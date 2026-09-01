Xem phim "Sex Education", tôi nghĩ ngay đến nhà hàng xóm: Khi bố mẹ mắc sai lầm này, con sẽ chịu hậu quả

Phim “Sex Education” được phát sóng lần đầu tiên vào năm 2019 và kể từ đó đã tạo tiếng vang trên toàn thế giới với những câu chuyện chân thực về giáo dục giới tính. Không chỉ vậy, bộ phim còn ẩn chứa nhiều bài học về giáo dục con cái – điều mà những người làm cha mẹ vẫn phải học hỏi mỗi ngày để xây dựng mối quan hệ bền chặt và lành mạnh hơn trong gia đình.

Một trong những câu chuyện gây ấn tượng với tôi nhất trong phim “Sex Education” là câu chuyện về gia đình của Jackson Marchetti. Jackson là một trong những nhân vật chính của “Sex Education”, một học sinh tại trường trung học Moordale.

Trong mùa 1, Jackson là nhà vô địch bơi lội của trường Moordale. Jackson chịu rất nhiều áp lực, vì anh được coi là vận động viên bơi giỏi nhất trường, tuy nhiên, điều này thường khiến anh bị hoảng loạn. Mẹ anh, Sofia, khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn bằng cách thúc ép Jackson phải cố gắng hơn trong mỗi lần tập luyện.

Jackson là nhà vô địch bơi lội của trường Moordale.

Sofia là người cực kỳ mạnh mẽ và khá áp đặt với tư cách là một người mẹ. Bà liên tục thúc ép con trai tập luyện chăm chỉ hơn và làm tốt hơn nữa.

Bản tính mãnh liệt của Sofia đã đẩy Jackson đến giới hạn của mình trong mùa 2. Jackson tự làm mình kiệt sức khi cố gắng gây ấn tượng với mẹ và không bao giờ cảm thấy mình đủ tốt, bất kể anh cố gắng thế nào. Mặc dù có ý tốt, Sofia hơi quá áp đặt trong cách tiếp cận nuôi dạy con cái của mình, điều này làm tổn hại đến mối quan hệ của bà với con trai.

Sofia là người cực kỳ mạnh mẽ và khá áp đặt với tư cách là một người mẹ.

Bài học rút ra từ phim “Sex Education”

Câu chuyện giữa hai mẹ con Jackson làm tôi nhớ đến gia đình hàng xóm. Họ có một cô con gái, từ bé đã có thành tích rất tốt trong môn ngoại ngữ. Khi cô bé lên cấp ba, người mẹ định hướng cho cô đi du học nước ngoài. Mặc dù không thực sự thích điều này, cô bé vẫn cố gắng học tập, nghe theo lời mẹ.

Một năm sau, cô bé nhận tin đỗ vào một trường đại học ở Pháp. Cô khăn gói lên đường, nhưng suốt những năm đầu ở nước ngoài, cô vẫn luôn muốn về Việt Nam. Ý nghĩ ấy luôn thường trực trong đầu cô, khiến cô không thể tập trung vào việc học. Trong khi đó, mẹ của cô mong muốn con gái tiếp tục học thạc sĩ ở nước ngoài, nếu có thể thì xin việc và định cư ở lại.

Thế nhưng, cô gái liên tục xin mẹ cho về nhà. Cô ấy muốn được sinh sống và học tập tại Việt Nam.

Do mong muốn đối lập mà hai mẹ con nhiều lần cãi vã. Cô con gái thường xuyên khóc khi gọi điện về, mẹ cô ấy thì thường xuyên bất mãn với thành tích học tập của con. Dần dần, hai mẹ con xa cách lúc nào không hay. Cô ấy không còn thường xuyên gọi điện về nhà nữa.

Trên thực tế, đã có nhiều thông tin cho thấy sự áp đặt của cha mẹ có thể để lại nhiều hậu quả cho con và cho mối quan hệ gia đình. Theo UNICEF, khi cha mẹ quá nghiêm khắc, họ thường sẽ đặt ra kỳ vọng rất cao cho con cái, có những quy tắc cứng rắn. Trẻ thường không có nhiều không gian để thể hiện cảm xúc, đặt câu hỏi, tự đưa ra lựa chọn hoặc khám phá sở thích của mình.

Cha mẹ quá áp đặt có thể khiến con cái 'ngộp thở'.

Trẻ em được kỳ vọng sẽ tuân theo các quy tắc mà không tranh cãi, cư xử hoàn hảo và luôn thể hiện sự tôn trọng. Cha mẹ có thể tin rằng việc nghiêm khắc giúp trẻ thành công và tránh mắc lỗi.

Việc nuôi dạy con quá nghiêm khắc thường xuất phát từ tình yêu thương và mong muốn bảo vệ và hướng dẫn, nhưng nó có thể khiến trẻ cảm thấy lo lắng, sợ hãi hoặc kém tự tin hơn.

Sai lầm này cũng có thể củng cố các vai trò giới tính độc hại, ví dụ như mong đợi con trai “cứng rắn” và che giấu cảm xúc của mình, hoặc mong đợi con gái phải im lặng, ngoan ngoãn. Những khuôn mẫu này hạn chế sự phát triển và khả năng thể hiện bản thân của trẻ dựa trên những quan niệm lỗi thời về giới tính.

“Những tác động về mặt cảm xúc này có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành, ảnh hưởng đến cách trẻ nhìn nhận bản thân, cách ứng xử với người khác và cách trẻ giải quyết các thách thức”, UNICEF cho biết.

Trở lại câu chuyện của Jackson trong “Sex Education”, do không chịu nổi áp lực từ mẹ, Jackson quyết định tự làm gãy tay, khiến anh không thể bơi trong một thời gian.

Đến khi tay của Jackson lành lại, anh lại muốn làm hại bản thân lần nữa để không phải bơi. Nhưng bạn bè đã kịp thời ngăn cản. Cuối cùng, Jackson quyết định nói với mẹ rằng anh không muốn bơi nữa, và bà đã chấp nhận điều đó.

Hai mẹ con Jackson cuối cùng đã thấu hiểu nhau hơn.

Điều tương tự cũng đã xảy ra với gia đình nhà hàng xóm của tôi. Cô con gái đã quyết định về nước sau khi hoàn thành bậc học cử nhân, bất chấp mong muốn của mẹ. Cô thẳng thắn trò chuyện với bà và khẳng định cô sẽ xây dựng cuộc sống theo cách của mình, với tư cách là người trưởng thành. Mặc dù không dễ dàng, nhưng cuối cùng, mẹ của cô ấy đã chấp nhận và để con được tự do khám phá cuộc đời cũng như hoàn thành những mục tiêu riêng của cô.