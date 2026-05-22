Xé lòng cảnh tiễn đưa 3 nạn nhân vụ án mạng chấn động ở Tây Ninh

Trưa 22-5, không khí tang thương, u uất bao trùm cả một khúc đường Tỉnh 829 thuộc ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

Đoàn nước đưa tiễn 3 nạn nhân

Từ tờ mờ sáng, trước giờ di quan, hàng trăm người thân, hàng xóm đã lặng lẽ đến căn nhà cấp 4 mới xây để tiễn biệt 3 nạn nhân xấu số.

Không ai bảo ai, những người đến viếng đều cúi đầu, nghẹn ngào. Giữa làn khói hương nghi ngút, hình ảnh 3 cỗ quan tài nằm lạnh lẽo song hàng bên nhau khiến những người mạnh mẽ nhất cũng phải bật khóc thành tiếng.

Tiếng tụng kinh hòa lẫn trong tiếng sụt sùi của những người lao động nghèo quanh năm chân lấm tay bùn, vốn quen thuộc và yêu mến gia đình nạn nhân.

"Gia đình họ hiền lành, chịu thương, chịu khó lắm. Ai ngờ tai họa ập xuống như thế. Nhìn mấy cỗ quan tài cạnh nhau, không một khúc ruột nào chịu thấu" - bà Nguyễn Thị Ngọc H., người cùng xóm với 3 nạn nhân, nói trong nước mắt.

Đau đớn nhất trong ngày đưa tang có lẽ là hình ảnh của ông Mai Văn Thảo, là chồng, cha và ông ngoại của các nạn nhân.

Người đàn ông trụ cột của gia đình giờ đây như một cái xác không hồn, ngã quỵ bên linh cữu của vợ, con và cháu.

Chỉ trong một đêm, định mệnh nghiệt ngã đã cướp đi của ông tất cả những gì yêu thương nhất. Căn nhà cấp 4 khang trang vừa mới xây xong, mùi sơn mới chưa kịp phai, đáng lẽ phải là nơi ngập tràn tiếng cười viên mãn thì nay lại trở thành nơi đặt linh cữu của 3 thế hệ.

Ông Thảo lúc tỉnh lúc mê, đôi mắt đỏ ngầu, vô vọng nhìn vào khoảng không như vẫn chưa thể tin vào sự thật tàn khốc này. Ai đến bắt tay chia buồn, ông cũng chỉ biết nấc nghẹn, 2 vai run lên bần bật trong sự bất lực tột cùng.

Đoàn xe tang lăn bánh rời đi trong sự tiếc thương vô hạn của cả vùng quê nghèo, để lại nỗi ám ảnh và khoảng trống không gì bù đắp nổi cho người ở lại.

Đoàn xe đưa tiễn ba nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, Tây Ninh). Trước đó, vào khoảng 18 giờ chiều 19-5, Bằng mang dao đến một quán ăn tại ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh rồi tấn công 3 người trong một gia đình đang buôn bán tại quán.

Mấy ngày qua, ông Thảo đau đớn bên quan tài của vợ, con và cháu ngoại

Hậu quả khiến bà H.T.Đ. (70 tuổi) và bà M.T.T.T. (41 tuổi, con bà Đ.) chết tại chỗ. Anh N.G.B. (22 tuổi, con của bà T.) chết trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do Bằng có mâu thuẫn tình cảm với bà T. nên sau khi sử dụng bia rượu, đối tượng đã ra tay sát hại 3 người trong gia đình này.

Ngày sau khi gây án, Bằng rời khỏi hiện trường nhưng đã bị bắt sau đó 5 tiếng đồng hồ, cánh hiện trường khoảng 2km.