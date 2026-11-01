Xem phim Sex Education, tôi quyết định "xù lông" bảo vệ con gái khỏi người bác họ: Không thể dễ dãi với sự vô duyên được!

Xem những tập đầu mùa ba của Sex Education, tôi cảm thấy ngột ngạt và vô cùng bức xúc trước cái cách Ruby Matthews áp đặt sự trịch thượng của mình lên Otis Milburn.

Ruby xinh đẹp, nổi tiếng và sành điệu, nhưng thứ tình cảm cô dành cho Otis thời điểm ấy không phải là sự rung động chân thành mà là một sự kiểm soát độc hại. Cô xấu hổ về vẻ ngoài giản dị của bạn trai, bắt cậu phải thay đổi toàn bộ phong cách ăn mặc, uốn nắn từng nếp áo, dáng đi, kiểu tóc chỉ để "đủ tiêu chuẩn" bước đi cạnh mình dọc hành lang trường học. Sự áp đặt ấy khiến Otis rơi vào một cuộc khủng hoảng lòng tự trọng sâu sắc: cậu cảm thấy mình bị xóa nhòa bản sắc, biến thành một thứ "phụ kiện trang trí" hay một "dự án nâng cấp ngoại hình" hơn là một con người được yêu thương và tôn trọng. Cảm giác ngột ngạt khi bị phán xét và ép vào khuôn mẫu thẩm mỹ của người khác là thứ đòn roi vô hình bóp nghẹt sự tự tin của bất kỳ ai, đặc biệt là những tâm hồn non nớt.

Chính nỗi bức xúc ấy khi xem phim đã tiếp thêm cho tôi sự dứt khoát và bản lĩnh để đứng lên bảo vệ con gái út của mình ngay trong một buổi gặp mặt gia đình cách đây ít ngày.

Những lời bình phẩm mang danh "trêu đùa cho vui"

Cuối tuần vừa rồi, gia đình tôi về quê dự buổi giỗ chạp sum họp dòng họ. Mọi chuyện đang diễn ra rất rôm rả, ấm cúng thì một người bác họ – vốn tính hay xoi mói và thích phán xét – bỗng kéo hai đứa con gái của tôi lại đứng trước mặt cả đám đông người lớn.

Sau khi ngắm nghía hai chị em, bác ấy liền cất giọng bình phẩm oang oang giữa nhà: "Gớm, cùng một mẹ đẻ ra mà sao hai đứa một trời một vực thế này. Con chị thì trắng trẻo, mũi cao ráo nhìn sáng sủa bao nhiêu, thì con em lại đen nhẻm, mũi tẹt dí bấy nhiêu. Con gái con lứa mà đen như cột nhà cháy thế này sau này lớn lên ma nó thèm ngó!".

Ảnh: Phim Sex Education

Mấy người lớn xung quanh nghe thế liền cười hùa theo, coi đó như một câu trêu đùa vô thưởng vô phạt để góp vui cho câu chuyện bên mâm cỗ. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy con gái út bảy tuổi của mình sững sờ. Nụ cười hồn nhiên của con bé tắt lịm, bờ môi nhỏ run run, đôi mắt ngấn nước rồi vội vã cúi gằm mặt xuống, cố nép thật sát vào sau lưng mẹ như muốn thu mình lại để trốn chạy khỏi những ánh mắt soi mói đang đổ dồn vào cơ thể con.

Trái tim tôi nhói buốt. Tôi thấy lại ánh mắt bất an, bẽ bàng của Otis khi đứng trước chiếc gương của Ruby. Chỉ bằng một vài câu nói cợt nhả, người lớn đã vô tư gieo vào đầu một đứa trẻ suy nghĩ rằng màu da của nó là xấu xí, là một sự thất bại khi so sánh với chị gái mình.

