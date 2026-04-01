Càng xem Sex Education, tôi càng thấy bộ phim này "đời" đến mức kinh ngạc. Nó không chỉ là những bài học về giới tính, mà còn là một khóa học về tâm lý và cách chúng ta thiết lập ranh giới cá nhân. Gần đây, một tình huống nhỏ trong phim đã giúp tôi giải được bài toán hóc búa mà con tôi đang gặp phải ở trường.

Con tôi có một mái tóc xù tự nhiên, bông xù lên như một đám mây nhỏ. Tôi yêu mái tóc ấy, nhưng ở trường, nó lại trở thành mục tiêu cho những lời trêu chọc của một vài cô bé "xấu tính". Mỗi lần về nhà, con đều kể với giọng bực bội, nhưng khi tôi hỏi con đã phản ứng thế nào, con chỉ im lặng.

Sau này tôi mới phát hiện ra, vì không muốn va chạm và sợ làm mất lòng bạn bè, con thường chọn cách cười đùa cho qua. Sự nhẫn nhịn ấy vô tình tạo ra một hiểu lầm tai hại: Các bạn tưởng con cũng thấy vui vẻ hùa theo, nên những lời trêu chọc ngày càng quá đáng hơn. Trong khi đó, bên trong con là một bầu trời u uất và tức giận.

Bài học từ thầy giáo Hendricks: "Tôi không thích giọng điệu đó"

Mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi khi tôi xem đến phân cảnh của thầy giáo Hendricks. Trong một tình huống bị người khác thiếu tôn trọng, thay vì nổi nóng hay im lặng chịu đựng, thầy đã nhìn thẳng vào đối phương và nói một câu cực kỳ quyền lực: "Tôi không thích giọng điệu đó."

Câu nói ấy nhẹ nhàng, không hề hằn học hay gây hấn, nhưng nó như một nhát dao cắt đứt sự thô lỗ của người đối diện. Nó khiến người ta phải khựng lại và nhận ra mình đã đi quá giới hạn.

Tôi chợt nhận ra: Sự tử tế không đồng nghĩa với việc cho phép người khác dẫm đạp lên cảm xúc của mình. Tôi đã ngồi lại, kể cho con nghe về thầy Hendricks và khuyên con thử áp dụng "công thức" này. Tôi bảo con: "Lần tới, nếu các bạn lại trêu tóc con, con không cần phải nổi giận, cũng đừng cười trừ. Con chỉ cần nhìn thẳng vào bạn và nói: 'Tớ không thích cách các cậu cười nhạo mái tóc của tớ đâu' hoặc 'Tớ không thích giọng điệu đó'."

Lúc đầu con còn ngần ngại, nhưng rồi con cũng đủ dũng cảm để thử. Kết quả thật bất ngờ. Khi thấy con không còn cười đùa đáp lại mà bày tỏ thái độ nghiêm túc và trực diện, những cô bé kia đã thực sự dừng lại. Họ nhận ra rằng ranh giới đã được vạch ra, và cái trò đùa "tưởng là vui" ấy thực chất đang gây tổn thương.

Đừng để sự im lặng bị hiểu lầm là sự đồng ý

Qua chuyện này, tôi nhận ra một bài học sâu sắc cho chính mình trong việc dạy con:

- Dạy con biết gọi tên cảm xúc: Đừng bắt con phải "vị tha" hay "chín bỏ làm mười" khi con đang thực sự bị xúc phạm.

- Thiết lập ranh giới từ những điều nhỏ nhất: Một câu nói thẳng thắn về cảm xúc có sức mạnh hơn ngàn lời cãi vã.

- Ngừng "độc hại" hóa sự lịch thiệp: Chúng ta thường dạy con phải lịch sự, nhưng quên dạy con rằng lịch sự không có nghĩa là chấp nhận bị bắt nạt.

Cảm ơn Sex Education và thầy Hendricks đã nhắc nhở tôi rằng: Đôi khi, để bảo vệ một "đám mây xù" đáng yêu trên đầu, con chỉ cần một giọng nói đủ kiên định để thế giới biết điểm dừng.

Hóa ra, giáo dục giới tính hay giáo dục nhân cách, suy cho cùng cũng là dạy con cách trân trọng và bảo vệ chính bản thân mình.