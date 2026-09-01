Xem phim Sex Education, tôi nghĩ ngay đến 2 người bạn học cũ: Họ là anh em nhưng khác xa một trời một vực vì nguyên nhân này!

Trong Sex Education, mẹ của Aimee Gibbs không có nhiều đất diễn, nhưng mỗi phân cảnh bà xuất hiện đều để lại trong tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đó là một người phụ nữ luôn toát lên vẻ niềm nở, hào phóng và đối đãi với mọi người xung quanh bằng sự chân thành tuyệt đối, không hề phân biệt xuất thân hay hoàn cảnh giàu nghèo.

Và Aimee đã thừa hưởng trọn vẹn sự ấm áp ấy từ mẹ. Cô lớn lên trong sự đủ đầy của một gia đình giàu có nhưng tuyệt nhiên không hề có thói kiêu kỳ, hợm hĩnh. Cánh cửa ngôi biệt thự của Aimee luôn rộng mở để đón nhận bạn bè, cô sẵn lòng nướng bánh mời mọi người, luôn giúp đỡ người khác bằng một trái tim thuần khiết và vô tư nhất. Chính sự tử tế không toan tính ấy đã biến Aimee thành chất keo gắn kết bền chặt, trở thành chỗ dựa tinh thần an toàn và bình yên cho tất cả những người xung quanh.

Nhìn cách giáo dục không lời qua phong thái của mẹ Aimee, tôi bỗng nhớ lại một thắc mắc lớn thời còn đi học về hai người bạn cùng bàn năm xưa.

Hai đứa trẻ sinh ra từ nhung lụa nhưng hai cách đối đãi với đời

Hồi tôi học cấp ba, trong lớp có hai bạn nam là anh em con chú con bác ruột. Gia cảnh của hai bên đều thuộc hàng khá giả, có điều kiện kinh tế nổi bật hơn hẳn so với mặt bằng chung của cả lớp lúc bấy giờ.

Thế nhưng, tính cách của hai cậu bạn lại hoàn toàn trái ngược nhau như hai thái cực.

Aimee giàu nhưng không kênh kiệu (Ảnh: Phim Sex Education)

Một người thì tính tình kênh kiệu, hống hách và thích thể hiện. Cậu ta luôn nhìn bạn bè xung quanh bằng nửa con mắt, chỉ thích tụ tập với những ai đi xe xịn, mặc đồ hiệu, và thường xuyên buông những lời mỉa mai, chê bai những bạn có gia cảnh khó khăn trong lớp là "nhà quê", "kém sang". Cậu ta biến sự giàu có của gia đình thành chiếc thước đo để định giá con người.

Ngược lại, người em họ thì lại là mẫu người được cả lớp yêu quý. Cậu ấy vô cùng vui vẻ, hào phóng, ăn mặc giản dị và luôn đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Mỗi lần lớp có hoạt động hay bạn bè cần mượn sách vở, tài liệu, cậu luôn là người đầu tiên nhiệt tình giúp đỡ mà chưa từng tính toán thiệt hơn hay tỏ vẻ kẻ cả. Tôi từng rất thắc mắc, cùng chung một dòng họ, cùng lớn lên trong nhung lụa và điều kiện vật chất như nhau, cớ sao cách hành xử của hai người lại khác biệt một trời một vực đến thế?

Câu trả lời sáng tỏ sau một buổi họp phụ huynh

Mọi khúc mắc của tôi chỉ thực sự có lời giải đáp vào buổi họp phụ huynh cuối năm lớp 11, khi tôi có dịp đến trường phụ giúp cô giáo chuẩn bị nước nôi và tận mắt chứng kiến phụ huynh của cả hai bạn xuất hiện.

Bố mẹ của người bạn hòa đồng bước vào phòng học với nụ cười rất tươi. Dù gia đình có điều kiện, đi xe hơi đắt tiền, nhưng cách họ chào hỏi các thầy cô và những phụ huynh khác lại vô cùng khiêm nhường, thân thiện. Trong buổi họp, khi cô giáo chủ nhiệm nêu ra các kế hoạch ngoại khóa và sửa sang lại quạt điện trong lớp học, chính bố mẹ bạn ấy đã vui vẻ xung phong đóng góp, hỗ trợ thêm phần kinh phí với thái độ tôn trọng tập thể, tuyệt nhiên không hề có chút phô trương hay khoe mẽ.

Trong khi đó, bố mẹ của người bạn kiêu kỳ lại toát ra vẻ cách biệt đến nghẹt thở. Họ bước vào lớp với vẻ mặt lạnh tanh, ăn mặc xa hoa và giữ khoảng cách rõ rệt với mọi người. Suốt buổi họp, họ ngồi khoanh tay, thỉnh thoảng liếc nhìn những phụ huynh có trang phục giản dị, lam lũ bằng ánh mắt khinh khỉnh ra mặt. Khi thảo luận về các vấn đề chung của lớp, họ tỏ vẻ khó chịu, thậm chí buông vài câu nhận xét bóng gió về việc "tiêu chuẩn lớp học không đáp ứng được yêu cầu của gia đình có điều kiện".

Nhìn hai gia đình ngồi ở hai góc phòng học ngày hôm đó, tôi bừng tỉnh nhận ra: Bản tính kiêu căng hay sự tử tế của một đứa trẻ chưa bao giờ tự nhiên sinh ra, nó là sự sao chép chuẩn xác từ chính cách hành xử của cha mẹ chúng mỗi ngày.

Tài sản lớn nhất cha mẹ trao cho con là nhân cách

Người ta thường bảo trẻ con là tấm gương phản chiếu của người lớn, và điều đó đúng đến từng milimet. Một đứa trẻ sống trong ngôi nhà mà cha mẹ luôn dùng sự giàu có để khinh khi người yếu thế sẽ lớn lên với sự ngạo mạn, nông cạn và cô độc trong chính sự đủ đầy của mình. Ngược lại, một đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi sự chân thành, niềm nở và lòng hào phóng của cha mẹ sẽ tự khắc biết mở lòng, biết tôn trọng giá trị của con người mà không bị vật chất làm mờ mắt.

Aimee trên phim hay người bạn học hiền lành năm xưa của tôi đều may mắn có được những người cha, người mẹ biết cách đối nhân xử thế. Họ dạy con bằng chính lối sống thường nhật, rằng sự giàu có thực sự không nằm ở những món đồ đắt đỏ hay số dư tài khoản, mà nằm ở một trái tim biết bao dung, biết sẻ chia và luôn đối đãi với thế giới bằng sự ấm áp chân thành.

Minh Châu