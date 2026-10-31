Xe mới đổ bộ dồn dập: Cơ hội nào cho xe Trung Quốc tại Việt Nam?

Thêm thương hiệu mới, cạnh tranh ngày càng lớn

Vài năm trở lại đây, thị trường ô tô Việt Nam có thêm nhiều cái tên mới như MG, BYD, Geely, Lynk & Co, Omoda & Jaecoo, GAC hay Wuling. Phần lớn tập trung vào SUV, xe điện và hybrid, mang đến thêm lựa chọn về thiết kế, công nghệ và giá bán.

Thị trường ô tô Việt Nam ngày càng có thêm nhiều thương hiệu mới gia nhập. Ảnh: Đại lý

Sự xuất hiện của các hãng xe mới khiến cuộc cạnh tranh ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, có sản phẩm khác biệt chưa đồng nghĩa với việc dễ dàng chiếm được thị phần.

Bên cạnh giá bán và trang bị, các thương hiệu mới còn phải giải quyết bài toán nhận diện, niềm tin khách hàng, mạng lưới đại lý, phụ tùng và dịch vụ hậu mãi. Đây đều là những yếu tố mà các hãng xe lâu năm có lợi thế nhất định.

iCAUR chuẩn bị tiếp cận thị trường Việt Nam

iCAUR là một trong những thương hiệu ô tô mới đang hướng tới thị trường Việt Nam. Hãng tập trung vào dòng SUV năng lượng mới, với hình ảnh sản phẩm mang phong cách thiết kế vuông vức, gợi liên tưởng đến những mẫu xe địa hình.

iCAUR là thương hiệu thuộc tập đoàn Chery, tập trung vào dòng SUV năng lượng mới. Ảnh: iCAUR

Trong một sự kiện dành cho người dùng tổ chức tại Vũ Hồ (Trung Quốc) mang tên iCAUR International User Summit 2026 từ ngày 19-23/10 vừa qua, iCAUR giới thiệu 20 mẫu V25 được cá nhân hóa. Đây là hoạt động bên lề, không có nhiều liên hệ trực tiếp với kế hoạch kinh doanh của hãng tại Việt Nam.

iCAUR trưng bày 20 mẫu V25 được cá nhân hóa tại Hội nghị Người dùng Quốc tế 2026 ở Trung Quốc. Ảnh: iCAUR

Đối với thị trường trong nước, vấn đề đáng quan tâm hơn là iCAUR sẽ đưa những sản phẩm nào về phân phối, định giá ra sao và xây dựng hệ thống bán hàng, hậu mãi như thế nào.

Trong bối cảnh người mua đã có nhiều lựa chọn từ các thương hiệu như BYD, MG, Geely hay Omoda & Jaecoo, iCAUR sẽ phải cạnh tranh với những cái tên đã có thời gian hiện diện nhất định. Thiết kế khác biệt có thể tạo sự chú ý ban đầu, nhưng khả năng cạnh tranh vẫn cần được đánh giá qua sản phẩm và chính sách kinh doanh thực tế.

Khác biệt chưa đủ để bảo đảm thành công

Thực tế cho thấy thị trường ô tô Việt Nam vẫn có dư địa cho những thương hiệu mới, đặc biệt khi nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, cạnh tranh không chỉ dừng lại ở việc đưa ra một sản phẩm có thiết kế khác biệt hay nhiều công nghệ.

Các thương hiệu như BYD, MG, Geely hay Omoda & Jaecoo đều phải đầu tư vào hệ thống phân phối, dịch vụ và hoạt động tiếp cận khách hàng. Mỗi hãng có cách triển khai khác nhau, nhưng đều phải đối mặt với bài toán tạo dựng niềm tin và duy trì hoạt động lâu dài.

iCaur V27 xuất hiện thực tế tại Việt Nam với thiết kế SUV vuông vức. Ảnh: AP Team

Với iCAUR, khả năng cạnh tranh tại Việt Nam vẫn phụ thuộc vào danh mục sản phẩm, giá bán và chất lượng dịch vụ khi chính thức hoạt động. Đây cũng là những yếu tố quyết định thương hiệu có thể duy trì sức hút sau giai đoạn đầu gia nhập thị trường hay không.

Trong bối cảnh người tiêu dùng có ngày càng nhiều lựa chọn, khác biệt có thể giúp một thương hiệu được chú ý, nhưng giá trị sử dụng và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế mới là những yếu tố quyết định vị thế lâu dài.