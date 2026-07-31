Khoảng 10 giờ ngày 31/7, một xe tải lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương theo hướng từ TPHCM về miền Tây bất ngờ bốc cháy khi đến gần nút giao Tân An, khu vực giáp ranh giữa phường Khánh Hậu và phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Xe tải bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, đoạn gần nút giao Tân An. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, phần sau xe tải bất ngờ bốc khói. Phát hiện sự việc, tài xế nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng khẩn cấp để kiểm tra.

Tuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát trong thùng hàng. Dù đã sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa, tài xế vẫn không thể khống chế đám cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng có mặt, triển khai dập lửa. Ảnh: CTV

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế, không để lan sang các phương tiện khác.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến một phần xe tải bị hư hỏng. Sự cố cũng làm các phương tiện lưu thông qua khu vực phải giảm tốc độ, di chuyển chậm.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý tuyến cao tốc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.