tôi đã vững vàng tốt nghiệp ra trường.

Giờ đây, khi đã có một công việc ổn định với mức thu nhập tốt, đủ sức lo cho bố mẹ một cuộc sống đủ đầy và phụng dưỡng gia đình, mỗi lần nhớ lại ngã rẽ năm mười bảy tuổi ấy, tôi vẫn thầm rùng mình. Nếu năm đó không có sự tinh tế nhận ra sự bất thường của cô, không có tấm lòng bao dung sẵn sàng mở đường và nâng đỡ của cô, có lẽ cuộc đời tôi đã rẽ sang một trang khác tăm tối và chật vật hơn rất nhiều.

Trên màn ảnh, cô Sands đã dùng số tiền tiết kiệm của mình để mua cho Maeve một tấm vé bước ra thế giới. Còn ngoài đời thực, cô giáo năm cấp ba của tôi đã dùng cả trái tim nhân hậu và tâm huyết của một nhà giáo để giữ lại tương lai cho một đứa học trò nghèo bên bờ vực bỏ cuộc.

Người thầy vĩ đại không phải là người chỉ biết đứng trên bục giảng truyền đạt kiến thức khô khan, mà là người biết cúi xuống, nhận ra nỗi đau thầm kín của học trò và lặng lẽ trao cho các em chiếc phao cứu sinh đúng lúc cuộc đời chới với nhất.