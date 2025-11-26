Xem phim Sex Education, tôi càng cảm động và thấm thía lý do bao năm nay, anh họ luôn hiếu kính với bố tôi như là bố ruột!

Có lẽ đã làm mẹ rồi, mình mới thấm thía việc mỗi đứa trẻ lớn lên đều mang theo trong mình những giấc mơ rất riêng. Tối qua, khi xem phim Sex Education, mình bị chạm đến tận đáy lòng bởi phân đoạn Maeve – cô gái mạnh mẽ nhưng chất chứa bao tổn thương, bao lần tự ti chỉ vì hoàn cảnh gia đình. Chỉ đến khi được cô giáo nhìn thấy, tin tưởng và thúc đẩy, Maeve mới dám tin rằng: À, mình thực sự giỏi viết lách. Và mình xứng đáng theo đuổi điều mình yêu.

Khoảnh khắc ấy khiến mình nhớ ngay đến anh họ của mình – một câu chuyện rất thật, rất gần, mà mỗi lần nghĩ lại vẫn khiến mình nghẹn ngào.

Ngày ấy, anh muốn theo học ngành sửa chữa điện lạnh ở một trường cao đẳng ngoài Hà Nội. Nhưng bố mẹ anh phản đối kịch liệt. Với họ, đó không phải “nghề sáng”, học xa lại tốn kém, thôi thì học cái gì gần nhà cho nhanh. Anh buồn lắm, nhưng vẫn không dám lên tiếng nhiều.

Mãi đến khi bố mình biết chuyện. Bố nghe xong đã nói một câu mà cả đời mình nhớ: “Nếu anh chị không cho cháu học thì để em lo tiền. Thằng bé có năng khiếu, nó học được.”

Phim Sex Education

Bố mình cương quyết như thế bởi ông từng thấy anh theo học nghề với một bác thợ gần nhà, đôi tay khéo léo và đôi mắt sáng khi cầm vào từng món đồ điện lạnh. Bố bảo: “Năng khiếu mà không được vun đắp thì uổng lắm.”

Cuối cùng, anh được đi học. Và rồi những năm tháng sau đó đã chứng minh bố mình đúng. Anh trở thành thợ giỏi, rồi tự mở một cửa hàng sửa chữa – buôn bán lớn ở quê. Làm ăn ổn định, nuôi được gia đình, và hơn hết là sống đúng với điều mình thích.

Bao năm qua, anh luôn coi bố mình như người đã cho anh cơ hội đổi đời. Anh gọi bố là “người thầy không đứng lớp”, và chăm lo, phụng dưỡng bố mình chẳng khác gì cha ruột.

Khi xem Maeve đứng trước cánh cửa đại học, mình chợt nghĩ: nếu ngày đó bố không đứng lên bảo vệ lựa chọn của anh, liệu anh có trở thành chính mình của hiện tại không?

Và mình lại thầm nhắc bản thân – làm cha mẹ, đôi khi điều lớn lao nhất ta có thể làm cho con không phải là định hướng, mà là tin tưởng. Tin rằng con có khả năng, có ước muốn, có con đường của riêng nó. Chỉ cần một người tin, cuộc đời có thể thay đổi.