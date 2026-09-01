Xem phim "Sex Education", tôi chợt nhớ đến anh trai hơn 8 tuổi: Nhờ anh, tôi đã vượt qua cú sốc kép

Phim “Sex Education” là một bộ phim có lượt xem khổng lồ của Netflix, nói về cuộc sống của các thiếu niên và người trưởng thành tại thị trấn hư cấu Moordale. Phim xoay quanh các tình huống về tình cảm và tình dục mà các nhân vật phải đối mặt. Mặc dù đề cập đến các chủ đề 'khó nhằn', phim được giới chuyên môn đánh giá cao vì cách xử lý khéo léo các chủ đề này.

Tuy nhiên, điều khiến tôi đặc biệt ấn tượng trong phim “Sex Education” là những câu nói sâu sắc của các nhân vật. Chúng giống như những bài học cuộc sống, tiếp thêm cho chúng ta động lực, khiến chúng ta biết trân trọng bản thân hơn.

Một trong những câu nói khiến tôi nhớ mãi khi xem phim “Sex Education” là câu nói của nhân vật Otis dành cho Maeve: “Một ngày nào đó, bạn sẽ gặp một người trân trọng con người bạn. Ý tôi là, có bảy tỷ người trên hành tinh này. Tôi biết một trong số họ sẽ làm những điều phi thường vì bạn.”

Hai nhân vật Otis và Maeve trong phim "Sex Education".

Theo chuyên trang phim Screen Rant, đây là một trong 15 câu nói hay nhất phim “Sex Education”. Câu nói này có thể chạm đến trái tim của nhiều người - đặc biệt là những người dành rất nhiều thời gian và công sức để cố gắng tìm kiếm một nửa của mình.

Trong quá trình tìm kiếm nửa kia, ai trong chúng ta cũng có lúc gặp phải những người không phù hợp, những người muốn thay đổi chúng ta theo cách mà họ muốn. Ý Otis là chúng ta không nên lao vào những mối quan hệ độc hại như vậy cho dù có cảm thấy cô đơn thế nào. Cuộc sống quá ngắn ngủi để ở bên một người không phù hợp và không trân trọng sự độc đáo của chúng ta. “Có rất nhiều người tuyệt vời ngoài kia... và một trong số họ sẽ làm bất cứ điều gì vì bạn, bởi vì họ nghĩ rằng bạn xứng đáng với thế giới này!”, trang Screen Rant diễn giải câu nói của Otis.

Otis và Maeve có quan hệ phức tạp trong phim "Sex Education" nhưng cả hai giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống.

Câu nói này thực sự chạm đến tôi, vì nó làm tôi nhớ đến anh trai hơn 8 tuổi của mình và một cú sốc đầu đời tôi gặp phải. Nhờ có anh, tôi đã có thể vượt qua thử thách, mặc dù không dễ dàng gì. Dẫu vậy, cho đến tận hôm nay, tôi vẫn biết ơn anh trai của mình vô cùng vì những gì anh đã làm cho tôi để kéo tôi khỏi vực thẳm cách đây 10 năm trước.

Nhờ anh trai, tôi đã vượt qua cú sốc kép

10 năm trước, khi còn là sinh viên đại học, tôi có mối tình đầu tiên. Bạn trai tôi là một chàng trai có ngoại hình ưa nhìn, tính cách thân thiện và thành tích học tập đáng nể. Tôi không chỉ thích cậu ấy mà còn ngưỡng mộ cậu, tự hào giới thiệu cậu với tất cả bạn bè. Dù không dám kể với bố mẹ, tôi vẫn tiết lộ chuyện này với anh trai hơn 8 tuổi. Tôi cảm thấy anh là người đáng tin cậy, chắc chắn sẽ giúp tôi trong chuyện tình cảm tuổi sinh viên này.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ trong nhiều tháng, tôi hạnh phúc vô cùng khi được ở cạnh chàng trai mà tôi ngưỡng mộ. Chúng tôi không chỉ là người yêu mà còn là đôi bạn cùng tiến ở trường. Cụ thể, cậu ấy giúp tôi vượt qua những môn mà tôi chưa có điểm số tốt. Ngược lại, tôi giúp cậu ấy làm quen với nhiều người hơn, vì tôi vốn có thế mạnh tham gia các hoạt động tập thể của trường. Cứ như vậy, hầu như ai trong trường cũng biết chúng tôi là một cặp.

