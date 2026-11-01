Xem Sex Education, nhân vật bà Maureen Groff ở những tập đầu tiên luôn khiến tôi cảm thấy nghẹn thở và xót xa đến lạ.

Không ai có thể phủ nhận tình yêu thương vô bờ bến mà bà Maureen dành cho Adam. Thế nhưng, suốt nhiều năm trời, tình thương ấy lại bị trói chặt trong sự nhu nhược và sợ hãi. Ngay trên bàn ăn gia đình, mỗi lần ông chồng Michael buông những lời sỉ nhục tàn nhẫn, miệt thị Adam là "kẻ vô dụng", "ngu dốt" hay "nỗi nhục của gia đình", bà Maureen chỉ biết cúi gằm mặt nhìn xuống đĩa thức ăn, im lặng nuốt trôi sự ngột ngạt. Bà chọn cách lén lút mang đồ ăn lên phòng, vỗ về con sau lưng chồng thay vì một lần dũng cảm đứng ra chặn đứng sự độc hại ấy. Sự im lặng đồng lõa của người mẹ hiền lành vô tình đẩy Adam vào hố sâu của sự cô độc, khiến cậu tin rằng dưới mái nhà này, không một ai thực sự đứng về phía mình.

Nhìn dáng vẻ cam chịu, ánh mắt lảng tránh của bà Maureen trên bàn ăn nhà Groff, sống mũi tôi bỗng cay xè. Hình bóng của mẹ ruột tôi năm xưa hiện lên rõ mồn một, đánh thức một vết sẹo ấm ức mà tôi đã âm thầm chôn giấu suốt gần ba mươi năm qua.

Chiếc tát năm mười tám tuổi và sự an ủi muộn màng sau cánh cửa

Mẹ tôi là một người phụ nữ hiền hậu, tảo tần và thương con hết mực. Nhưng cả cuộc đời mẹ lại sống theo kiểu "ba phải", nhu nhược và luôn mặc định rằng chồng là nóc nhà, mọi lời chồng nói dù khắc nghiệt hay vô lý đến đâu cũng phải nín nhịn cho qua chuyện.

Ảnh: Phim Sex Education

Tôi nhớ như in mùa hè năm tôi mười tám tuổi – bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình. Bố tôi là người gia trưởng, độc đoán và luôn muốn áp đặt con cái phải đi theo con đường ông vạch sẵn. Ông ép tôi phải thi vào ngành tài chính ngân hàng để nối nghiệp gia đình, bất chấp việc tôi hoàn toàn không có năng khiếu về con số và chỉ khao khát được theo đuổi ngành báo chí.

Khi tôi lấy hết can đảm nộp hồ sơ vào ngôi trường mình mơ ước và thẳng thắn thưa chuyện với gia đình, bố tôi đã nổi trận lôi đình. Giữa phòng khách, ông mắng chửi tôi là đứa con bất hiếu, ngu muội, tự hủy hoại tương lai, rồi vung tay giáng một cái tát nảy lửa lên má tôi.

Cú tát đau điếng khiến tai tôi ù đặc, nước mắt trào ra vì tủi nhục. Nhưng điều khiến trái tim tôi vỡ vụn ngay khoảnh khắc ấy không phải là bàn tay của bố, mà là ánh mắt của mẹ. Mẹ đứng ngay cạnh đó, chứng kiến từ đầu đến cuối sự vô lý và bạo lực của chồng, nhưng mẹ chỉ khẽ rùng mình, cúi gằm mặt xuống nền nhà và tuyệt đối im lặng. Mẹ không bước tới che chắn cho tôi, không nói nửa lời bênh vực, cứ thế lặng lẽ quay lưng đi vào bếp.

Phải đến nửa đêm hôm đó, khi bố đã đi ngủ, mẹ mới rón rén mở cửa phòng tôi, mang theo một bát chè nóng và nhẹ nhàng xoa lên bên má còn hằn vết đỏ của con gái. Mẹ thì thầm an ủi bằng giọng điệu quen thuộc mà tôi đã nghe suốt cả tuổi thơ: "Thôi con ạ, đừng giận bố. Bố nóng tính thế thôi nhưng cũng chỉ vì muốn tốt cho con, muốn lo cho tương lai của con thôi mà".

