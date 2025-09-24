Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Tuấn Anh Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Thư cho biết, đêm 21/9, chính quyền xã tiếp nhận và giao cơ quan công an xã vào cuộc xác minh thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một bé gái bị bố đẻ bạo hành tại xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên.

Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa - Xã hội và các phòng ban chuyên môn khác của xã cũng vào cuộc tìm hiểu. Kết quả bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra từ lâu, hiện nay cháu bé đang học lớp 5 và đang sinh sống cùng ông bà nội lẫn bố đẻ là Nguyễn Văn Dũng (SN 1987).

Hình ảnh cháu bé bị hành hung và liên tục "ép" phải bảo mẹ "gửi tiền về". (Ảnh cắt từ video clip)

“Chúng tôi đã cho cháu bé đến trạm y tế để kiểm tra sức khoẻ, cơ quan công an hiện nay đang tiếp tục xác minh để làm rõ thời gian cháu bé bị bạo hành. Thời điểm hiện tại cháu bé vẫn đang sinh hoạt, đi học bình thường và không có thương tích gì nghiêm trọng” , ông Vũ thông tin.

Cũng theo ông Vũ, hiện nay mẹ của cháu bé đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài nên các thủ tục giải quyết vấn đề hôn nhân vẫn chưa được thực hiện, tuy nhiên xã cũng giao cho các bộ phận chuyên môn nắm bắt tình hình để hỗ trợ kịp thời.

Hiện nay, ông bà nội và các bác của cháu bé đang trực tiếp theo dõi, trông nom cháu trong lúc mẹ đi làm.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video clip và hình ảnh bé gái bị bố bạo hành, dùng dao đe dọa và còn đánh chửi cháu bé với lý do người mẹ “không gửi tiền về”. Trong video, người đàn ông vừa hành hung vừa liên tục bắt cháu bé phải bảo mẹ “gửi tiền về” khiến người xem phẫn nộ.