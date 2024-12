Phim “Sex and the city” là một trong những loạt phim truyền hình nổi tiếng nhất mọi thời đại. Nhân vật chính Carrie Bradshaw (do Sarah Jessica Parker thủ vai) và những người bạn thân của cô đã khiến người hâm mộ thời điểm đó cười, khóc và cố gắng sao chép mọi bộ trang phục của họ trong suốt sáu mùa phim.

“Sex and the city” được chiếu từ năm 1998 đến năm 2004, nói về cuộc sống của Carrie và ba người bạn thân: Samantha Jones (do Kim Cattrall thủ vai), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) và Charlotte York (Kristin Davis). Qua các câu chuyện của họ, bộ phim đã truyền tải những thông điệp vô cùng ý nghĩa về cuộc sống.

Các nhân vật từ trái qua phải: Samantha Jones (do Kim Cattrall thủ vai), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), Charlotte York (Kristin Davis) và Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker).

Dưới đây là 5 chân lý cuộc sống được rút ra từ phim “Sex and the city” có thể giúp bạn sống hạnh phúc hơn, trọn vẹn hơn, theo tạp chí Glamour.

Mối quan hệ với chính mình là mối quan hệ quan trọng nhất mà bạn từng có

Trong suốt sáu mùa, phim “Sex and the city” luôn nhắc nhở rằng việc yêu bản thân luôn phải được đặt lên hàng đầu và rằng hạnh phúc của bạn luôn phải là ưu tiên số 1.

Có lẽ một trong những lời nhắc nhở sâu sắc nhất là khi chúng ta thấy Smith Jerrod và Samantha dần dần yêu nhau, nhưng chuyện tình của họ đã kết thúc bằng một trong những cuộc chia tay đau đớn nhất của loạt phim.

Khi đó, Samantha nói: "Đúng vậy, em yêu anh - à, kệ đi, em chỉ muốn nói điều mà anh không định nói: Em yêu anh, nhưng em yêu bản thân mình hơn. Và em đã có một mối quan hệ với chính mình trong 49 năm và đó là điều em cần phải cải thiện”.

Ngoại hình không phải là tất cả

Mặc dù phim “Sex and the city” có rất nhiều nhân vật hấp dẫn về mặt ngoại hình, nhưng bộ phim vẫn liên tục nhắc nhở chúng ta rằng ngoại hình không phải là tất cả khi nói đến tình yêu, và điều quan trọng hơn là yêu một người vì chính con người họ.

Ví dụ, nhân vật Harry không có ngoại hình 'nóng bỏng' theo quan niệm thông thường, và Charlotte đã không chắc chắn khi đến với Harry. Cô nói với bạn bè rằng cô không nghĩ mình có thể hẹn hò với một người có ngoại hình như vậy.

Cặp đôi Charlotte và Harry trong ngày cưới.

Nhưng cuối cùng cô đã yêu, và không chỉ vậy, hai người còn rất hòa hợp với nhau trong ‘chuyện ấy’.

Tình dục không phải lúc nào cũng tuyệt vời

Theo Glamour, “Sex and the city” là một trong những chương trình đầu tiên nói về chủ đề tình dục một cách rất chân thực.

Nhân vật Samantha (phải) rất cởi mở khi nói về tình dục trong phim “Sex and the city”. Theo TV Insider, cô là một nhân vật mang tính cách mạng khi chứng minh rằng phụ nữ có thể tự do thể hiện cá tính của mình.

Từ những vấn đề trong việc đạt khoái cảm đến những sở thích kỳ lạ, tình dục trong “Sex and the city” cho người xem thấy rằng tình dục ngoài đời có thể lộn xộn, phức tạp, ngượng ngùng và có thể trở nên tồi tệ. Và điều đó xảy ra với tất cả mọi người.

Mục tiêu của mỗi người đều khác nhau

Tất cả những phụ nữ trong phim “Sex and the city” đều muốn những điều khác nhau trong cuộc sống và trong tình yêu. Đối với Carrie, đó là tình yêu lớn lao theo phong cách phim ảnh; mặc dù điều đó không phải là lý tưởng sống của Samantha.

Carrie và "tình yêu lớn" của cuộc đời cô - Mr.Big.

Bộ phim cho chúng ta thấy rằng bất kể mục tiêu và tham vọng của bạn là gì, miễn là bạn sống thật với chính mình, thì điều đó vẫn ổn.

Bạn bè là “tình yêu” tuyệt vời nhất trong cuộc sống của chúng ta

Trên hết, phim “Sex and the city” là câu chuyện về tầm quan trọng của tình bạn giữa những người phụ nữ. Bất cứ khi nào một người gặp khó khăn, những người khác đều ở đó để giúp họ vực dậy.

Họ đã hỗ trợ nhau vượt qua nỗi đau mất đi người thân yêu, khó khăn về khả năng sinh sản, mang thai, làm cha mẹ, khó khăn về tài chính, nỗi sợ hãi về sức khỏe và bệnh tật.

Như nhân vật Big đã nói: "Các cô gái chính là tình yêu của cuộc đời cô ấy [Carrie]. Một chàng trai may mắn sẽ giành được vị trí thứ tư”.