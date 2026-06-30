Xem phim Sex Education, người chồng trung niên độc đoán của tôi bỗng tỉnh ngộ: Lần đầu tiên anh nhận ra, con mình chỉ được có thế!

Nếu ai đó nói rằng một bộ phim học đường của Mỹ có thể thay đổi hoàn toàn tư duy của một người đàn ông trung niên, bảo thủ và thành danh, có lẽ trước đây tôi sẽ không bao giờ tin. Thế nhưng, điều kỳ diệu ấy lại vừa xảy ra ngay trong chính ngôi nhà của tôi. Chồng tôi, từ một ông bố "độc tài", áp đặt kinh niên đã thay đổi 180 độ sau khi cùng vợ xem hết những mùa phim của Sex Education. Anh đã hoàn toàn bị sững sờ và thức tỉnh trước hành trình lột xác đầy nhân văn của nhân vật Adam Groff.

Adam xuất phát điểm là một kẻ bắt nạt, lười học, bị đuổi học và luôn bị chính người cha hiệu trưởng của mình coi là một "sản phẩm lỗi", một kẻ thất bại thảm hại. Thế nhưng đến mùa cuối cùng, cậu lại là nhân vật tìm thấy sự bình yên và gặt hái được thành công tự thân bền vững nhất khi trở thành một thợ phụ trang trại và một chuyên gia huấn luyện chó.

Bí quyết của Adam chính là sự dũng cảm gỡ bỏ những định kiến cũ kỹ và thành thật chấp nhận năng lực thực tế của mình. Cậu hiểu ra mình vĩnh viễn không thuộc về con đường học thuật hay kinh doanh giống như người cha quyền lực. Cậu chấp nhận làm lại từ đầu bằng những công việc chân tay, kiên nhẫn học cách giao tiếp với động vật để rèn luyện sự điềm tĩnh.

Câu chuyện của Adam đã gửi gắm một bài học cuộc sống cực kỳ thấm thía: Định nghĩa về thành công của mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Đừng cố chạy theo tiêu chuẩn của xã hội hay áp lực từ gia đình nếu nó không thuộc về thế mạnh của bạn. Thành công thực sự là khi bạn tìm thấy một công việc phù hợp với năng lực và mang lại cho bạn sự an yên trong tâm hồn. Nhìn Adam lóng ngóng nhưng hạnh phúc bên bầy gia súc, chồng tôi đã lẳng lặng tắt tivi, ngồi thẫn thờ suốt cả đêm để nhìn lại chuỗi ngày anh đã đẩy con trai mình vào ngõ cụt.

Cuộc đua điên cuồng nhân danh phong độ và sự bất lực của đứa trẻ chăm chỉ

Trước khi có bước chuyển mình này, chồng tôi đúng nghĩa là một vị bạo chúa trong việc học hành của con. Là người có địa vị, anh luôn đặt ra những mục tiêu cao chót vót và bắt con trai phải thực hiện bằng được. Những năm cấp 1, cấp 2, con có sức học khá ổn định khiến anh rất nở mày nở mặt. Thế nhưng bước sang cấp 3, chương trình học nặng dần, con bắt đầu bộc lộ sự đuối sức và co mình lại. Con không hề lười biếng, thậm chí còn là một đứa trẻ cực kỳ chăm học. Đêm nào con cũng cặm cụi bên bàn học đến 1, 2 giờ sáng, áp lực đến mức sút cân, xanh xao, nhưng lực học của con cứ dậm chân tại chỗ.

Là một người mẹ, tôi xót con và sớm chấp nhận một sự thật rằng: con mình chỉ có năng lực đến thế, con đã cố hết sức rồi và không thể đòi hỏi hơn. Nhưng chồng tôi thì không. Sự kiêu hãnh của một người đàn ông thành đạt không cho phép anh chấp nhận việc có một đứa con "bình thường". Anh điên cuồng bắt con học ngày học đêm để "lấy lại phong độ". Đến kỳ thi đại học vừa qua, khi con trượt nguyện vọng 1 vào ngôi trường thuộc top đầu, chồng tôi lập tức ra lệnh bắt con phải ở nhà ôn tập để thi lại bằng được vào năm sau.

Anh đập bàn tuyên bố một câu xanh rờn: "Nhà này không thiếu tiền, tao thừa tài chính để nuôi mày ăn học, bao giờ mày thi đỗ trường đàng hoàng thì mới thôi!". Giữa những ngày không khí gia đình căng thẳng như lò lửa, con trai tôi lầm lũi như một cái bóng, còn anh thì luôn hừng hực lửa giận dữ và thất vọng.

Lời xin lỗi muộn màng và cánh cửa mới mở ra cho con

Chính hành trình tự chữa lành và tìm thấy lối đi riêng của Adam Groff trên phim đã tát một gáo nước lạnh vào sự cố chấp của chồng tôi. Lần đầu tiên trong đời, anh nhìn ra được sự tàn nhẫn của chính mình. Anh nhận ra bấy lâu nay mình không phải đang thương con, mà đang dùng con như một công cụ để thỏa mãn sĩ diện của bản thân. Anh nhận ra con trai mình cũng giống như Adam, con chăm chỉ, con ngoan ngoãn nhưng con không có tố chất để trở thành một vĩ nhân hay một học giả xuất sắc trên con đường học thuật trường ốc.

Tối hôm sau, chồng tôi chủ động gọi con trai ra phòng khách. Trái với sự phòng thủ, lo sợ của con, anh không mắng mỏ, không đưa ra xấp tài liệu ôn thi lại nào cả. Anh rót cho con một ly nước, vỗ vai con và nhẹ nhàng bảo: "Bố xin lỗi vì thời gian qua đã quá ép con quá mức. Từ ngày mai, hai bố con mình sẽ cùng ngồi lại, xem con thực sự thích gì, có năng khiếu gì để tìm một hướng đi phù hợp, học nghề cũng được, làm công việc chân tay cũng được, miễn là con thấy hạnh phúc và có lộ trình rõ ràng".

Nhìn con trai tôi đứng hình vài giây rồi bật khóc nức nở vì hạnh phúc, vì gánh nặng ngàn cân bấy lâu nay cuối cùng cũng được dỡ bỏ, tôi ngồi bên cạnh mà nước mắt cũng giàn giụa. Mái nhà của chúng tôi sau bao nhiêu tháng ngày ngột ngạt, cuối cùng cũng tìm lại được sự bình yên đúng nghĩa. Cảm ơn Sex Education vì đã cho chúng tôi thấy một góc nhìn vô cùng nhân văn về giá trị của một con người. Thành công không nằm ở tấm bằng đại học trường top, mà nằm ở chỗ chúng ta biết buông bỏ những kỳ vọng viển vông, chấp nhận thực tế để cùng con kiến tạo một tương lai vừa vặn, an yên.