Xem phim "Sex Education", tôi càng thông cảm cho bố mẹ: Làm người lớn không dễ như chúng ta tưởng

Khi còn nhỏ, tôi luôn nghĩ bố mẹ là những người biết hết mọi thứ. Trong mắt tôi, họ lúc nào cũng mạnh mẽ, luôn có câu trả lời cho mọi vấn đề và dường như chẳng bao giờ sợ hãi điều gì. Tôi từng tin rằng làm người lớn đồng nghĩa với việc đã hiểu rõ cuộc đời và biết chính xác mình phải làm gì.

Thế nhưng càng trưởng thành, tôi càng nhận ra thực tế hoàn toàn khác. Và một trong những bộ phim giúp tôi nhìn rõ điều đó chính là Sex Education.

Có một phân cảnh khiến tôi đặc biệt ấn tượng. Đó là khi các bậc phụ huynh trong phim phải vật lộn với những vấn đề của riêng họ: áp lực công việc, hôn nhân rạn nứt, cảm giác thất bại hay nỗi sợ mình không phải là một người cha, người mẹ đủ tốt. Họ không phải những người hoàn hảo. Họ chỉ là những con người đang cố gắng hết sức trong những hoàn cảnh rất khác nhau. Xem đến đó, tôi bất giác nghĩ đến bố mẹ mình.

Hóa ra người lớn cũng có rất nhiều nỗi sợ

Ngày trước, mỗi khi bố mẹ đưa ra quyết định mà tôi không đồng ý, tôi thường cho rằng họ bảo thủ hoặc không chịu hiểu con cái. Tôi không hiểu vì sao bố mẹ luôn lo lắng quá mức về chuyện học hành, công việc hay tương lai của tôi. Tôi nghĩ họ đang làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn cần thiết.

Sex Education khắc họa chân thực hình ảnh các bậc phụ huynh vẫn còn nhiều hoang mang trong cuộc sống.

Nhưng khi bắt đầu đi làm và tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, tôi mới nhận ra cảm giác phải đưa ra những quyết định quan trọng đáng sợ đến mức nào. Không ai có thể chắc chắn lựa chọn của mình là đúng. Không ai biết tương lai sẽ diễn ra ra sao. Thế nhưng người lớn vẫn phải tiếp tục đưa ra quyết định mỗi ngày.

Theo Psychology Today, nhiều bậc cha mẹ thường xuyên trải qua cảm giác lo âu về việc liệu họ có đang làm đủ tốt cho con cái hay không. Áp lực này tồn tại ngay cả khi con đã trưởng thành. Điều đó khiến tôi nhớ đến bố mẹ, những người có lẽ đã mang trong lòng rất nhiều nỗi lo mà chưa bao giờ nói ra.

Có những điều bố mẹ không kể với chúng ta

Điều khiến tôi xúc động nhất khi xem Sex Education là cách bộ phim khắc họa cha mẹ như những con người bình thường với vô số giới hạn. Họ có thể mắc sai lầm, có thể nói những điều không phù hợp hoặc đưa ra những quyết định chưa chính xác. Nhưng phía sau tất cả những điều đó thường là mong muốn bảo vệ những người họ yêu thương.

Tôi nhớ có lần bố mất ngủ nhiều đêm vì công việc nhưng vẫn dậy từ sớm đưa tôi đi học. Tôi nhớ những năm kinh tế khó khăn, mẹ luôn nói gia đình vẫn ổn trong khi sau này tôi mới biết bà đã phải tính toán từng khoản chi tiêu. Ngày ấy tôi không nhận ra điều gì bất thường. Tôi chỉ đơn giản nghĩ đó là trách nhiệm của cha mẹ.

Theo The Atlantic, một trong những đặc điểm phổ biến của các bậc phụ huynh là cố gắng che giấu áp lực cá nhân để con cái cảm thấy an toàn hơn. Điều đó có nghĩa là rất nhiều khó khăn của họ diễn ra trong im lặng và không được con cái nhìn thấy.

Bộ phim ẩn chứa nhiều bài học ý nghĩa về quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Trưởng thành là khi biết nhìn bố mẹ bằng một góc nhìn khác

Có lẽ điều lớn nhất mà Sex Education mang lại cho tôi không phải là bài học về tình yêu hay tuổi trẻ, mà là sự đồng cảm. Bộ phim khiến tôi hiểu rằng bố mẹ chưa bao giờ có một cuốn cẩm nang hoàn hảo để học cách làm cha mẹ. Họ vừa sống cuộc đời của mình, vừa học cách nuôi dạy con cái, vừa cố gắng bảo vệ gia đình trước những áp lực của cuộc sống.

Theo Harvard Health Publishing, sự đồng cảm giữa các thế hệ là yếu tố quan trọng giúp cải thiện mối quan hệ gia đình và giảm xung đột. Khi con cái hiểu được những áp lực mà cha mẹ từng trải qua, họ thường cảm thấy gần gũi và biết ơn hơn.

Sau khi xem xong bộ phim, tôi chợt thấy mình nhẹ nhõm. Tôi không còn cố gắng đánh giá bố mẹ bằng tiêu chuẩn hoàn hảo nữa. Thay vào đó, tôi bắt đầu nhìn họ như những con người bình thường, cũng có lúc mạnh mẽ, cũng có lúc yếu đuối, cũng từng loay hoay với cuộc sống giống như tôi bây giờ.

Sex Education khiến tôi nhận ra một điều rất đơn giản: khi còn nhỏ, chúng ta thường nghĩ bố mẹ là những người khổng lồ. Nhưng khi trưởng thành, chúng ta mới hiểu họ cũng chỉ là những người đang cố gắng sống tốt nhất có thể. Và đôi khi, chỉ cần hiểu được điều đó thôi, chúng ta đã có thể thông cảm với họ nhiều hơn rất nhiều.