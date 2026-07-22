Nội dung trên được nêu tại Thông báo số 389 kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Thông báo nêu, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh Ninh Bình.

Cụ thể, thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 34.636,108 tỷ đồng, đạt 49,44% dự toán Thủ tướng giao (thấp hơn bình quân chung cả nước). Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp (24,7%) so với bình quân chung của cả nước (35,5%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa đồng đều, đặc biệt tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh còn thấp...

Do vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh rà soát kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm để tiếp tục giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành, xã phường; phân công các lãnh đạo tỉnh theo dõi từng địa bàn, lĩnh vực; lấy kết quả, sản phẩm cụ thể để làm cơ sở đánh giá hiệu quả công tác; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm tiến độ, chất lượng triển khai các nhiệm vụ.

Đồng thời, Ninh Bình cần tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm các dự án trọng điểm tồn đọng kéo dài liên quan đến đất đai, quy hoạch trên địa bàn, sớm đưa vào khai thác, sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Quyết liệt thực hiện các giải pháp để thúc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng cuối năm.

Phó Thủ tướng yêu cầu triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh; trong đó cần tập trung chuẩn bị xây dựng đề án tỉnh Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ.

Tỉnh cũng cần tập trung các nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược, các trục giao thông huyết mạch kết nối các khu vực đô thị trung tâm với các khu du lịch trọng điểm, kết nối vùng và liên vùng.

Nghiên cứu quy hoạch thêm các khu kinh tế trọng điểm, kinh tế biển. Ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao, cảng biển nước sâu gắn với đô thị biển và cảng du lịch biển, xây dựng cơ sở hạ tầng số. Mở rộng kết nối các không gian di sản văn hóa lớn của tỉnh (Tràng An - Bái Đính - Tam Chúc; Hoa Lư - Phủ Dầy - Đền Trần - Phát Diệm - Xuân Thủy).

Phó Thủ tướng lưu ý tỉnh Ninh Bình tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; rà soát, đánh giá tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, phân bổ biên chế theo khối lượng công việc, rõ trách nhiệm cá nhân.

Hoàn thiện hạ tầng số, xây dựng dữ liệu và quản lý, điều hành, liên thông; xây dựng, vận hành khung năng lực cán bộ xã, phường; hoàn thành Bộ tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ (KPI). Bảo đảm việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, phấn đấu giảm 50% thời gian giải quyết và 50% chi phí tuân thủ trong năm 2026 so với năm 2024 theo Kết luận số 18 của Ban Chấp hành Trung ương.

Nhiệm vụ quan trọng khác được Phó Thủ tướng đề cập là tiếp tục triển khai hiệu quả đề án phát triển nhà ở cho thuê theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn các địa phương; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng kết luận tại cuộc họp về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn TP Hải Phòng và các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên; bảo đảm đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội của người dân và người lao động khi đến làm việc tại địa bàn tỉnh Ninh Bình...