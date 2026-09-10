Xem phim mới của Hyun Bin đã đời vô cùng: Phong độ thần thái không chê được gì, đắt nhất mọi thời đại phải thế

Sau thành công bùng nổ của phần phim đầu tiên, siêu phẩm gián điệp - tội phạm Made in Korea 2 đã chính thức trở lại vào ngày 9/9. Ngay khi vừa lên sóng những tập đầu tiên, bộ phim lập tức càn quét mạng xã hội nhờ nội dung nâng cấp nghẹt thở. Đặc biệt, màn tái xuất "mười điểm không có nhưng" của nam thần Hyun Bin chính là tâm điểm thu hút mọi sự chú ý từ khán giả.

Khán giả recap "sương sương" phần phim mới ra mắt. (Clip: FB)

Nếu ở phần trước, khán giả đã từng mê mệt với những màn đấu trí và buôn lậu đầy tinh vi thì sang phần 2, câu chuyện được đẩy đánh giá là gay cấn hơn gấp bội. Phim lấy mốc thời gian nhảy vọt 9 năm sau các sự kiện của mùa đầu tiên. Lúc này, nhân vật chính Baek Ki Tae do Hyun Bin thủ vai đã bước chân vào hàng ngũ lãnh đạo tối cao tại Cơ quan Tình báo Trung ương (KCIA).

Ảnh: Disney+

Ảnh: Disney+

Ngay từ 2 tập mở màn, với bước nhảy vọt về thời gian lên đến 9 năm, Made In Korea 2 không vội vã chạy theo các cú twist dồn dập mà tập trung bóc tách vị thế mới của các nhân vật. Sự thay đổi cục diện đầy bất ngờ từ vụ ám sát Tổng thống Hàn Quốc cho đến các cuộc điều tra gắt gao nhắm vào đường dây ma túy đã tạo nên một "bẫy rập" vô hình bủa vây lấy ông trùm Baek Ki Tae.

Điểm sáng trong các tập đầu chính là màn đối đầu rực lửa, mang tính sống còn giữa nhân vật do Hyun Bin và Jung Woo Sung thủ vai. Dù ở thế thượng phong với chiếc ghế Phó Giám đốc KCIA đầy quyền lực, Hyun Bin vẫn khiến người xem "gai ốc" khi lột tả một Baek Ki Tae thâm sâu khó lường, luôn lộ rõ vẻ nguy hiểm chỉ qua một cái nhíu mày khi trật tự kiểm soát bị đe dọa. Đối trọng với anh là một Jang Geon Young (Jung Woo Sung) đầy gai góc, mang quyết tâm điên cuồng của một kẻ không còn gì để mất. Cuộc chiến cân tài cân sức, không màng đến đúng sai thiện ác này đã đẩy dàn nhân vật vào ranh giới sinh tồn cực hạn.

Ảnh: Soompi

Điều khiến dân tình "đứng ngồi không yên" và bàn tán nhiều nhất chính là phong độ đỉnh cao cùng tạo hình xuất sắc của Hyun Bin. Vào vai một ông trùm tình báo đầy tham vọng, mưu mô và có phần "hắc hóa", nam diễn viên hoàn toàn rũ bỏ hình tượng lãng tử ngọt ngào trước đây. Anh xuất hiện với vóc dáng đồ sộ, cơ bắp cuồn cuộn cùng gương mặt phong trần, nam tính. Sự gai góc, điềm tĩnh và độ ngầu của Hyun Bin khiến người xem vừa rén lại vừa mê, khẳng định đẳng cấp của một ngôi sao hạng S với vai diễn như được "đo ni đóng giày" cho mình.

Hyun Bin với thần thái áp đảo ngay từ khi xuất hiện (Ảnh: FB)

Vẫn ngầu như ngày nào (Ảnh: FB)

Từng khung hình đều tỏa ra khí chất ngời ngời (Ảnh: FB)

Không chỉ chất lượng từ dàn cast đến nội dung, Made In Korea 2 còn được truyền thông gọi là phim nồng nặc mùi tiền. Variety đưa tin, với mức kinh phí đầu tư lên tới 70 tỷ Won (khoảng 1,4 nghìn tỷ đồng) cho cả hai mùa, Made in Korea ghi tên mình vào danh sách một trong những bom tấn truyền hình đắt đỏ nhất mọi thời đại của phim ảnh Hàn Quốc.

Ngay sau khi phim phát sóng, khán giả đã để lại những bình luận tích cực về phần phim mới của Made In Korea. Đa số netizen đều rần rần cảm thán phần mới này quá đã vì mạch phim cuốn và nhanh gọn. Hội chị em thì liên tục "xỉu up xỉu down" trước gương mặt điển trai cùng độ nam tính ngút ngàn của Hyun Bin, trầm trồ vì phong độ "gừng càng già càng cay" của mỹ nam này.

Một số bình luận nổi bật: - Thật sự 2 tập đầu Made In Korea phần 2 hay thiệt. Có vẻ phần 2 này tập trung nhiều về bối cảnh Hàn Quốc sau khi tổng thống Park bị ám sát và tranh giành quyền lực của tướng Hwang (ngoài đời là tuớng Chun) và cục tình báo. Mình thấy nội dung phần 2 có vẻ được lấy cảm hứng từ ngời đời nhiều nhưng được thay tên các nhân vật như là tướng Hwang Dea Sik thì ngoài đời là Chun Doo Hwan. Hyun Bin thực sự đóng vai cục trưởng cục tình báo này hợp kinh khủng từ phong thái đến ngoại hình còn diễn xuất càng ngày càng lên tay - Ôi chu choa. Nằm mơ cũng thấy anh ấy - Xem đến đâu choáng đến đó. Oppa Hyun Bin nhà tui sao ngầu quá trời quá đất luôn - 2 vợ chông nhà này rủ nhau ra phim trong tháng. Phim anh cũng ngầu mà phim chị cũng ghê gớm không kém - Đế chế đại hàn 2, vẫn ngầu - Ông anh vẫn ngầu theo năm tháng. Phong độ thần thái không chê cái gì được

Nguồn: FB