Xem phim Sex Education, tôi nhớ lại câu chuyện nhiều năm trước: Vì 1 suy nghĩ sai lệch mà tôi từng khiến mẹ bẽ mặt, đau lòng!

Tôi vừa xem lại phim Sex Education và lần này, một điều khiến tôi ấn tượng hơn cả không phải là những câu chuyện học đường hay những mâu thuẫn tuổi teen, mà là cách phim phản ánh cuộc sống và nhu cầu tình cảm của người lớn, đặc biệt là cha mẹ.

Trong phim, Jean - mẹ của Otis - sau khi ly hôn vẫn tìm hiểu người khác, mở lòng hẹn hò, và bố của Ola cũng tương tự, tìm kiếm hạnh phúc riêng. Những chi tiết này khiến tôi bất giác nhớ đến mẹ mình.

Sau khi bố mất được bốn năm, mẹ cũng từng thử mai mối, tìm hiểu một người khác. Lúc đó, tôi còn trẻ, ích kỷ và chưa trưởng thành, thấy mẹ tìm hạnh phúc mới, tôi giãy nảy, làm đủ trò trẻ con khiến mẹ bẽ mặt và cũng buồn lòng. Tôi không hiểu rằng mẹ cũng cần được yêu thương, cần có một người đồng hành sau những năm tháng mất mát và hi sinh cho gia đình.

Nhưng may mắn là thời gian giúp tôi nhận ra. Tôi dần hiểu, dần chấp nhận và ủng hộ mẹ. Mẹ cũng hạnh phúc hơn, có người bạn đời yêu thương, chăm sóc, và tôi cũng được sống trong một gia đình ấm áp hơn với bố dượng yêu thương mình. Khi nhìn lại, tôi mới thấy rằng những hành động giận dữ, ích kỷ ngày xưa của mình thật ngớ ngẩn và vô tình làm mẹ đau lòng.

Bộ phim Sex Education khiến tôi nhận ra nhiều bài học

Từ phim Sex Education và từ câu chuyện của mẹ, tôi nhận ra một sự thật!

Đó là trẻ con thường có xu hướng "thần thánh hóa" cha mẹ, cho rằng cha mẹ không cần những nhu cầu tình cảm, không được yếu đuối hay cần được quan tâm. Nhưng thực tế, cha mẹ cũng là con người bình thường, có cảm xúc, có nhu cầu, có lúc cô đơn hay muốn được yêu thương. Nhìn những gì Jean và các nhân vật trong phim trải qua, tôi càng hiểu rằng cha mẹ cần được tôn trọng, yêu thương và thấu hiểu như con cái cần sự quan tâm và đồng hành.

Chính vì vậy, tôi tự nhủ: là con, chúng ta cần nhìn cha mẹ bằng đôi mắt đồng cảm, hiểu rằng họ cũng có quyền tìm kiếm hạnh phúc và được sống trọn vẹn. Yêu thương cha mẹ không chỉ là nghe lời, vâng dạ, mà còn là tôn trọng cảm xúc của họ, thấu hiểu những nhu cầu mà đôi khi chúng ta không nghĩ tới.

Xem phim Sex Education, tôi khóc không chỉ vì những câu chuyện tuổi teen, mà còn vì nhận ra tình yêu thương, sự thấu hiểu giữa con cái và cha mẹ quan trọng đến nhường nào. Nó không chỉ làm cho tuổi trẻ của con đẹp hơn mà còn giúp người lớn, cha mẹ, được sống trọn vẹn, được yêu thương và được hạnh phúc.