Xem Sex Education, nhân vật bà Sofia Marchetti – mẹ của cậu nam sinh Jackson – luôn khiến người xem phải ngột ngạt trước thứ tình yêu mang nặng màu sắc thành tích.

Điểm đáng sợ nhất ở Sofia không phải là việc bà đem con ra so sánh với người ngoài, bởi trong mắt bà, Jackson mặc định phải là kẻ đứng đầu. Thay vào đó, bà dùng chính những kỷ lục quá khứ của con và chuẩn mực của những vận động viên đỉnh cao để ép con phải vượt qua. Mỗi khi Jackson có dấu hiệu chững lại hay mệt mỏi, bà lập tức nhắc đến những kỳ vọng về học bổng đại học, về những tấm huy chương vàng mà "một nhà vô địch thực thụ" phải đạt được. Sự áp đặt ấy khiến cậu thiếu niên không bao giờ được phép nghỉ ngơi hay yếu đuối, bởi chỉ cần chậm lại một nhịp là cậu sẽ bị xếp vào nhóm "những kẻ tầm thường".

Chứng kiến ánh mắt hoang mang, kiệt sức và nỗi cô độc đến nghẹt thở của Jackson trên màn ảnh, tôi đã bật khóc nức nở. Từng thước phim như một chiếc gương soi chiếu thẳng vào sự tàn nhẫn của chính tôi, khiến tôi bàng hoàng nhận ra: tôi không khác gì một phiên bản đời thực của Sofia, một "cai tù" ngày ngày canh giữ phong độ và tự tay bóp nghẹt sức sống của đứa con gái mình rứt ruột đẻ ra.

Cuốn nhật ký dưới gối và cái tát bàng hoàng

Con gái tôi vốn là niềm tự hào rực rỡ nhất của cả gia đình. Từ bé, con đã học giỏi nổi tiếng khắp trường: liên tiếp rinh về hàng tá giải thưởng học sinh giỏi, lớp 8 đã đạt chứng chỉ IELTS 7.5, tiếng Trung cũng chạm mốc HSK 4, và kỳ thi vào lớp 10 vừa rồi con xuất sắc đỗ Á khoa của một trường chuyên top đầu thành phố. Với tôi, con là một "chiến binh" bất khả chiến bại, và nhiệm vụ của tôi là giữ cho ngọn lửa thành tích ấy không bao giờ được phép hạ nhiệt.

Biến cố xảy ra cách đây đúng một tháng. Chiều hôm đó, trong lúc dọn dẹp phòng giúp con, tôi tình cờ làm rơi cuốn sổ nhỏ giấu dưới gối. Tò mò mở ra xem, tim tôi như hẫng đi một nhịp khi đập vào mắt là những dòng chữ nguệch ngoạc, nhòe nhoẹt nước mắt: "Quá mệt mỏi, chán cuộc sống này rồi, chỉ muốn biến mất".

Ảnh: Phim Sex Education

Thay vì ôm con vào lòng để hỏi xem con đang gặp áp lực gì, bản năng kiểm soát và sự hoảng loạn lại biến tôi thành một người mẹ cay nghiệt. Khi con vừa đi học về, tôi ném cuốn sổ xuống bàn, lớn tiếng quát mắng con thậm tệ. Tôi mắng con sướng quá hóa rồ, chắc lại xem mấy thứ phim ngắn độc hại hay nội dung AI nhảm nhí trên mạng nên đầu óc mới nảy sinh suy nghĩ lệch lạc, vớ vẩn.

Trước cơn thịnh nộ của tôi, con gái bỗng vùng lên, đôi mắt đỏ ngầu, gào thét trong sự uất nghẹn dồn nén bấy lâu: "Tại mẹ! Tại mẹ hết! Con mệt vì mẹ!".

Tiếng gào ấy làm tôi chết sững, vừa ngơ ngác vừa tự ái tột độ. Trong một phút mất kiểm soát vì cảm thấy lòng tốt và sự hy sinh của mình bị xúc phạm, tôi đã vung tay tát thẳng vào mặt con một cái trời giáng.

Cái tát nảy lửa khiến cả căn phòng rơi vào sự im lặng rợn người. Tôi đứng chôn chân nhìn bàn tay run rẩy của mình, bối rối, bàng hoàng không biết phải làm gì tiếp theo. Còn con gái tôi không khóc thêm một tiếng nào nữa, con lặng lẽ ôm bên má đỏ ửng, lầm lũi bước vào phòng và khóa chặt cửa lại. Suốt một tháng ròng rã sau đó, hai mẹ con rơi vào cuộc chiến tranh lạnh ngột ngạt như địa ngục. Con tránh mặt tôi như tránh một kẻ thù, không nói một lời, ánh mắt vô hồn như một cỗ máy đã cạn sạch pin.

