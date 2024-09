Xây dựng "Smart Habit - Thói quen thông minh" từ nhà đến trường: Bí quyết bảo vệ sức khỏe răng miệng cho con

Thách thức trong việc duy trì thói quen chăm sóc răng miệng khi trẻ trở lại trường



Sức khỏe răng miệng là "cửa ngõ" của cơ thể, ảnh hưởng trực tiếp đến thể chất và sự tự tin của trẻ. Khi răng miệng gặp vấn đề, trẻ có thể ngại giao tiếp và không tự tin thể hiện bản thân. Do đó, việc chăm sóc răng miệng luôn được chú trọng, không chỉ từ cha mẹ mà còn với sự đồng hành của nhà trường và các dự án cộng đồng.

Dự án "Smart Habit – Thói quen thông minh" do Lotte triển khai từ tháng 4/2024 tại Việt Nam là một ví dụ điển hình, mang đến các hoạt động thiết thực giúp phụ huynh cùng con xây dựng thói quen chăm sóc răng miệng theo mô hình từ Phần Lan. Dự án không chỉ hỗ trợ trẻ hình thành thói quen chăm sóc răng miệng đúng cách mà còn tạo cơ hội để phụ huynh cùng con rèn luyện ý thức tự chăm sóc bản thân.

Nhiều gia đình đã cùng con áp dụng "Smart Habit – Thói quen thông minh" tại nhà, nhờ vào các hoạt động ý nghĩa từ dự án trong mùa hè

Tuy nhiên, khi năm học mới bắt đầu, trẻ thường dành phần lớn thời gian tại trường, dẫn đến việc duy trì thói quen chăm sóc răng miệng gặp nhiều khó khăn do các em dễ bị tác động bởi môi trường bên ngoài. Ở lứa tuổi này, các em thường rất thích ăn quà vặt, đặc biệt là bánh, kẹo, nước ngọt và các loại thực phẩm chứa nhiều đường, tinh bột nhưng lại thường quên việc vệ sinh răng miệng sau khi ăn, lâu dần có thể gây ra các vấn đề về răng miệng.



Ngoài ra, với lịch trình bận rộn, cha mẹ ít có thời gian để liên tục nhắc nhở con. Những câu hỏi đơn giản như "Hôm nay con có đánh răng đầy đủ không?" hay "Con có ăn nhiều đồ ngọt không?" dần trở thành cách duy nhất để kiểm tra. Chính vì vậy, việc duy trì thói quen chăm sóc răng miệng dần trở nên phụ thuộc vào sự tự giác của trẻ.

"Ở nhà, tôi thường nhắc nhở và cùng con rèn luyện các thói quen chăm sóc răng miệng. Tuy nhiên, khi con ở trường, việc con đánh răng đủ ba mặt trong 2 phút hay súc miệng kỹ lưỡng như ở nhà có lẽ khó thực hiện đều đặn, nhất là khi không có ba mẹ bên cạnh để nhắc nhở liên tục." - Chị Minh Thi (Phụ huynh học sinh, Q3, Tp.HCM) chia sẻ.

Cùng con duy trì nụ cười chắc khỏe, tự tin đến trường với "Smart Habit – Thói quen thông minh"

Có thể thấy, mùa tựu trường là cơ hội tốt để phụ huynh rèn cho con thói quen tự giác chăm sóc răng miệng. Dựa trên mô hình "cỏ 4 lá" từ dự án "Smart Habit – Thói quen thông minh" đã được giới thiệu trong dịp hè, bao gồm: Đánh răng đúng cách, sử dụng kem đánh răng hoặc nước súc miệng có chứa Fluoride, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, khám răng định kỳ và bổ sung Xylitol để làm sạch mảng bám, ngăn ngừa sâu răng.

Cha mẹ có thể làm mới cách thức sao cho thú vị và dễ thực hiện hơn từ nhà đến trường. Điều này giúp trẻ duy trì nề nếp chăm sóc sức khỏe răng miệng một cách độc lập. Dưới đây là một số gợi ý đơn giản, dựa trên hai tiêu chí "tính nhất quán" và "hứng thú" mà phụ huynh có thể áp dụng:

Thiết lập lịch trình chăm sóc răng miệng cố định: Rèn cho con thói quen đánh răng và nhai kẹo gum chứa Xylitol vào những thời điểm cố định mỗi ngày như sau bữa sáng, trưa, xế và tối để xây dựng tính tự giác. Cha mẹ có thể khuyến khích con rủ bạn cùng đánh răng và chia sẻ kẹo gum, giúp các em vui vẻ thực hiện "thói quen thông minh", ngăn ngừa sâu răng cùng nhau.

Sử dụng bàn chải và kem đánh răng có hình nhân vật con yêu thích: Để việc đánh răng trở nên thú vị và không còn áp lực, phụ huynh có thể cho con tự chọn bàn chải và kem đánh răng với hình ảnh hoặc màu sắc yêu thích. Hãy ưu tiên các loại kem có chứa Fluoride để tăng cường hiệu quả ngừa sâu răng cho các con.

Tạo bảng theo dõi, ghi nhớ sự phát triển của răng: Với sự sáng tạo của các bậc phụ huynh hiện đại, việc giúp các bé duy trì các thói quen chăm sóc răng miệng có thể trở nên thú vị và mới mẻ hơn. Cha mẹ có thể tạo bảng theo dõi "Smart Habit – Thói quen thông minh", kết hợp cùng giáo viên khuyến khích con đánh dấu mỗi khi hoàn thành các thói quen trong ngày. Những phần thưởng nhỏ khi đạt mục tiêu sẽ tạo thêm động lực cho trẻ.

Ngoài ra, phụ huynh cũng có thể tặng con một hộp đựng răng sữa vừa làm kỷ niệm "trưởng thành" của răng, vừa giúp con hiểu thêm về sự quan trọng của răng vĩnh viễn và nâng cao ý thức bảo vệ răng, tránh sâu răng.

Duy trì thói quen khám răng định kỳ một cách vui vẻ và tích cực: Thông qua việc kết hợp với những hoạt động thú vị sau buổi khám, chẳng hạn như đưa con đi công viên, xem phim hay thưởng thức món ăn yêu thích. Việc này không chỉ giúp các em cảm thấy thoải mái, bớt lo sợ mà còn khiến mỗi lần đi khám răng trở thành một trải nghiệm đáng mong chờ, từ đó hình thành thái độ tích cực đối với việc chăm sóc sức khỏe răng miệng.

Trò chuyện cùng con về tầm quan trọng của việc lựa chọn thực phẩm: Sử dụng hình ảnh hoặc video sinh động để giúp con hiểu rõ lợi ích và tác hại của thực phẩm đối với răng miệng. Đồng thời, khuyến khích con dùng kẹo gum Xylitol như một món ăn vặt vừa giảm thèm ngọt, vừa hỗ trợ làm sạch mảng bám và bảo vệ răng miệng mỗi ngày.

Chăm sóc răng miệng là nền tảng quan trọng cho sức khỏe lâu dài của các em, và dự án "Smart Habit – Thói quen thông minh" đã mang đến những mô hình chăm sóc răng miệng thiết thực, giúp phụ huynh và học sinh xây dựng thói quen đúng cách. Với mô hình dễ thực hiện, cha mẹ có thể đồng hành cùng con, làm mới cách thức thực hiện để tạo động lực để các em duy trì thói quen này suốt cả năm học.