Theo đó, lúc 8h25 ngày 12/11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Trường bắn quốc gia TB1 (xã Biên Sơn, TP Bắc Ninh), kíp xe thiết giáp BMP-1 thuộc Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12 gặp sự cố khiến xe bị chìm.

Sự cố đã khiến 6 quân nhân hy sinh.

Ngày 13/11, Thủ tướng ký Quyết định 2226 cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 6 quân nhân hy sinh.

Các liệt sĩ đều thuộc Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, gồm:

Hạ sĩ Phạm Văn Tâm, quê quán xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hoá.

Hạ sĩ Nguyễn Tiến Đức, quê quán phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.

Trung sĩ Mai Thanh Phương, quê quán xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hoá.

Trung sĩ Nguyễn An Ninh, quê quán xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình.

Hạ sĩ Lâm Duy Khánh, quê quán xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình.

Trung sĩ Hoàng Long Nhật, quê quán xã Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

Bộ Quốc phòng cho biết các cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục đề nghị xét khen thưởng cho các liệt sĩ.