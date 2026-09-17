Lãnh đạo xã Đà Bắc xác nhận, khoảng rạng sáng ngày 17/9, tại nhà ông Xa Văn Dong. (SN 1975), ở thôn Tú Lý, xã Đà Bắc, xảy ra vụ sạt lở taluy nghiêm trọng.

Theo đó, khoảng 40 m³ đất đá tràn vào nhà, làm sập 2 phòng ngủ và vùi lấp 3 người trong gia đình ông Dong.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy cả 3 nạn nhân. Tất cả đều đã tử vong, gồm: Ông Xa Văn Dong; bà Đinh Thị Hoan (SN 1979, vợ ông D.) và bà Xa Thị C. (SN 1947, mẹ ông Dong).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Theo Công an xã Đà Bắc, hiện 3 nạn nhân đang được đưa về Trung tâm y tế xã để tiến hành các thủ tục về pháp lý; đồng thời, các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sạt lở.