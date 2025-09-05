Xem phim Sex Education mãi mới biết có cảnh nóng dài 3 phút bị cả MXH đòi cắt bỏ, nghe kể thôi cũng nóng máu

Ngay từ những giây đầu tiên của mùa 2, phim Sex Education đã khiến khán giả choáng váng với chuỗi cảnh nóng liên tục kéo dài tới 3 phút. Chưa kịp thở, người xem đã phải chứng kiến hàng loạt khoảnh khắc táo bạo, trong đó nổi bật nhất là cảnh Otis bắt gặp mẹ mình đang mặn nồng cùng bạn trai. Cảnh quay này không chỉ gây sốc về mặt hình ảnh mà còn khiến cộng đồng mạng dậy sóng, nhiều người thẳng thừng kêu gọi Netflix cắt bỏ hoặc chỉnh sửa đoạn mở đầu.

Hình ảnh trong phim Sex Education

Cảnh nóng 3 phút của phim Sex Education khiến khán giả phẫn nộ

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, phản ứng của fan hâm mộ chia làm hai hướng rõ rệt. Một bên bày tỏ sự choáng váng, cho rằng mở đầu phim với cảnh nóng dồn dập và khoảnh khắc con trai nhìn thấy mẹ "làm chuyện đó" là quá mức, không phù hợp với nhóm tuổi teen. Một số bài báo còn thống kê rằng chỉ trong 3 phút đầu, phim đã có tới 15 khoảnh khắc được tính là X-rated, từ những cái ôm hôn nhanh, cận cảnh thân mật, đến những biểu cảm gương mặt táo bạo. Những cảnh này dù ngắn nhưng được dựng liên tục với tốc độ cao, tạo cảm giác dồn dập, khiến người xem của phim Sex Education khó chịu.

Cảnh Otis vô tình thấy mẹ mình đang mặn nồng gây tranh cãi gay gắt ở phim Sex Education

Không chỉ khán giả teen, nhiều phụ huynh cũng tỏ ra lo lắng, cho rằng phim đang đi quá xa ranh giới của nội dung học đường. Trên Twitter và Reddit, thời gian phim mới ra mắt, hashtag liên quan tới cảnh này nhanh chóng lan truyền, kèm theo các bình luận kêu gọi Netflix cân nhắc chỉnh sửa. Thậm chí, một vài bài viết còn mô tả cảnh mở đầu của mùa 2 phim Sex Education như “ngột ngạt đến mức nóng máu”, minh chứng sức ảnh hưởng và sự tranh cãi mà nó gây ra.

Nhưng phim Sex Education vẫn có giá trị giáo dục và ý nghĩa

Dù gây tranh cãi ở một số cảnh nóng, phim Sex Education vẫn được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao ở cách khai thác vấn đề tình dục một cách chân thực và thẳng thắn. Những cảnh nóng tưởng như chỉ để gây sốc lại có mục đích giáo dục: phản ánh sự vụng về, lúng túng trong các mối quan hệ của tuổi teen, đồng thời mở ra cuộc trò chuyện về sự đồng thuận, khám phá cơ thể và tôn trọng giới tính đa dạng.

Phim Sex Eduction vẫn là một tác phẩm mang tính giáo dục cao dù nó có một số phân cảnh chưa phù hợp

Laurie Nunn, biên kịch của phim, từng chia sẻ rằng cô muốn bù đắp những khoảng trống trong giáo dục giới tính mà bản thân từng trải qua. Từ việc không được học đầy đủ về cơ thể, sự thỏa mãn, hay sự đồng thuận, Laurie đã biến trải nghiệm đời thật thành chất liệu nóng phim Sex Education. Những cảnh nóng táo bạo vì thế không chỉ đơn thuần là chiêu trò câu view, mà là cách để khán giả nhìn thấy sự vụng về, sự tò mò, và cả những sai lầm thường gặp trong đời sống tình dục tuổi teen.

Thêm vào đó, việc quay các cảnh này dưới sự hướng dẫn của "hướng dẫn viên" giúp đảm bảo an toàn cho diễn viên, đồng thời giữ tính chân thực và hài hước đặc trưng của phim. Khán giả có thể vừa cười, vừa học, vừa nhận ra rằng những cảm giác ngượng ngùng, vụng về mà nhân vật phim Sex Education trải qua cũng chính là trải nghiệm phổ biến ngoài đời.