Thế nhưng, hạnh phúc không kéo dài lâu. Một ngày nọ, bạn trai nói muốn chia tay với tôi. Vô cùng kinh ngạc, tôi hỏi lý do, nhưng cậu ấy chỉ nói rằng chúng tôi “không hợp”. Tôi khóc như mưa, không đồng ý với tất cả những gì bạn trai tôi nói, nhưng cậu ấy vẫn quyết tâm rời bỏ tôi. Cậu ấy nói “không thể thay đổi được gì nữa”.

Tôi chết đứng trước lời nói của người mà tôi vô cùng tin tưởng và yêu thương suốt nhiều tháng qua. Quá ngỡ ngàng bởi cú sốc này, tôi không nói thêm được gì nữa. Bạn trai tôi bỏ về trước, để tôi lại sân trường vắng tanh.

Khi còn là sinh viên đại học, tôi đã trải qua cú sốc tình cảm đầu tiên.

Tôi trở về nhà, đóng cửa im lìm và khóc suốt đêm. Dù vậy, tôi vẫn tỉnh táo đủ để biết rằng mình vẫn phải đi học, vẫn phải đối diện với cậu hằng ngày tại trường. Thế là sáng hôm sau, tôi gạt đi nước mắt, đi học như bình thường, nhưng không còn tíu tít với cậu như ngày xưa. Bạn bè hỏi, tôi chỉ nói đơn giản là cả hai đã chia tay.

Bố mẹ không biết tôi có người yêu, nên cũng không hề biết tôi chia tay người yêu. Chỉ có anh trai nhận thấy điều gì đó bất thường trong ánh mắt tôi. Một tối, anh gõ cửa phòng tôi và hỏi han. Tôi giả vờ ổn và nói rằng bọn em chia tay trong hòa bình, không có gì phải lo. Thế là anh ra khỏi phòng nhưng không quên dặn: “Cần gì cứ gọi anh”.

Hằng ngày, tôi vẫn gặp cậu tại trường nhưng giả vờ như không quen biết - điều này không hề đơn giản với tôi. Tôi gắng gượng để mọi chuyện không ảnh hưởng đến việc học, nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt lên. Thế nhưng, một lần nữa, cậu lại làm tôi ngỡ ngàng khi xuất hiện tay trong tay với bạn gái mới.

Đó chính là cô gái lớp khác mà tôi đã giới thiệu cho cậu trong một lần tổ chức chương trình của khoa.

Lần này, cú sốc kép khiến tôi không thể giả vờ ổn được nữa. Tôi bỏ học về nhà, chui vào phòng và khóc nức lên. Anh trai nghe thấy, chạy vội vào và an ủi. Như vớ được phao cứu sinh, tôi kể hết cho anh về những gì đã xảy ra, rằng tôi không biết phải làm thế nào nữa.

Đó là lúc anh bảo tôi cứ khóc đi, nói hết với anh đi, chuyện khác từ từ rồi tính. Một lúc sau, tôi cũng bình tĩnh lại. Bằng cách nào đó, anh dỗ tôi đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, anh trai tôi đã đợi sẵn ở ngoài, anh mua sẵn bữa sáng cho tôi và nói: “Ăn đi, ăn để có sức mà khóc. Khóc hết rồi sẽ cười thôi. Ngoài kia không lo thiếu bạn trai cho em gái của anh. Ăn đi rồi đi học”.

Vì câu nói nửa đùa nửa thật của anh, tôi bỗng hiểu ra rằng anh rất quan tâm và lo lắng cho tôi. Tôi cũng hiểu ra rằng mình không thể thay đổi được hành động của người khác, cụ thể là bạn trai cũ. Thứ tôi điều chỉnh được chỉ là hành động và cảm xúc của chính mình. Và tôi quyết định sẽ ăn sáng thật no, đi học sớm, hoàn thành bài thi thật tốt, cho bạn trai cũ thấy rằng tôi thực sự ổn mà không có cậu ta.

Và tôi đã làm được, tôi đã bước tiếp! Giờ đây, khi nhìn lại tất cả chuyện này, tôi cảm ơn chính mình vì đã dũng cảm đối diện với sự thật, dũng cảm vực dậy để bước đi. Tôi cũng cảm ơn anh trai vì đã lắng nghe thấu hiểu, động viên tinh thần và cổ vũ tôi trong những lúc khó khăn. Đôi khi, chỉ một bàn tay giúp đỡ cũng có tác dụng to lớn với những người đang cần nó. Nhờ anh trai, tôi hiểu ra được tầm quan trọng của những mối quan hệ thân tình - những mối quan hệ có sức mạnh phi thường vào những lúc gian truân.