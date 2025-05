Một người đàn ông ở bang Karnataka (Ấn Độ) đã bị buộc tội sát hại cha mình sau đó cố gắng ngụy tạo cái chết do bị điện giật. Vụ án mạng xảy ra vào ngày 11/5, được đưa ra ánh sáng sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra và kiểm tra đoạn video do camera an ninh từ hiện trường vụ án. Vụ việc được báo cáo từ quận Tumakuru của bang Karnataka.

Cụ thể, vào đêm 11/5, ông Nagesh (55 tuổi) và con trai – Surya có mặt tại Nhà máy kem Apollo. Theo đoạn phim do camera giám sát ghi lại, vào khoảng 1h45 (giờ địa phương), hai cha con đã xảy ra cãi vã và dẫn đến một cuộc xô xát.

Người đàn ông 55 tuổi đã bị con trai sát hại tại một nhà máy kem.



Video ghi lại cảnh ông Nagesh đã tát con trai mình và dùng dép đánh anh ta. Sau đó, ông Nagesh cầm một cây gậy và tiếp tục tấn công con trai, trong khi đó Surya đã cố gắng ngăn cản cha mình.

Surya đã cầm một tấm vải trắng trong suốt cuộc xô xát. Khi ông Nagesh quay lưng lại, Surya đã quấn tấm vải quanh cổ cha mình, đẩy ông xuống đất và đoạt mạng ông. Một người đàn ông khác, được cho là bạn của Surya cũng đã tham gia vào tội ác.

Theo NDTV, để che đậy vụ án, hai người này đã đặt thi thể ông Nagesh lên giường và cố gắng làm cho cái chết của ông Nagesh trông giống như do tai nạn điện giật bằng cách sốc điện vào các ngón tay của ông. Cảnh sát cho biết mục đích của họ là biến vụ án mạng thành một sự cố ngoài ý muốn.

Hai nghi phạm đã gần như thoát tội, cho đến khi chị gái của ông Nagesh- bà Savitha nhận thấy có điều gì đó không đúng và đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát, thúc đẩy một cuộc điều tra chi tiết hơn. Sau khi xem lại đoạn phim giám sát tại nhà máy, cảnh sát đã phát hiện ra sự thật về cái chết của ông Nagesh.

Surya đã bị bắt với tội danh sát hại cha mình, còn danh tính người bạn của anh ta vẫn chưa được xác định. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra động cơ đằng sau vụ giết người và liệu có mâu thuẫn giữa cha và con trai trước đó hay không.