Câu nói xoa dịu muộn màng ấy của mẹ không những không làm tôi vơi đi nỗi đau, mà ngược lại, nó như một nhát dao cứa sâu hơn vào lòng tôi. Tôi nhận ra mình hoàn toàn đơn độc. Bố thì dùng quyền lực để chà đạp ước mơ của tôi, còn mẹ – người duy nhất tôi hy vọng sẽ là lá chắn bảo vệ mình – lại chọn cách đứng về phía kẻ mạnh để giữ gìn sự yên ổn giả tạo của gia đình.

Giải thoát nỗi ấm ức suốt gần ba thập kỷ

Suốt gần ba mươi năm sau đó, tôi trưởng thành, tự lập, gặt hái được những thành công nhất định với nghề báo mình đã chọn và luôn cố gắng làm tròn chữ hiếu với cha mẹ. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ vẫn êm đềm, lễ phép, nhưng sâu thẳm bên trong, chiếc tát năm mười tám tuổi và sự im lặng của mẹ ngày hôm ấy vẫn luôn là một cái dằm nhức nhối mỗi khi nhớ về. Tôi chưa bao giờ thực sự mở lòng tâm sự với mẹ thêm một lần nào nữa.

Cho đến tối hôm qua, sau khi xem xong những tập phim về bà Maureen, tôi chợt nhận ra nếu mình cứ tiếp tục giữ kín nỗi đau này, có lẽ cả đời hai mẹ con tôi sẽ mãi mang theo một khoảng cách vô hình không thể lấp đầy.

Sáng nay, nhân dịp sang thăm nhà, ngồi bên ấm trà nóng chỉ có hai mẹ con, lần đầu tiên trong đời tôi quyết định nói ra sự thật về cảm xúc của mình năm xưa.

Tôi nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc, đồi mồi của mẹ và nhẹ nhàng kể lại chuyện năm mười tám tuổi. Tôi nói với mẹ bằng tất cả sự chân thành, không hề trách móc nhưng cũng không còn giấu giếm: "Mẹ biết không, suốt gần ba mươi năm qua, điều làm con buồn và ấm ức nhất không phải là cái tát của bố, mà là sự im lặng của mẹ lúc đó. Khi mẹ đứng yên nhìn bố mắng chửi rồi nửa đêm mới lén vào dỗ dành con, con đã thấy mình cô độc vô cùng. Lúc ấy con chỉ ước một lần duy nhất trong đời, mẹ dám đứng ra che chở và nói rằng mẹ ủng hộ lựa chọn của con".

Mẹ tôi sững người lại. Đôi mắt đục mờ của người phụ nữ ngoài bảy mươi tuổi bỗng đỏ hoe, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo. Mẹ siết chặt tay tôi, giọng run run nghẹn ngào: "Mẹ xin lỗi con... Ngày xưa mẹ hèn nhát quá, mẹ cứ nghĩ nhịn đi một câu cho cửa nhà êm ấm, nào ngờ sự im lặng của mẹ lại làm con gái mẹ tổn thương suốt cả một đời như thế...".

Hai mẹ con tôi ôm lấy nhau bật khóc giữa buổi sáng yên tĩnh. Khoảnh khắc ấy, tảng băng đè nặng trong lòng tôi suốt gần ba thập kỷ bỗng chốc tan biến hoàn toàn.

Làm cha mẹ, yêu thương con bằng những lời an ủi lén lút sau cánh cửa đóng kín chưa bao giờ là đủ. Đôi khi, thứ một đứa trẻ cần nhất không phải là sự xoa dịu muộn màng, mà là bản lĩnh dám đứng ra làm tấm khiên bảo vệ con ngay giữa cơn giông bão. Và với những đứa con đã mang theo vết xước từ quá khứ như tôi, việc dũng cảm nói ra nỗi đau của mình với đấng sinh thành không phải để oán trách, mà là để cả hai thế hệ cùng được tha thứ, thấu hiểu và thực sự chữa lành cho nhau.