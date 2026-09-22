Xem 2 ngôi nhà này mới hiểu vì sao ngày càng nhiều người bỏ sofa, bàn trà và kệ tivi

Có một nghịch lý khá thú vị trong cách chúng ta bài trí nhà cửa: Căn nhà càng rộng, nhiều người càng muốn lấp đầy nó.

Phòng khách phải có sofa, bàn trà, kệ tivi; phòng ngủ cần đủ bộ nội thất; bếp cần hàng loạt thiết bị; khoảng tường trống cũng phải tìm tranh hay đồ trang trí để lấp vào. Nhưng vài năm gần đây, ngày càng nhiều gia đình lại đi theo hướng ngược lại: Bỏ bớt đồ, để lại khoảng trống và chỉ giữ những món thực sự phục vụ cuộc sống.

Hai ngôi nhà dưới đây cho thấy tối giản không đồng nghĩa với sống thiếu thốn. Ngược lại, khi mỗi món đồ đều có lý do để tồn tại, căn nhà lại dễ sống hơn rất nhiều.

Căn nhà 137m² nhưng phòng khách gần như không có gì

Ngôi nhà đầu tiên nằm tại Chiết Giang, có diện tích khoảng 137m² và chỉ có hai người sinh sống.

Điểm gây chú ý nhất là phòng khách: Không sofa, không tivi, gần như không có đồ nội thất lớn. Không gian được giữ rộng, sáng và thoáng, phần lớn diện tích sàn để trống.

Với nhiều người, một phòng khách như vậy có thể bị xem là “thiếu đồ”. Nhưng chủ nhà lại cho rằng rất đơn giản: Họ không mua những thứ mình không cần.

Khi muốn xem tivi, họ có thể xem trong phòng ngủ hoặc phòng làm việc trải chiếu tatami. Khi muốn ngồi hoặc nằm thư giãn ở phòng khách, chỉ cần mang chiếu ra trải dưới sàn.

Việc giảm đồ nội thất còn mang lại một lợi ích khác: Dọn nhà nhanh hơn.

Gia đình có nuôi mèo nên trước đây việc vệ sinh lông rụng khá vất vả. Nhưng khi sàn nhà ít vật cản, robot hút bụi có thể xử lý phần lớn công việc hàng ngày, chủ nhà không cần liên tục kê đồ, nhấc bàn hay vệ sinh quanh các chân ghế.

Điều thú vị là trong khi phòng khách được tối giản gần như tuyệt đối, bàn ăn lại khá lớn. Chiếc bàn gỗ không chỉ dùng cho ba bữa mỗi ngày mà còn trở thành nơi viết chữ, vẽ tranh, đọc sách và làm việc.

Đây cũng là một cách nhìn đáng tham khảo khi mua nội thất: Không phải món đồ nào “nhà người khác có” thì nhà mình cũng cần có; ngược lại, một món được sử dụng thường xuyên hoàn toàn có thể chiếm nhiều diện tích hơn.

Không cần nhiều phòng, quan trọng là một không gian có thể làm nhiều việc

Căn nhà cũng tận dụng rất tốt những khu vực nhỏ.

Ban công rộng khoảng 6m² vừa là nơi giặt giũ, vừa trồng cây, vừa có góc ngồi nghỉ. Một phần được bố trí bồn rửa và kệ để đồ, phần còn lại trở thành nơi đọc sách và thư giãn.

Phòng làm việc cũng không được đóng khung vào một chức năng duy nhất. Sàn trải tatami có thể dùng để làm việc, xem tivi, nghỉ ngơi; khi có khách, chỉ cần trải thêm chăn là có thể biến thành chỗ ngủ tạm.

Tủ và giá sách được gom về một khu vực, dùng để chứa quần áo trái mùa, chăn ga và những thiết bị ít sử dụng.

Như vậy, thay vì mua thêm nhiều đồ để “hoàn thiện” từng căn phòng, chủ nhà chọn cách để một không gian đảm nhiệm nhiều chức năng.

Đó có lẽ mới là phần đáng học nhất của tối giản: Không phải cứ vứt bớt đồ là đủ, mà phải tổ chức lại cách mình sử dụng căn nhà.

Ngôi nhà thứ hai: Sống 6 năm vẫn sạch và gọn

Ngôi nhà thứ hai nằm tại Cát Lâm và đã được gia đình sử dụng khoảng 6 năm.

Khác với căn nhà đầu tiên, đây không phải kiểu tối giản đến mức “trống rỗng”. Nhà vẫn có sofa, giá sách, bàn ăn và đầy đủ đồ dùng phục vụ gia đình có trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, phòng khách không có bàn trà.

