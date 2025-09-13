Xôn xao bức thư cầu cứu của 1 cậu bé bị mẹ kế bạo hành từ tinh thần đến thể xác: Mùa đông không được đắp chăn, bắt tự vả vào mồm đến chảy máu

Một sự việc bùng nổ giữa đêm khiến nhiều người bức xúc, mạng xã hội lan truyền những bức thư (hoặc cũng có thể là những dòng nhật ký) được cho là của một cậu bé được cho là đang học cấp 2, ghi lại nhiều chi tiết ám ảnh về cuộc sống cùng mẹ kế. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận bởi nội dung phản ánh sự mâu thuẫn giữa hình ảnh “mẹ kế yêu thương con chồng” bên ngoài và những hành vi bị tố cáo là "bạo hành tâm lý" tinh vi phía sau.

Theo nội dung nhật ký, người mẹ kế luôn thể hiện với mọi người rằng bà chăm lo và thương yêu con riêng của chồng như con ruột. Tuy nhiên, trong thực tế, cậu bé lại miêu tả chuỗi ngày bị đối xử khắc nghiệt và chịu sự thao túng tâm lý. Một số chi tiết được dư luận đặc biệt quan tâm như: mùa đông em không được đắp chăn, mùa hè không được bật quạt hay điều hòa; bị bắt ngồi vào bàn học nhưng không được phép học; thường xuyên bị kiểm soát, cô lập trong chính ngôi nhà của mình.

Thậm chí, cậu bé còn bị bắt tự vả vào mồm đến khi chảy máu...

Theo những tự sự trong dòng nhât ký ấy, cậu bé thường xuyên bị mẹ kế tiêm nhiễm vào đầu rằng từ bố cho đến nội ngoại 2 bên không ai thương mình. Không được phép ăn sáng, tuy mẹ kế không nói ra miệng chữ cấm nhưng tạo ra hoàn cảnh để cậu bé tự không dám ăn sáng nữa. Không cho tiếp xúc nhiều với họ hàng 2 bên...

Những dòng nhật ký khiến nhiều người không khỏi xót xa. Không ít ý kiến cho rằng, đây là hình thức bạo hành trẻ nghiêm trọng. Một số phụ huynh sau khi đọc chia sẻ cho biết họ cảm thấy lo ngại, đồng thời nhấn mạnh rằng việc lắng nghe con cái và chú ý đến những thay đổi bất thường trong hành vi, cảm xúc là vô cùng quan trọng.

Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh tính xác thực của vụ việc. Nếu đúng như những gì được ghi lại, đây là hành vi bạo hành trẻ em, cần được xử lý nghiêm minh để bảo vệ quyền lợi của trẻ. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng cần thận trọng, tránh suy đoán hoặc chia sẻ thiếu kiểm chứng, có thể gây ảnh hưởng danh dự, đời sống của những người liên quan.

Dù sự việc vẫn đang chờ xác minh, nhưng câu chuyện khiến nhiều bậc phụ huynh và người lớn lo lắng về nguy cơ bạo hành trẻ em dưới nhiều hình thức, đặc biệt là bạo hành tinh thần và thể xác. Trẻ nhỏ thường ít có khả năng tự bảo vệ, nhiều khi phải chịu đựng trong im lặng. Vì vậy, ngoài gia đình, xã hội cũng cần quan tâm, lắng nghe và kịp thời phát hiện để bảo vệ các em.

Hiện sự việc vẫn đang tiếp tục được chia sẻ và bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.