Video khoảnh khắc xe tải đâm vào dải phân cách rồi lật trên cao tốc khiến giao thông tắc nghẽn.

Chiều 23/4, đại diện đội CSGT số 4 (Cục CSGT) cho biết, tại cầu vượt cạn phía Nam hầm Thần Vũ (xã Thần Lĩnh, Nghệ An ) trên tuyến cao tốc Bắc Nam vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến giao thông ách tắc.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 15h30’ chiều 23/4, 1 xe tải di chuyển theo hướng từ Nam ra Bắc. Khi đang đi trên cầu vượt cạn phía Nam hầm Thần Vũ, xe tải bất ngờ mất lái rồi đâm thẳng vào dải phân cách giữa đường. Đúng lúc này, 1 xe ô tô 5 chỗ ở làn đường đối diện đi tới và xảy ra va chạm .

Xe tải đâm vào dải phân cách rồi lật chắn toàn bộ đường.

Tại hiện trường, xe tải lật nghiêng nằm chắn toàn bộ 1 chiều đường. Phía đối diện, xe 5 chỗ bị va chạm nằm ngay giữa đường khiến giao thông tắc nghẽn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân đồng thời phân luồng giao thông. Để xử lý vụ tai nạn, lực lượng chức năng buộc phải phân luồng, hướng dẫn các phương tiện xuống ở những nút giao trước để tránh ách tắc.

Phía đối diện, xe 5 chỗ nằm giữa đường khiến giao thông cũng bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.