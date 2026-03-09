Xe công vụ chắn ngang đường để xử lý vi phạm: Cục CSGT nói gì? Trang Anh - Hà Linh, 15:10 09/03/2026 Chia sẻ Thích0 Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. 1 công ty xăng dầu xin dừng bán do thua lỗ, Sở Công Thương Hà Nội nói gì? Dàn BLV kì cựu nói gì về các kênh bóng đá lậu khi hệ thống Xôi Lạc TV bị triệt phá? Bộ Công an nói gì việc người dân đeo vàng phải có hóa đơn, chứng từ, nếu không sẽ bị tịch thu? Theo Phụ nữ mới Copy link 03/09/2026 14:08 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://phunumoi.net.vn/xe-cong-vu-chan-ngang-duong-de-xu-ly-vi-pham-cuc-csgt-noi-gi-d337943.html Xác minh thông tin CSGT dùng xe công vụ chặn đường khiến học sinh gặp tai nạn ở Lạng Sơn Chia sẻ Thích0 thông tin sai sự thật xe công vụ đăng thông tin sai sự thật tin nóng mỗi ngày