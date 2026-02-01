Xe tải mất lái đâm thẳng vào vách núi đèo Đá Trắng, tỉnh Phú Thọ. (Video: Công an xã Mai Châu)

Khoảng 12h30 ngày 1/2, một xe tải biển kiểm soát Hà Nội đi trên quốc lộ 6 theo hướng Hà Nội - Sơn La gặp tai nạn nghiêm trọng khi đi qua khu vực đèo Đá Trắng (đèo Thung Khe), thuộc xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ.

Theo thông tin ban đầu, khi xe tải di chuyển đến đoạn đường cong kết hợp xuống dốc, phương tiện bất ngờ lao nhanh. Trong quá trình xử lý tình huống, tài xế đã đánh lái sát về phía hộ lan taluy âm để tránh một xe tải khác đang chạy cùng chiều phía trước.

Tuy nhiên, thời điểm đó xuất hiện một xe máy đi theo chiều ngược lại, buộc tài xế xe tải phải tiếp tục điều chỉnh hướng lái.

Xe tải hư hỏng nặng sau khi đâm mạnh vào vách núi. (Ảnh: Chụp màn hình)

Rất may, người lái xe máy kịp thời đánh lái tránh được va chạm trực diện. Sau đó, để tránh nguy cơ lao xuống vực sâu bên đường, tài xế xe tải đánh lái trở lại phần đường của mình.

Việc chuyển hướng đột ngột khiến xe tải va chạm với một xe tải khác đang đi cùng chiều, đẩy phương tiện này xuống rãnh thoát nước và va vào taluy dương.

Sau cú va chạm, xe tải vẫn không thể dừng lại mà tiếp tục lao về phía trước trên đoạn đèo dốc .

Trong quá trình mất kiểm soát, chiếc xe này đã lần lượt tránh được ba ô tô con loại bốn chỗ đang di chuyển theo chiều ngược lại, tránh được nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng liên hoàn.

Tuy nhiên, khi đi thêm một đoạn, xe tải đâm mạnh vào hệ thống hộ lan taluy âm bên đường, sau đó lao sang phần đường đối diện, tiếp tục va vào vách núi và lật ngang.

Công an xã Mai Châu cho biết, vụ việc làm hai tài xế xe tải bị thương và đã được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.