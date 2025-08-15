Hóa ra, thứ khiến phim Sex Education trở thành một hiện tượng toàn cầu suốt nhiều năm qua không chỉ là những cảnh nóng táo bạo hay dàn diễn viên hút mắt. Đằng sau những tiếng cười, những pha đỏ mặt và cả những khoảnh khắc xúc động rơi nước mắt, bộ phim này chứa đựng nhiều yếu tố chân thật đến mức bất ngờ. Thật đến nỗi, nam chính Asa Butterfield - người thủ vai Otis Milburn gần như chỉ cần mang chính một phần đời của mình lên màn ảnh. Và những bài học giới tính trong phim có nhiều cảnh, nhiều lời thoại đã được lấy thẳng cảm hứng từ trải nghiệm đời thực của ekip và những người xung quanh.

Nam chính phim Sex Eduction đóng phim bằng chính những trải nghiệm thật

Ai từng xem phim Sex Education đều biết Otis Milburn (Asa Butterfield) là một trong những nhân vật thú vị nhất: một cậu trai tuổi teen vừa vụng về vừa thông minh, có khả năng tư vấn tình dục cho bạn học dù bản thân vẫn còn lúng túng trong chuyện tình cảm. Đồng hành cùng Otis là Jean Milburn (Gillian Anderson) - người mẹ làm nghề trị liệu tình dục, nổi tiếng thẳng thắn và luôn “tấn công” con trai bằng những câu hỏi nhạy cảm đến mức… khán giả còn đỏ mặt thay.

Sự ăn ý của cặp mẹ con phim Sex Education này khiến nhiều người nghĩ rằng tất cả chỉ là kỹ năng diễn xuất. Nhưng thực ra, có một chi tiết ít ai biết: ngoài đời, mẹ của Asa Butterfield cũng là một nhà tâm lý học. Điều này gần như trùng khớp với nghề của Jean và nhờ vậy nó đã tạo cho Asa một cảm giác rất quen thuộc khi phải diễn những cảnh trò chuyện thẳng thắn về tình dục và tâm lý với mẹ trong phim.

Cặp mẹ con chuyên tư vấn tình cảm - tình dục trong phim Sex Education

Asa từng chia sẻ trong một buổi phỏng vấn rằng việc mẹ mình hoạt động trong lĩnh vực tâm lý giúp cậu dễ mở lòng hơn khi tiếp nhận những cảnh quay nhạy cảm. Cậu không bị “ngại” theo kiểu nhiều diễn viên trẻ khác thường gặp khi phải đóng cảnh bàn chuyện tình dục với bạn diễn lớn tuổi trong vai mẹ. Thay vào đó, Asa coi đó là một phần tự nhiên của câu chuyện, và tận dụng chính sự thoải mái ấy để tạo ra tương tác thật nhất với Gillian Anderson.

Điều này lý giải vì sao những cảnh giữa Otis và Jean luôn có sự pha trộn hoàn hảo giữa sự ngượng ngùng, tình cảm và hài hước. Khán giả vừa thấy được khoảng cách mẹ con rất đời, vừa cảm nhận sự gần gũi thân mật của hai con người biết cách lắng nghe và tôn trọng nhau. Nói cách khác, mối quan hệ mẹ con được lấy cảm hứng từ chính đời thực đưa lên màn ảnh là thứ mà không kịch bản nào có thể tạo ra.

Những trải nghiệm trong phim Sex Education được nam chính lấy từ chính đời thật của mình và mẹ

Sự chân thật giúp phim Sex Education vượt thời gian

Sức hút của phim Sex Education không chỉ đến từ dàn diễn viên tài năng hay các tình huống cười ra nước mắt mà còn từ cách bộ phim dám đặt những vấn đề nhạy cảm lên bàn luận một cách thẳng thắn nhưng đầy nhân văn. Đáng nói, rất nhiều trong số đó được xây dựng từ những trải nghiệm và câu chuyện có thật ngoài đời.

Một ví dụ nổi tiếng là cảnh xe buýt trong mùa 2 phim Sex Education, khi Aimee bị quấy rối tình dục. Đây không phải tình huống hư cấu hoàn toàn khi biên kịch Laurie Nunn từng trải qua sự việc tương tự ở độ tuổi 20. Cảm giác sợ hãi, mất an toàn và cả sự chậm trễ trong việc chia sẻ với người khác đều được đưa nguyên vẹn vào phim. Khi lên màn ảnh, câu chuyện không chỉ trở thành bước ngoặt cho nhân vật Aimee, mà còn tạo nên một trong những khoảnh khắc mạnh mẽ nhất của toàn bộ series, đặc biệt trong bối cảnh phong trào #MeToo lan rộng.

Cảnh phim lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm của biên kịch phim Sex Education

Không chỉ dừng lại ở đó, các ca tư vấn của Jean trong phim cũng được chắp bút dựa trên nghiên cứu, phỏng vấn và tổng hợp tình huống thật từ các chuyên gia trị liệu tình dục. Nhờ vậy, những lời khuyên tưởng chừng hài hước hoặc thẳng đến mức gây sốc lại hoàn toàn chính xác về mặt khoa học và có giá trị áp dụng ngoài đời.

Chính những yếu tố thật này đã giúp phim Sex Education vượt qua giới hạn của một bộ phim teen thông thường. Nó trở thành tác phẩm phản ánh xã hội, khơi gợi đối thoại và để lại giá trị lâu dài. Người xem không chỉ nhớ tới phim vì những cảnh nóng được dàn dựng khéo léo, mà còn vì những câu chuyện chạm đến nỗi sợ, niềm vui, và cả khát vọng được thấu hiểu - những điều vốn tồn tại trong mỗi chúng ta.