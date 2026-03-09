Fanpage aFamily

Xe công vụ chắn ngang đường để xử lý vi phạm: Cục CSGT nói gì?

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật.
Xác minh thông tin CSGT dùng xe công vụ chặn đường khiến học sinh gặp tai nạn ở Lạng Sơn