Gia đình cũng ít xem tivi nên thay kệ tivi bằng một giá sách lớn. Phía dưới là những hộp chứa đồ chơi của trẻ. Sau khi chơi, trẻ được hướng dẫn tự cất đồ về đúng vị trí.

Nhờ không có bàn trà chắn giữa phòng, không gian sinh hoạt rộng hơn đáng kể. Trẻ có chỗ chơi, người lớn có thể di chuyển thoải mái, việc hút bụi và lau sàn cũng nhanh hơn.

Điều đáng nói là sau nhiều năm sử dụng, sàn nhà và khu vực sinh hoạt vẫn giữ được vẻ sạch sẽ, ngăn nắp.

Bí quyết không nằm ở chuyện chủ nhà dành cả ngày để lau dọn. Ngược lại, họ tạo ra một hệ thống rất đơn giản: Mỗi món đồ có một vị trí cố định và sau khi dùng xong phải trở về vị trí đó. Khi đồ đạc đã ít, việc duy trì trật tự càng dễ.

Căn bếp 5 năm vẫn sáng bóng vì không để việc nhỏ thành việc lớn

Khu bếp cũng được giữ khá trống. Mặt bàn gần như không chất nhiều đồ, dù gia đình vẫn nấu đủ ba bữa vào cuối tuần.

Sau mỗi lần nấu, các bề mặt được lau ngay thay vì chờ đến cuối tuần mới tổng vệ sinh. Thói quen tưởng nhỏ này lại quyết định rất nhiều đến việc căn bếp có dễ dọn hay không.

Vết dầu mới xuất hiện có thể lau trong vài giây. Nhưng nếu để nhiều ngày, chúng sẽ bám vào bếp, tường và tủ, biến một việc mất vài phút thành cả buổi kỳ cọ.

Tối giản vì thế không chỉ nằm ở số lượng đồ. Nó còn là cách giảm những công việc phát sinh không cần thiết trong nhà.

Ít đồ hơn, cách mua sắm cũng thay đổi

Một thay đổi khác thường xuất hiện sau khi sống tối giản một thời gian là cách nhìn về mua sắm.

Trước đây, nhiều người dễ mua một món đồ đơn giản vì nó đẹp hoặc vì thấy nhà người khác có. Nhưng khi căn nhà đã được sắp xếp lại, câu hỏi trước mỗi lần mua bắt đầu thay đổi:

- Mình sẽ dùng nó bao nhiêu lần?

- Trong nhà đã có món nào làm được chức năng tương tự chưa?

- Nếu mua về, mình sẽ cất nó ở đâu?

Những câu hỏi tưởng đơn giản lại giúp loại bỏ khá nhiều khoản mua sắm bốc đồng.

Thậm chí phòng của cậu bé 10 tuổi trong gia đình thứ hai cũng chỉ có những thứ cơ bản: Giường, bàn học và tủ quần áo. Phòng chỉ khoảng 11m² nhưng không tạo cảm giác thiếu thốn, bởi những vật dụng thực sự cần thiết đều đã có.

Quan trọng hơn, trẻ được tập thói quen tự thu dọn đồ đạc của mình.

Tối giản cuối cùng không phải là căn nhà có bao nhiêu món đồ

Có người thích một phòng khách chỉ có vài món nội thất. Có người vẫn muốn sofa lớn, tủ sách và những món đồ trang trí mình yêu thích.

Không có một công thức tối giản chung cho mọi gia đình.

Điều đáng học từ hai ngôi nhà này không phải chuyện phải bỏ sofa, bỏ tivi hay bỏ bàn trà, mà là một nguyên tắc đơn giản hơn:

Hãy để nhu cầu thật sự quyết định thứ xuất hiện trong nhà, thay vì để thói quen tiêu dùng quyết định.

Một căn nhà ít đồ nhưng bất tiện chưa chắc là tối giản. Ngược lại, một căn nhà vẫn có khá nhiều đồ nhưng mọi thứ đều được sử dụng thường xuyên và có vị trí rõ ràng vẫn có thể là một không gian rất “gọn”.

Sau cùng, hạnh phúc trong một ngôi nhà không nằm ở việc sở hữu thật nhiều. Nó nằm ở việc những gì mình đang sở hữu thực sự phục vụ cuộc sống.

Và đôi khi, chỉ cần bớt đi một chiếc bàn không dùng, một chiếc tủ đầy đồ ít đụng tới hay vài món đồ mua theo cảm hứng, căn nhà đã có thêm rất nhiều khoảng thở.