Xác minh thông tin tố nữ sinh Hải Phòng gian lận thi tốt nghiệp

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền bài viết phản ánh nữ sinh N.T.M.H (lớp 12 Trường THPT Kinh Môn ) có hành vi sử dụng điện thoại thông minh trong phòng thi để tra cứu đáp án, gian lận trong quá trình làm bài thi môn Tiếng Anh. Tác giả bài đăng còn cho rằng, kết quả 9,5 điểm Tiếng Anh của nữ sinh này không tương xứng với năng lực thực tế và đặt ra nghi vấn về tính trung thực của kết quả thi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trường THPT Kinh Môn đã tổ chức rà soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi tại điểm trường. Kết quả thể hiện, công tác tổ chức thi được triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình.

Đối với nữ sinh N.T.M.H không phát hiện tài liệu, biên bản hoặc báo cáo nào thể hiện thí sinh có hành vi vi phạm quy chế. Nhà trường cũng làm việc với Chủ tịch Hội đồng thi, các thành viên hội đồng, giám thị, cán bộ giám sát, thanh tra và lực lượng chức năng liên ngành đều không có bất kỳ phản ánh, kiến nghị hoặc báo cáo nào về nữ sinh này mang điện thoại, sử dụng thiết bị thu phát sóng thông tin hoặc có hành vi gian lận trong quá trình làm bài.

Hai cán bộ coi thi phòng có nữ sinh dự thi môn Tiếng Anh là giáo viên các trường địa bàn khác, không có mối quan hệ thân nhân, quan hệ công tác, quan hệ xã hội hoặc bất kỳ mối quan hệ nào với nữ sinh hoặc người thân nữ sinh.

Giáo viên chủ nhiệm nhận định, N.T.M.H là nữ sinh duy trì kết quả ổn định, được công nhận là học sinh giỏi lớp 11, 12. Môn Tiếng Anh có điểm trung bình năm lớp 11, 12 lần lượt đạt 8,6 điểm và 8,8 điểm.

Còn giáo viên môn Tiếng Anh nhận định, nữ sinh này có nền tảng kiến thức tương đối tốt. Các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ thể hiện năng lực môn Tiếng Anh ở mức khá, khả năng tiếp thu tốt và có thể vận dụng kiến thức để giải quyết các dạng bài theo yêu cầu của chương trình.

Nữ giáo viên bộ môn còn cho biết, kết quả thi thử chưa phản ánh đầy đủ năng lực thực tế của học sinh. Trong quá trình giảng dạy và theo dõi ôn tập, giáo viên nhận định nữ sinh có kiến thức nền khá, tuy nhiên ở một số đợt thi thử nữ sinh còn chịu áp lực tâm lý, kỹ năng phân bổ thời gian làm bài chưa hợp lý, còn lúng túng với các dạng câu hỏi có tính phân hóa cao, dẫn đến kết quả thi thử chưa đạt như kỳ vọng.

Sau khi có kết quả thi thử, giáo viên bộ môn đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn nữ sinh xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp, tập trung củng cố những chuyên đề còn hạn chế, tăng cường luyện tập theo cấu trúc đề thi tốt nghiệp, rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, xử lý câu hỏi vận dụng và quản lý thời gian làm bài.

Giáo viên trực tiếp giảng dạy nữ sinh nhận định, chênh lệch điểm thi thử với thi chính thức có thể xuất phát từ việc quá trình học, nữ sinh khắc phục được những hạn chế đã được chỉ ra sau các lần thi thử, cùng với việc tích lũy kiến thức và kỹ năng làm bài giai đoạn cuối cấp.

Do đó, điểm 9,5 Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp phản ánh sự nỗ lực, quyết tâm của học sinh, không có căn cứ nhận định là bất thường, có dấu hiệu phát sinh từ hành vi gian lận.

Ban giám hiệu Trường THPT Kinh Môn cho biết, đơn vị đã báo cáo Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng về kết quả rà soát, xác minh. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Công an phường Kinh Môn và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan trong việc xác minh nguồn phát tán thông tin, làm rõ chủ thể quản lý, sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin. Trường hợp xác định có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa kiểm chứng thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.