Lời đáp trả đanh thép để bảo vệ lòng tự trọng của con

Ngày xưa, nếu rơi vào tình huống này, có lẽ tôi cũng như bao người mẹ khác sẽ chọn cách cười trừ cho qua chuyện, hoặc nhịn đi cho yên cửa yên nhà, tránh bị mang tiếng là "hỗn láo" với bề trên. Nhưng hôm nay thì không. Tôi hiểu rằng nếu người mẹ cứ tiếp tục im lặng cam chịu, đứa trẻ sẽ mặc định tin rằng những lời chê bai cay nghiệt kia là đúng, và vết sẹo tự ti ấy sẽ theo nó gặm nhấm tâm hồn suốt những năm tháng trưởng thành.

Tôi bước lên, kéo con gái út ra phía trước, nhẹ nhàng đặt tay lên vai con làm điểm tựa rồi nhìn thẳng vào người bác họ, cất giọng rành rọt, đủ to để cả gian nhà đều nghe thấy:

"Bác ạ, con gái út của cháu da ngăm nhưng làn da của cháu rất khỏe khoắn và mịn màng. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có nét đẹp và bản sắc riêng, không phải cứ trắng trẻo thì mới là đẹp, và càng không có tiêu chuẩn nào quy định con gái da ngăm thì không có tương lai. Với vợ chồng cháu, hai đứa con đều là báu vật xinh xắn, đáng yêu như nhau. Cháu mong bác từ nay đừng đem màu da hay ngoại hình của các cháu ra để so sánh, chê bai làm trò đùa nữa. Người lớn nói đùa một câu cho sướng miệng thì dễ, nhưng tổn thương trong lòng đứa trẻ con thì không thể lấy lại được đâu ạ".

Cả căn phòng bỗng chốc im bặt. Nụ cười của mấy người xung quanh ngưng bặt lại. Người bác họ thoáng chốc sượng sùng, mặt đỏ bừng vì bất ngờ trước phản ứng cứng rắn của tôi, rồi lúng túng chữa thẹn: "Thì... tao chỉ trêu cho vui, làm gì mà mẹ nó căng thẳng thế". Tôi chỉ mỉm cười nhẹ rồi dứt khoát dắt hai con đi ra góc khác chơi.

Đôi cánh cho con tự hào về chính mình

Tối hôm đó về nhà, con gái út ôm chặt lấy cổ tôi, rúc đầu vào ngực mẹ rồi lí nhí hỏi: "Mẹ ơi, con da đen thật sự không xấu đúng không mẹ?".

Tôi ôm con vào lòng, hôn lên đôi má bánh mật đáng yêu của con và nói thật dịu dàng: "Con của mẹ rất đẹp. Làn da của con là nét riêng biệt của con, khỏe mạnh và rạng rỡ. Đừng bao giờ để bất kỳ ai, dù là người thân hay người ngoài, khiến con cảm thấy xấu hổ về diện mạo tự nhiên của mình. Chỉ cần con luôn là một cô bé lương thiện, tự tin và yêu thương bản thân, con sẽ luôn tỏa sáng rực rỡ nhất". Con bé mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui và sự an tâm trọn vẹn.

Xã hội ngoài kia có muôn vàn định kiến độc hại về cái đẹp, luôn chực chờ ép những đứa trẻ vào một khuôn mẫu hẹp hòi để phán xét và định giá. Giống như Otis cuối cùng đã dũng cảm nói lời từ chối làm con búp bê mặc đồ của Ruby để bảo vệ bản sắc cá nhân, mỗi đứa trẻ đều cần được quyền tự hào về hình hài nguyên bản của chính mình.

Và bổn phận lớn nhất của một người mẹ chính là dựng lên một tấm khiên kiên cố, sẵn sàng đứng ra chặn đứng những mũi tên phán xét độc hại ấy ngay từ ngưỡng cửa gia đình, để các con hiểu rằng: giá trị của một con người chưa bao giờ nằm ở vài ba chuẩn mực nông cạn do miệng lưỡi thế gian đặt ra.