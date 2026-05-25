Một đường dây lừa đảo công nghệ cao núp bóng các phiên livestream “cắt đá tìm ngọc” trên mạng xã hội vừa bị triệt phá, với quy mô khiến nhiều người không khỏi giật mình với hơn 110.000 giao dịch chuyển tiền bất thường, số nạn nân lên tới 32.000 người trên cả nước và số tiền bị chiếm đoạt lên tới 263 tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ án (Ảnh: VTV)

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố 36 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, báo Lào Cai đưa tin.

Điều đáng chú ý, đây không phải là hình thức lừa đảo đơn lẻ mà là một hệ thống vận hành có tổ chức, được xây dựng như một “công xưởng livestream” hoạt động xuyên biên giới.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 8/2024, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng trong nước, nhóm đối tượng người Trung Quốc đã tuyển lao động Việt Nam tại khu vực biên giới rồi đưa sang thành phố Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) để vận hành hệ thống lừa đảo trực tuyến.

Tại đây, các đối tượng lập nhiều phòng máy, chia thành từng nhóm với vai trò rõ ràng và tổ chức livestream liên tục trên các fanpage như “Đế Vương Lục Bảo”, “Đá ngọc thô”, “Đế vương phỉ thúy”,…

Các buổi livestream được dàn dựng với sự tham gia của nhiều tài khoản “chim mồi” nhằm tạo tương tác giả, dẫn dụ người xem tin tưởng và xuống tiền (Ảnh: BLC)

Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm đối tượng phân công nhiệm vụ theo từng khâu, từ người trực tiếp livestream dẫn dắt “luật chơi”, nhóm tạo bình luận ảo để kích thích người xem, nhân viên hướng dẫn chuyển tiền cho đến người thực hiện màn “cắt đá” trên sóng. Theo VTV, những viên đá được quảng bá là ngọc quý thực chất chỉ là đá hoa trắng, đá Quarzit nhuộm màu xanh và phủ sơn đen để tạo vẻ ngoài giống đá giá trị cao.

Song song đó, hàng nghìn tài khoản Facebook ảo được sử dụng làm “chim mồi”, liên tục bình luận khoe trúng thưởng, nhận tiền lớn để tạo hiệu ứng đám đông, đánh vào tâm lý hiếu kỳ và mong muốn kiếm tiền nhanh của người xem.

Khi nạn nhân bắt đầu tin tưởng và chuyển các khoản tiền nhỏ, hệ thống sẽ dàn dựng cho họ thắng thật để tạo lòng tin. Nhưng khi số tiền tăng lên đến hàng chục triệu đồng, các đối tượng tiếp tục thông báo nạn nhân vừa “trúng” khối ngọc trị giá hàng trăm triệu đồng, đồng thời yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí như thuế, xác minh tài khoản, phí đổi tiền hay xuất hóa đơn.

Đến khi nạn nhân không còn khả năng chuyển thêm tiền hoặc phát hiện bị lừa, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản và đổi tên fanpage để tiếp tục tìm “con mồi” mới.

Để che giấu dòng tiền, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã thu mua và sử dụng hơn 25 tài khoản ngân hàng đứng tên người Việt Nam và người Trung Quốc nhằm luân chuyển tiền lừa đảo. Toàn bộ các tài khoản liên quan đã bị phong tỏa phục vụ công tác điều tra.

Chỉ trong thời gian ngắn hoạt động, hệ thống này đã phát sinh hơn 110.000 giao dịch chuyển tiền, chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng từ hơn 32.000 bị hại trên phạm vi cả nước, trở thành một trong những vụ lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn bị phát hiện thời gian gần đây.

