Sáng 3-1, đại diện Công ty Phúc Thành Hưng, chủ đầu tư dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, cho biết vụ cháy xe khách giường nằm trên tuyến cao tốc làm một hành khách tử vong.

Theo báo cáo ban đầu, khoảng 23 giờ 30 ngày 2-1, xe khách mang biển kiểm soát tỉnh Hà Tĩnh chạy hướng Nam - Bắc trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt. Khi đi đến Km 442+900 trái tuyến phía Nam Hầm Thần Vũ, thuộc địa phận xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An, xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Xe giường nằm chạy bất ngờ bốc cháy khiến một hành khách tử vong. Ảnh: N. Lộc

Ngọn lửa sau đó lan nhanh, bao trùm toàn bộ xe.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An điều xe chuyên dụng cùng lực lượng đến hiện trường. Sau khoảng một giờ, đám cháy được khống chế, song chiếc xe đã bị thiêu rụi. Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện một nam hành khách đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là một nam sinh lớp 12, quê tỉnh Hà Tĩnh.

Sự cố khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc khoảng 2-3 giờ. Đơn vị vận hành cao tốc phối hợp Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, đưa xe ra nhánh N5 Nghi Phương. Nhà xe sau đó đã bố trí phương tiện khác chở hành khách tiếp tục hành trình. Đến đầu giờ sáng 3-1, hiện trường được giải phóng, giao thông trở lại bình thường.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.