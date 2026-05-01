Xem phim Sex Education, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật của con gái: Hóa ra bao lâu này con có 1 "cuộc đời" khác trên Facebook!

Khi xem phim Sex Education, tôi từng bị ấn tượng mạnh bởi nhân vật Ruby Matthews, nữ hoàng mạng xã hội của trường Moordale. Trang cá nhân của Ruby luôn là một thế giới hoàn mỹ không tì vết với những bộ trang phục thời thượng, những bức ảnh lung linh và một cuộc sống sang chảnh khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ.

Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc kiêu kỳ ấy lại là một thực tế hoàn toàn trái ngược mà cô luôn cố gắng che giấu: gia cảnh của cô không hề giàu có, và mỗi ngày sau giờ học, cô phải tự tay chăm sóc người bố bị bạo bệnh. Ruby sống trong nỗi sợ hãi tột cùng rằng nếu để lộ sự thật này, hình tượng "hoàn hảo" của cô sẽ sụp đổ và cô sẽ trở thành tâm điểm chê cười của bạn bè. Xem câu chuyện của Ruby, tôi vừa thương vừa giận, nhưng lòng tôi bỗng thắt lại khi nhận ra đứa con gái mười sáu tuổi của mình ở ngoài đời thực cũng đang sa chân vào một chiếc bẫy tâm lý y hệt như thế.

Ruby

Khi con mượn cuộc sống của người khác để làm "trang sức" cho bản thân

Con gái tôi cũng đang ở độ tuổi nhạy cảm, cái tuổi mà sự công nhận của bạn bè đôi khi trở thành tất cả mục đích sống. Vì muốn tỏ vẻ với mọi người xung quanh và không muốn bị lép vế, trên các nền tảng mạng xã hội, con luôn cố gắng xây dựng hình ảnh bản thân là một tiểu thư con nhà giàu có, sang xịn mịn.

Tôi từng vô tình lướt thấy con đăng những bức ảnh về một ngôi nhà kiến trúc cổ kính, sang trọng ở tận bên Trung Quốc rồi tự mạo nhận đó là nhà của gia đình mình để nhận về hàng trăm lượt yêu thích và bình luận trầm trồ.

Đỉnh điểm là cách đây không lâu, con giả vờ kêu ốm, mệt mỏi để xin tôi cho nghỉ học ba ngày liền. Lúc đó tôi lo lắng cho sức khỏe của con bao nhiêu thì sau này lại bàng hoàng bấy nhiêu khi biết được sự thật.

Hóa ra, con biết gia đình người bác họ sắp đi du lịch tại một căn villa sang trọng ở Phú Quốc, vậy là con xin nghỉ học ở nhà để canh giờ, lén lấy những bức ảnh check-in do người chị họ đăng tải rồi đăng ngược lại lên Facebook của mình, tạo ra một màn kịch hoàn hảo rằng gia đình con đang đi nghỉ dưỡng xa hoa để lòe bạn bè trong lớp.

Cú vấp ngã trần trụi và bài học về giá trị của con người thật

Mọi chuyện chỉ thực sự vỡ lở khi một người họ hàng xa, người hiếm hoi chưa bị con cho vào danh sách chặn trên Facebook tình cờ được thuật toán gợi ý kết bạn với tài khoản của con. Tò mò bấm vào xem, người đó bàng hoàng thấy một cuộc sống "hoàn toàn xa lạ" của đứa cháu mình, từ ngôi nhà mạo nhận cho đến chuyến đi Phú Quốc giả vờ, và lập tức gọi điện hỏi thăm tôi.

Giây phút đối diện với sự thật trần trụi ấy, con gái tôi đã khóc nức nở vì xấu hổ và sợ hãi. Nhìn con run rẩy, tôi ôm con vào lòng và kể cho con nghe về nhân vật Ruby của Sex Education. Tôi muốn con hiểu rằng mạng xã hội thực chất chỉ là một cuộn phim ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất được cắt cúp cẩn thận, chứ tuyệt đối không phải là đời thực. Việc cố gắng duy trì một vỏ bọc hoàn mỹ trực tuyến để đổi lấy những lượt tương tác và sự ngưỡng mộ ảo chỉ đang tự tạo ra cho con một áp lực tinh thần khổng lồ và nghẹt thở.

Tôi bảo con rằng giá trị đích thực của một con người nằm ở những gì họ sở hữu khi tắt màn hình điện thoại, và những người thực sự yêu thương con sẽ yêu cả những góc khuất giản dị, không hoàn hảo của gia đình mình. Sau biến cố đó, con tôi đã chủ động xóa bỏ những bài đăng giả dối và học cách sống nhẹ nhàng hơn. Con người ta suy cho cùng không thể hạnh phúc nếu cứ mãi vay mượn hào quang của người khác để làm đẹp cho mình, và tôi tin, bài học từ sự rạn nứt của chiếc mặt nạ ảo sẽ giúp con trưởng thành một cách vững vàng, chân thật nhất.



