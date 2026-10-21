Xác minh học sinh đánh cô giáo ngay trong lớp học ở Hà Nội

Đoạn video ngắn ghi lại cảnh cô giáo đang đứng giảng bài, trong lớp có nhiều học sinh ngồi và đứng thì bất ngờ một nam sinh xông tới tát vào đầu cô giáo từ đằng sau. Cú tát mạnh đến mức, cô giáo ôm đầu loạng choạng đi về bàn giáo viên. Nam sinh này tiếp tục đi theo thì được các học sinh khác trong lớp nhanh chóng ngăn cản.

Sự việc xảy ra ngay trong lớp học, khiến nhiều người bức xúc vì hành động bạo lực của học sinh đối với cô giáo.

Trước thông tin cho rằng vụ việc xảy ra tại một trường THPT trên địa bàn xã Sóc Sơn (Hà Nội), ông Tống Minh Kiều, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Sóc Sơn, cho biết ngay trong đêm, địa phương đã yêu cầu tất cả trường THPT trên địa bàn rà soát, báo cáo. Kết quả xác minh cho thấy, học sinh liên quan đến vụ việc không thuộc các trường THPT trên địa bàn xã.

Hình ảnh học sinh tát cô giáo ngay trong lớp học (ảnh cắt từ video)

Sáng 21/10, trả lời qua điện thoại, đại diện Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài (Hà Nội) cho biết, nhà trường đã nắm được thông tin phản ánh và đã làm việc trực tiếp với cơ quan Công an ngay sau khi sự việc xảy ra để phối hợp giải quyết vụ việc, đồng thời báo cáo sự việc về các phòng ban của Sở GD&ĐT Hà Nội cũng như chính quyền địa phương.

Theo đại diện Trường THPT Mạc Đĩnh Chi: Hiện các nội dung liên quan đang được xác minh, làm rõ, vì vậy chưa thể trao đổi hay xác nhận các tình tiết cụ thể ở thời điểm này.

“Quan điểm của nhà trường là vì tương lai của đứa trẻ, vì sự an toàn của giáo viên, vì việc ổn định học tập của các học sinh khác chúng tôi chờ đợi kết luận của cơ quan chức năng. Hiện tình hình sức khoẻ của cô đã ổn đang nghỉ ngơi tại nhà, tinh thần cũng đã ổn định”, đại diện trường nói thêm.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết Sở đã nắm bắt thông tin và yêu cầu nhà trường khẩn trương báo cáo, làm rõ sự việc ngay trong ngày hôm nay.

Trước đó, tại Trường THCS Đại Kim, phường Định Công (Hà Nội), một học sinh lớp 8 cũng dùng bạo lực với cô giáo ngay trong lớp học.