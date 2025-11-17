Đèo Khánh Lê gần nơi xe khách bị đất đá đè bẹp tiếp tục sạt lở kinh hoàng
Đèo Khánh Lê (đoạn địa phận Khánh Hoà) gần nơi xe khách bị đất đá đè bẹp tiếp tục sạt lở kinh hoàng, cách hiện trường vụ sạt lở trước đó khoảng 50m.
Theo báo cáo của Đội cảnh sát giao thông đường bộ Phòng PC08 Khánh Hòa, xe ô tô khách Phương Trang mang biển kiểm soát 50H-531... đang đi trên quốc lộ 27C hướng từ Đà Lạt đi Nha Trang, khi đến Km 45 thì bất ngờ bị đá tảng lớn và đất cát từ trên núi rơi xuống khiến xe bị hư hỏng nặng.
Theo báo cáo ban đầu, vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê khiến 6 người chết (3 nam, 3 nữ) và 19 người bị thương. Trên xe có tổng cộng 32 người.
Các nạn nhân bị thương gồm.
1. Nguyễn Thị Sường – Chấn thương cột sống lưng
2. Nguyễn Long Cường – Gãy xương trụ trái
3. Lê Thị Thúy Quyên – Chấn thương đầu
4. Lê Thị Kim Nhuận – Đa chấn thương
5. Lường Văn Hoài – Trật khớp
6. Trần Thị Anh Đào – Trật khớp lưng
7. Đào Đăng Thương – Chấn thương đầu
8. Võ Duy Khánh Vân – Chấn thương đầu/động
9. Võ Thị Hai – Chấn thương ngực kín – gãy xương đòn
10. Nguyễn An Ninh – Chấn thương cột sống
11. Đoàn Minh Hậu – Gãy cổ–vai & xương đùi trái
12. Nguyễn Văn Bảo – Đa chấn thương
13. Nguyễn Văn Tới – Gãy xương bàn chân
14. Huỳnh Đức Khiển – Chấn thương đầu
15. Võ Trường Sinh – Gãy xương bàn chân
16. Trần Văn Hải – Chấn thương bụng
17. Trần Văn Nam – Chấn thương ngực kín & gãy xương đòn
18. Trương Thị Mỹ Linh – Gãy xương cánh tay trái
19. Cao Thị Vân – Chấn thương đầu