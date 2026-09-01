Xem phim Sex Education, tôi nhớ đến cậu bạn thân hồi cấp 3: Một câu nói vu vơ của bạn đã thay đổi cuộc đời tôi!

Trong Sex Education, trước khi vướng vào những dùng dằng tình cảm dang dở, Maeve và Otis trước hết là một đôi bạn tri kỷ có sự kết nối tuyệt vời về mặt trí tuệ. Điều làm tôi nể phục nhất ở mối quan hệ này là cách họ nhìn thấu tiềm năng và thúc đẩy nhau cùng tiến bộ.

Maeve là người đầu tiên nhìn thấy năng lực lắng nghe và tư vấn tâm lý thiên bẩm của Otis, biến sự vụng về, ngượng ngùng của cậu bạn thành một giá trị thực sự có ích cho bạn bè xung quanh. Ở chiều ngược lại, Otis cũng là người kiên trì nhắc nhở Maeve về tài năng viết lách xuất sắc, thôi thúc cô tham gia đội tuyển học thuật và nộp đơn xin học bổng ở Mỹ - con đường duy nhất giúp Maeve bước ra khỏi khu nhà di động nghèo khó để chạm tới tương lai.

Giá trị cốt lõi của một tình bạn đẹp đôi khi không nằm ở những cuộc vui tụ tập, mà ở khoảnh khắc người kia nhìn thấy giá trị tiềm ẩn của bạn ngay cả khi bạn còn chưa nhận thức được nó, rồi kiên nhẫn đẩy bạn tiến về phía trước.

Xem hành trình của hai đứa trẻ trên phim, tôi lại bồi hồi nhớ đến thằng bạn thân cùng bàn hồi cấp ba. Nếu ngày ấy không có một câu nói bâng quơ của nó, cuộc đời tôi có lẽ đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Trò "vẽ bậy" bên cửa sổ lớp học

Thời còn học cấp ba, tôi vốn là một cậu học trò khá mờ nhạt, lực học tầm tầm và chưa từng có định hướng rõ ràng cho tương lai. Thói quen duy nhất của tôi lúc rảnh rỗi là cầm bút chì vẽ vời linh tinh vào lề vở, từ đồ đạc xung quanh đến mấy góc phố quen thuộc. Tôi chỉ vẽ theo bản năng cho đỡ chán chứ chẳng hề nghĩ đó là tài năng hay khiếu thẩm mỹ gì ghê gớm.

Cho đến một buổi chiều mùa thu năm lớp 11, trong giờ học Địa lý, vì mất tập trung nên tôi cứ mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cặm cụi ký họa lại toàn bộ khu nhà hiệu bộ cùng dãy hành lang cổ kính của trường vào trang giấy nháp. Đúng lúc đang mải nắn nót từng mảng sáng tối thì thầy giáo đi xuống bắt quả tang.

Tôi bị thầy thu mẩu giấy, mắng xối xả trước cả lớp vì tội "ngồi vẽ bậy trong giờ học" và phải đứng góc lớp suốt nửa tiết còn lại. Giây phút ấy, tôi vừa xấu hổ vừa ấm ức, tự thấy trò vẽ vời của mình đúng là vô bổ và chỉ đem lại rắc rối.

Maeve Wiley (Ảnh: Phim Sex Education)

Câu nói bâng quơ làm thay đổi cả một con đường

Hết giờ học, khi thầy giáo bước ra khỏi lớp, tôi lầm lũi quay lại bàn với vẻ mặt ỉu xìu. Thằng bạn thân ngồi cạnh liền với lấy tờ giấy nháp vừa bị thầy vo nhẹ mép đặt trên bàn, săm soi nhìn từng đường nét rồi huých vai tôi một cái rõ mạnh: "Ê, tao nói thật nhé, mày vẽ đỉnh phết đấy. Đừng nghe thầy mắng mà nản. Nhìn nét dựng khối này tao thấy mày có khiếu làm kiến trúc sư cực kỳ luôn".

Câu nói ấy rơi vào tai tôi như một tiếng sét. Suốt mười mấy năm lớn lên, tôi chỉ quen với việc bị người lớn nhắc nhở về điểm số, bị chê là lơ đãng, chưa từng có ai nhìn vào những nét vẽ nguệch ngoạc của tôi mà gắn nó với một nghề nghiệp nghiêm túc ngoài đời. Lời nhận xét hồn nhiên của thằng bạn thân bỗng chốc nhóm lên trong lòng tôi một đốm lửa hy vọng mà chính tôi cũng chưa từng nghĩ tới.

Tối hôm đó về nhà, tôi ngắm lại bức vẽ bị mắng hồi chiều và trằn trọc suốt đêm. Vài ngày sau, tôi lấy hết can đảm xin bố mẹ cho đi học vẽ tượng, học luyện thi hình họa một cách bài bản để chuẩn bị thi vào trường Kiến trúc.

Bố mẹ tôi lúc đầu cũng ngỡ ngàng vì nghĩ con trai bỗng dưng đổi tính, nhưng thấy tôi quyết tâm và nghiêm túc ngồi cặm cụi bên giá vẽ mỗi tối, gia đình cũng đồng ý tạo điều kiện.

Món quà lớn nhất của tình bạn là niềm tin

Năm đó, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ và cả sự động viên của thằng bạn cùng bàn, tôi đã thi đỗ vào ngôi trường đại học mơ ước.

Mấy năm trôi qua, từ cậu học trò năm nào bị mắng vì tội vẽ bậy trong giờ, giờ đây tôi đã là một người đàn ông có công việc ổn định trong ngành kiến trúc, tự tay thiết kế nên những công trình của riêng mình. Mỗi lần cầm bút đặt nét vẽ lên bản thảo, tôi vẫn thầm cảm ơn buổi chiều định mệnh năm lớp 11 ấy.

Otis cần Maeve để nhận ra mình có thể lắng nghe và chữa lành cho người khác, cũng như Maeve cần Otis để tin rằng mình xứng đáng với một chân trời rộng lớn hơn. Cuộc đời mỗi người nếu may mắn gặp được một người bạn biết nhìn ra giá trị của mình, không đố kỵ mà sẵn sàng đẩy mình về phía ánh sáng, thì đó thực sự là một đặc ân to lớn. Đôi khi chỉ một lời công nhận đúng lúc của người bên cạnh cũng đủ sức mạnh thắp sáng cả tương lai của một đời người.

Minh Châu