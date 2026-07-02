Khoảng 9h30 ngày 2/7, tại một bãi đỗ xe trên địa bàn phường Đông A, tỉnh Ninh Bình xảy ra vụ cháy hai xe ô tô khách, gây thiệt hại tài sản ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ một xe khách đang đỗ trong bãi, sau đó nhanh chóng lan sang chiếc xe đỗ sát bên. Chỉ trong ít phút, cả hai phương tiện bị lửa bao trùm, cột khói đen bốc cao, thu hút sự chú ý của nhiều người dân xung quanh.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy và khống chế đám lửa, ngăn cháy lan ra khu vực lân cận.

Lãnh đạo phường Đông A xác nhận vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày và cho biết, rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo chính quyền địa phương, khu vực xảy ra hỏa hoạn là bãi đỗ xe nằm trên phần đất do một công ty quản lý. Hai phương tiện gặp nạn đều là xe khách chuyên dụng, được các tài xế gửi tại đây trước khi xảy ra sự cố.

Thiệt hại ban đầu về tài sản được ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Hiện lực lượng công an đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đây không phải lần đầu Ninh Bình xảy ra sự cố cháy liên quan đến ô tô gây thiệt hại lớn.

Trước đó, rạng sáng 20/8/2025, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại gara ô tô trên đường Cát Linh, phường Hoa Lư (Ninh Bình). Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 1h40, nhanh chóng bao trùm toàn bộ gara.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng công an địa phương đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường. Do gara được xây tường bao kín, khung thép lợp tôn, lực lượng chức năng phải phá cửa để tiếp cận, khống chế đám cháy. Đến khoảng 2h45, hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến anh P.V.H. (trú TP Huế), thợ sơn đang ngủ trên gác xép của gara, không kịp thoát ra ngoài và tử vong. Ngoài ra, 6 ô tô, nhiều xe máy cùng nhiều tài sản khác cũng bị lửa thiêu rụi.