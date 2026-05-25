Xe khách giường nằm bốc cháy trên cao tốc Bắc – Nam, hơn 30 người thoát nạn

Ngày 25/5, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vừa kịp thời triển khai chữa cháy, hỗ trợ cứu nạn vụ xe khách gặp hỏa hoạn khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sử dụng thiết bị dập tắt đám cháy.

Theo đó, vào khoảng 5h cùng ngày, xe khách giường nằm mang BKS 19B - 015xx chở khoảng 33 hành khách lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc – Nam. Khi xe khách di chuyển đến đoạn qua xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh thì bất ngờ bốc cháy.

Sau khi phát hiện khói và lửa bốc lên, tài xế cùng phụ xe nhanh chóng hướng dẫn mọi người rời khỏi phương tiện, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa, ngăn cháy lan và bảo đảm an toàn khu vực.

Chỉ sau khoảng 3 phút triển khai chữa cháy, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhiều tài sản và đồ dùng của hành khách được bảo vệ.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.