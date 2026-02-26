Xác minh thông tin giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

Thông tin nhanh chóng gây bức xúc trong dư luận xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm nếu sự việc xảy ra đúng như mạng xã hội phản ánh.

Thông tin cô giáo bắt học sinh liếm đất lan truyền trên mạng xã hội.

Chiều 26/2, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Tiến Thông, Chủ tịch UBND phường Phúc Yên (tỉnh Phú Thọ) cho biết, địa phương đã nắm được thông tin và chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với Công an phường cùng nhà trường khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo xác minh ban đầu, giáo viên bị tố có hành vi bắt học sinh liếm đất là cô N.T.S, chủ nhiệm lớp 2A, Trường Tiểu học Trưng Nhị.

Hiện cơ quan chức năng đang làm việc với Ban giám hiệu, giáo viên liên quan và phụ huynh học sinh để thu thập thông tin, làm rõ thực hư nội dung lan truyền trên mạng xã hội.