Hai người lạ đi nhầm xe nhau 7 ngày Tết

Trước đó, chiều 23/2 (mùng 7 Tết), Công an phường Hồng Gai tiếp nhận đơn trình báo của ông Ngô Quốc Trị (69 tuổi, trú phường Cao Xanh) về việc nhầm lẫn phương tiện . Theo trình báo, ngày 16/2 (29 Tết), ông Trị mượn xe máy BKS 14T4-1178 của cháu trai là anh Luyện Tuấn Anh để đi mua hoa tại khu 1, phường Cao Xanh.

Công an phường Hồng Gai tổ chức trao trả lại phương tiện cho đúng chủ sở hữu.

Cùng thời điểm, anh Hoàng Văn Chuyền (41 tuổi, trú Ninh Bình) cũng đến mua hàng và sử dụng xe mô tô có đặc điểm tương tự . Do hai phương tiện có hình dáng, màu sắc giống nhau và chìa khóa vẫn khởi động được, sau khi thanh toán, anh Chuyền điều khiển nhầm xe của ông Trị rời đi.

Về phía ông Trị, do là xe mượn và vẫn sử dụng chìa khóa bình thường nên không nhận ra sự nhầm lẫn, đến khi trả xe cho anh Tuấn Anh mới phát hiện sự việc và trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Hồng Gai triển khai các biện pháp xác minh, nhanh chóng xác định người điều khiển phương tiện đi nhầm , liên hệ và tổ chức trao trả xe cho đúng chủ sở hữu.

Từ vụ việc, Công an phường Hồng Gai khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ biển kiểm soát, đặc điểm xe trước khi điều khiển; đồng thời nên trang bị thêm khóa càng, khóa chống trộm để hạn chế nhầm lẫn và phòng ngừa rủi ro.