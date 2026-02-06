Xem lại camera giám sát, người mẹ tan nát cõi lòng vì tiếng gọi của con

Giữa guồng quay công việc và cuộc sống, nhiều bà mẹ buộc phải rời xa con từ sớm, gửi gắm việc chăm sóc cho người khác hoặc để con ở nhà trong những khoảng thời gian bất đắc dĩ. Câu hỏi "ai sẽ trông con" vì thế không chỉ là chuyện sắp xếp sinh hoạt, mà còn là nỗi day dứt thường trực với nhiều gia đình trẻ.

Mới đây, MXH Trung Quốc lan truyền một đoạn video cắt từ camera giám sát tại một gia đình tại Hoài Nam, tỉnh An Huy. Đoạn video sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng, đồng thời mở ra những tranh luận xoay quanh việc trông con, trách nhiệm gia đình và áp lực của các bậc phụ huynh hiện nay.

Theo đó, camera ghi lại cảnh tượng diễn ra trong một gia đình thành thị bình thường, giữa căn nhà không quá lớn nhưng được sắp xếp đơn giản, ấm cúng. Xem video có thể thấy khoảnh khắc một cậu bé khoảng 3 tuổi bước ra từ hành lang cạnh phòng ngủ. Cậu bé đi dép lê, quần áo gọn gàng, gương mặt sáng sủa, tay cầm vài tờ giấy, trông như vừa làm bài tập xong.

Không do dự, cậu bé đi vào phòng khách, ngẩng đầu nhìn thẳng vào camera trong nhà rồi lớn tiếng gọi mẹ. Có vẻ như đứa trẻ gặp phải vấn đề muốn nhờ mẹ giúp đỡ. Thế nhưng, dù cậu bé gọi bao nhiêu lần, phía bên kia camera vẫn không có hồi đáp.

Lúc này, cảm xúc của cậu bé bắt đầu dao động, giọng nói dần nghẹn lại rồi bật khóc nức nở. Ánh mắt đầy thất vọng, em nhìn chằm chằm vào camera, khao khát mẹ có thể nhanh chóng xuất hiện và giúp mình một chút.

Cuối cùng, cậu bé vừa khóc vừa lặng lẽ bước về góc phòng, nơi đặt một chiếc máy lọc nước nhỏ. Em uống vài ngụm nước, rồi quay lại trước camera, tiếp tục gọi mẹ bằng giọng đầy hy vọng…

Người mẹ cho biết, thời điểm đó vì công việc quá bận rộn nên cô không kịp chú ý đến tình trạng của con. Khi nhìn thấy gương mặt bất lực của con trai qua camera, lòng cô thực sự đau nhói. Cô vốn định mua cho con một chiếc đồng hồ điện thoại để khi có chuyện có thể liên lạc với mẹ ngay. Nhưng hôm đó, đứa trẻ lại không tìm thấy chiếc đồng hồ ấy, cộng thêm việc quá nhớ mẹ nên mới xuất hiện cảnh tượng khiến người xem không cầm được nước mắt.

Người mẹ cũng bày tỏ sự không hài lòng khi người lớn trong gia đình không đến giúp trông con, việc để trẻ không có người chăm sóc như vậy khiến cô vô cùng xót xa.

Sau khi đoạn video được lan truyền, rất nhiều cư dân mạng, đặc biệt là các bà mẹ, đều đồng cảm sâu sắc, không ít người rưng rưng nước mắt vì thương đứa trẻ. Nhiều bình luận chia sẻ rằng họ không dám xem hết video, vì quá đau lòng. Có người thở dài: "Ngày xưa con tôi cũng đã lớn lên theo cách như vậy".

Câu chuyện không chỉ khiến nhiều người xót xa mà còn phản ánh rõ thực tế chung của nhiều gia đình hiện nay, khi bố mẹ đều phải bận rộn với công việc và trách nhiệm mưu sinh. Trong guồng quay ấy, không ít cha mẹ buộc phải chấp nhận những khoảng thời gian không thể ở bên con, dù trong lòng luôn chất chứa cảm giác lo lắng, áy náy và bất an.

Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh nỗ lực sắp xếp thời gian, điều quan trọng là cách người lớn chuẩn bị cho con đối diện với những khoảnh khắc vắng bố mẹ. Việc dạy trẻ nhận biết cảm xúc sợ hãi, biết tìm người lớn xung quanh để nhờ giúp đỡ, hoặc sử dụng các phương tiện liên lạc phù hợp với độ tuổi có thể giúp trẻ bớt hoảng loạn khi ở một mình. Đồng thời, các gia đình cũng cần chủ động trao đổi, thống nhất phương án trông con, phân chia trách nhiệm linh hoạt giữa những người có thể hỗ trợ, thay vì để mọi áp lực dồn lên vai một cá nhân.

Ở góc độ giáo dục, sự an tâm của trẻ không chỉ đến từ việc có người ở bên, mà còn từ cảm giác được chuẩn bị và được lắng nghe. Khi cha mẹ dành thời gian trò chuyện, giải thích và hướng dẫn con cách xử lý tình huống, trẻ sẽ dần hình thành cảm giác an toàn ngay cả trong những lúc không có bố mẹ kề cạnh. Trong một xã hội ngày càng bận rộn, điều mỗi gia đình cần làm không phải là tìm một giải pháp hoàn hảo mà là cùng nhau chia sẻ gánh nặng, để cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều bớt cô đơn trên hành trình lớn lên.