Bừng tỉnh trước hình bóng "cai tù" của chính mình

Phải đến khi nhìn thấy sự sụp đổ tinh thần của Jackson trước áp lực của bà Sofia trên màn ảnh, bức màn tự phụ trong tôi mới hoàn toàn sụp đổ. Tôi ngồi thẫn thờ trong đêm, tua lại cuốn phim ký ức về cách mình đã đối xử với con suốt mười lăm năm qua và rùng mình kinh sợ.

Tôi nhận ra mình đã tàn nhẫn với con đến nhường nào. Tôi chưa bao giờ so sánh con với bạn bè cùng lớp, nhưng tôi lại dùng chính những đỉnh cao quá khứ của con làm chiếc gông tròng vào cổ con. Từ bé đến lớn, hễ bài kiểm tra nào con chỉ được điểm 7, điểm 8 thay vì điểm 9, điểm 10 tròn trĩnh, tôi lập tức tra khảo, làm ầm ĩ lên như thể trời sắp sập.

Kỳ thi học kỳ trước, chỉ vì điểm phẩy của con nhích xuống một chút, không còn đứng nhất lớp mà tụt xuống vị trí thứ tư, tôi đã chạy rầm rầm vào phòng con, gạt phăng mọi sở thích cá nhân để tự tay xếp lại một lịch học dày đặc đến nghẹt thở. Tôi quát mắng, dằn vặt hỏi con đang làm cái gì, tại sao lại lơ là, không tập trung vào việc học.

Trong suốt ngần ấy năm, tôi chưa từng một lần hỏi con có mệt không, có vui không, hay con thực sự muốn gì. Tôi tự biến mình thành một tên cai tù khắc nghiệt, ngày ngày rình rập từng con số, ép con phải duy trì phong độ đỉnh cao không một phút giây ngơi nghỉ. Với tôi, chỉ cần con chậm lại một nhịp, con lập tức trở thành kẻ thất bại. Tôi đã vô tình tước đoạt của con quyền được làm một đứa trẻ bình thường – quyền được phép sai sót, được phép mệt mỏi và được phép yếu đuối.

Hạ vũ khí xuống để cứu lấy con

Nước mắt tôi ướt đẫm khuôn mặt trong đêm thức tỉnh muộn màng. Nếu hôm nay tôi không tự tay tháo bỏ chiếc lồng kỳ vọng ấy, có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn đánh mất đứa con gái duy nhất của mình.

Sáng nay, tôi không chuẩn bị đề cương ôn tập hay bảng điểm nào cả. Tôi tự tay nấu món cháo gà con thích nhất, nhẹ nhàng gõ cửa phòng con và bước vào với một trái tim đã hoàn toàn hạ xuống mọi sự tự tôn của người làm mẹ.

Ngồi xuống bên mép giường, tôi nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của con, bật khóc và nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng: "Mẹ xin lỗi con... Mẹ xin lỗi vì cái tát vô lý của mẹ, và xin lỗi vì suốt bao nhiêu năm qua mẹ đã ích kỷ ép con phải gồng mình chạy theo những con số. Từ hôm nay, con không cần phải làm Á khoa, không cần phải đứng nhất lớp, cũng chẳng cần phải giữ bất kỳ kỷ lục nào nữa. Con mệt thì con cứ nghỉ ngơi, con buồn thì con cứ khóc. Với mẹ, chỉ cần con bình an và vui vẻ, thế là đã quá đủ rồi".

Con gái tôi sững sờ nhìn mẹ, bờ môi run run rồi òa khóc nức nở, ngã nhào vào lòng tôi như một đứa trẻ thơ cuối cùng cũng tìm được bến đỗ sau cơn bão tố.

Làm cha mẹ, chúng ta thường ngộ nhận rằng đẩy con lên đỉnh cao mới là yêu thương con hết mực. Nhưng kỳ thực, đỉnh cao nào cũng lạnh lẽo và cô độc nếu đứa trẻ phải đánh đổi bằng sự kiệt quệ tâm hồn. Niềm tự hào lớn nhất của một người mẹ không phải là tấm bảng vàng thành tích treo trên tường, mà là nụ cười thanh thản và ánh mắt lấp lánh niềm vui sống của con mỗi ngày.