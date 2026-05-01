Xem phim Sex Education, tôi nhớ ngay cái lần cô bạn ngồi cạnh trên lớp cô lập con gái tôi và cái kết "đắng" ngay sau đó!

Xem phim Sex Education, tôi từng đặc biệt chú ý đến cách thức vận hành của nhóm bạn thân do Ruby và Anwar dẫn đầu. Ở những mùa đầu, hội bạn này giống như những kẻ độc tài vô hình tại trường Moordale khi thường xuyên sử dụng mạng xã hội và quyền lực số của mình để thiết lập luật lệ cho tất cả mọi người.

Họ tự cho mình cái quyền phán xét ai "hot" thì được chơi cùng, ai mặc đồ lỗi mốt hoặc có hành vi hơi khác biệt sẽ lập tức trở thành nạn nhân của những chiến dịch tẩy chay trực tuyến đầy tàn nhẫn. Thế nhưng, sự thức tỉnh chỉ thực sự đến ở những mùa sau, khi chính các thành viên trong nhóm gặp phải những rắc rối cá nhân và trở thành nạn nhân của sự cô lập.

Họ mới bàng hoàng nhận ra cái bẫy của sự hoàn hảo mà mình từng nhân danh để "hủy bỏ" người khác thực chất chỉ tạo ra một môi trường sống đầy sợ hãi và thù hận. Những thước phim ấy khiến tôi rùng mình vì nó quá chân thực, nó lột tả chính xác một bi kịch mà con gái tôi đã phải trầy vẩy vượt qua ngay trong đời thực.

Khi con gái tôi trở thành nạn nhân của một tin đồn vớ vẩn

Cách đây không lâu, con gái tôi từng bị một nhóm bạn xấu tính trong lớp lập hẳn một chiến dịch nói xấu và đăng bài kêu gọi cô lập trên Facebook chỉ vì một lý do nực cười. Một cô bé trong nhóm đó thầm thích một cậu bạn lớp bên cạnh, nhưng cậu bé ấy lại tình cờ học chung lớp học thêm với con gái tôi.

Ruby và Anwar

Ở trường, hai đứa gặp nhau thì chỉ vui vẻ chào hỏi nhau như những người bạn bình thường. Chỉ có vậy thôi mà qua sự thêu dệt, suy diễn ác ý của nhóm nữ sinh kia, con gái tôi lập tức bị dán cái mác "lẳng lơ" và thích tranh giành. Đáng sợ hơn cả sức mạnh của mạng xã hội chính là sự quay lưng của những người xung quanh.

Đứa bạn ngày ngày ngồi cùng bàn, người vốn tỏ ra rất thân thiết với con tôi, cũng lập tức hùa theo trò cô lập đó để bảo vệ bản thân không bị vạ lây. Suốt một thời gian dài, con tôi phải đến trường trong sự ghẻ lạnh, đi đến đâu cũng có tiếng xì xào và những ánh mắt soi mói bủa vây.

Sự đảo chiều của chiếc bẫy mạng và bài học đắt giá về sự tỉnh táo

Vòng xoáy của sự thù hận trên không gian mạng luôn vận hành theo một cách rất tàn nhẫn. Khoảng hai tháng sau biến cố của con tôi, chính cô bé ngồi cùng bàn, người từng hùa theo đám đông để cô lập con tôi lại bất ngờ trở thành mục tiêu tiếp theo của nhóm bắt nạt đó, cũng chỉ vì một nguyên nhân rất vớ vẩn khác.

Khi chiếc mặt nạ của sự hoàn hảo bị gỡ bỏ và bản thân phải nếm trải cảm giác bị cả thế giới quay lưng, cô bé ấy mới hoàn toàn sụp đổ. Cô bé đã bật khóc nức nở, chủ động tìm gặp con gái tôi để nói lời xin lỗi muộn màng vì sự hèn nhát và ích kỷ của mình năm xưa. Con gái tôi là một đứa trẻ bao dung, con chấp nhận lời xin lỗi đó để khép lại những tổn thương, nhưng con cũng đủ trưởng thành để quyết định không bao giờ chơi chung với người bạn đó nữa.

Chứng kiến câu chuyện của con và những nhân vật trong phim, tôi nhận ra một bài học sống vô cùng đắt giá: Hãy luôn tỉnh táo trước mọi xu hướng đám đông trên mạng xã hội. Chúng ta đừng bao giờ vội vã bấm nút "tẩy chay" hay để lại một bình luận độc địa chỉ vì một bài bóc phốt chưa rõ thực hư.

Một lời nói bâng quơ trên mạng đối với bạn có thể chỉ là một trò tiêu khiển vô thưởng vô phạt, nhưng đối với người tiếp nhận, nó lại là một nhát dao chí mạng găm thẳng vào cuộc đời họ. Chiếc bẫy mạng luôn có thể đảo chiều bất cứ lúc nào, và kẻ hôm nay nhân danh công lý để hủy bỏ người khác, ngày mai hoàn toàn có thể là kẻ phải gánh chịu sự cô lập tương tự.