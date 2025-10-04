Tôi xem phim “Sex Education”, trước tiên để giải trí. Thế nhưng sau khi xem, tôi mới nhận ra đây là bộ phim chứa đựng vô vàn những bài học giá trị về cách sống, cách giáo dục con và cả cách yêu. “Cày” hết cả 4 mùa của bộ phim, tới đoạn kết, tôi đã rơi nước mắt vì tiếc nuối cho chuyện tình của cặp đôi chính. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra, yêu đúng người nhưng sai thời điểm, dù yêu nhau đến mấy cũng sẽ chẳng thành.

Cặp đôi chính Otis và Maeve của phim "Sex Education" (Ảnh: Netflix).

Lần đầu rơi nước mắt khi xem phim “Sex Education”

Otis và Maeve là cặp đôi trung tâm của phim “Sex Education”. Họ gắn bó với khán giả từ khi cả hai còn là học sinh trung học. Ở mùa 1 và mùa 2, họ sớm nảy sinh tình cảm trong quá trình cùng nhau lập “phòng tư vấn” bí mật. Thế nhưng, những hiểu lầm nối tiếp nhau, từ việc Otis quen Ola, đến chuyện Isaac lén xóa hộp thư thoại tỏ tình của Otis, khiến cả hai không thể chính thức đến với nhau. Tận đến cuối mùa 3, sau khi sự thật được sáng tỏ, Maeve tìm đến Otis. Cuối cùng, họ cũng thừa nhận tình cảm, mở ra mối quan hệ mà khán giả chờ đợi từ lâu.

Tuy vậy, câu chuyện tình của họ lại không đi theo hướng cổ tích. Sang mùa 4 của phim “Sex Education”, Maeve quyết định sang Mỹ, trước tiên là đến Minnesota rồi sau đó tới New York để tham gia chương trình viết sáng tạo, theo đuổi ước mơ văn chương của mình. Otis dù đau lòng, nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn đó. Cả hai nhận ra rằng tình yêu xa cách sẽ không thể bền vững và cùng nhau chấp nhận chia tay. Khoảnh khắc này khép lại hành trình nhiều năm gắn bó, cho thấy sự trưởng thành của Otis và Maeve: dám yêu, dám thừa nhận cảm xúc và cuối cùng dám buông tay để mỗi người đi trọn con đường riêng.

Câu chuyện tình của Otis và Maeve không có một cái kết đẹp (Ảnh: Netflix).

Tôi đã vô cùng bất ngờ trước diễn biến của phim, trước lựa chọn của cặp đôi chính. Sự chia tay của họ khiến tôi tiếc nuối, đau lòng cho một mối tình đẹp, từ thuở “gà bông” cho tới khi trưởng thành. Tôi đã rơi nước mắt vì những cảm xúc ấy khi xem phim “Sex Education”.

Tình yêu cần đúng thời điểm và sự sẵn sàng

Từ chuyện tình cảm của Otis và Maeve, tôi nhận ra một bài học lớn: tình yêu không chỉ là tìm được đúng người mà còn là sự gặp gỡ đúng thời điểm, trong một bối cảnh phù hợp. Bởi vì ngoài cảm xúc, một mối quan hệ cần có sự sẵn sàng về tâm lý, sự ổn định trong cuộc sống và cả sự đồng điệu về mục tiêu. Nếu thiếu đi những yếu tố đó, tình yêu đôi khi chỉ trở thành một kỷ niệm đẹp, chứ không thể đi xa hơn.

Otis và Maeve chia tay không phải vì hết yêu mà vì họ hiểu rằng gắn bó trong lúc này sẽ khiến cả hai mất đi cơ hội trưởng thành cá nhân. Ở góc độ tâm lý, đây là điều rất khó chấp nhận, nhưng cũng là minh chứng cho sự trưởng thành tình cảm: biết khi nào nên buông tay để không kìm hãm người mình yêu.

Có lẽ, điều quan trọng nhất mà phim “Sex Education” để lại cho tôi không chỉ là câu chuyện về tình yêu, mà còn là lời nhắc nhở rằng: trong đời, đôi khi yêu thương thật nhiều chưa chắc đã đủ. Ta cần học cách yêu một cách tỉnh táo, biết nhìn nhận hoàn cảnh và chấp nhận sự không trọn vẹn. Vì chỉ khi ấy, ta mới có thể nhẹ nhõm buông bỏ để mở ra một chương mới cho chính mình.