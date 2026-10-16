Nam thần xứ Hàn Won Bin đã rút lui khỏi màn ảnh kể từ sau khi đóng chính trong bộ phim điện ảnh The Man From Nowhere vào năm 2010. Suốt 16 năm qua, anh không tham gia bất kỳ dự án phim ảnh nào. Mới đây, nam diễn viên bất ngờ nhận lời làm đại diện cho một thương hiệu thực phẩm chức năng và xuất hiện trong quảng cáo truyền hình mới. Màn tái xuất của Won Bin khiến mạng xã hội bùng nổ bởi diện mạo trẻ trung, phong độ dù anh đã gần bước sang tuổi 50.

Trong những hình ảnh quảng cáo vừa được công bố, Won Bin ở tuổi 49 diện chiếc áo len cổ lọ màu đen đơn giản, để tóc dài. Sau nhiều năm vắng bóng trong showbiz, anh vẫn giữ được đường nét gương mặt sắc nét như thời đỉnh cao. Won Bin hiện tại toát lên vẻ lịch lãm, trưởng thành và phong trần, khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc dường như bị thời gian bỏ quên.

Sau nhiều năm sống ẩn dật, Won Bin cuối cùng đã tái xuất trong 1 quảng cáo, khoe vẻ ngoài điển trai và trẻ trung ở tuổi 49. Ảnh: Instagram.

Dù diện mạo điển trai của nam thần vẫn khiến người hâm mộ trầm trồ, song nhiều khán giả cũng không giấu được sự sốt ruột, liên tục để lại bình luận thúc giục, xin Won Bin cân nhắc việc trở lại showbiz đóng phim: "Won Bin, xin anh đấy. Anh mau tái xuất và đóng phim đi!".

Người hâm mộ xin Won Bin mau trở lại showbiz đóng phim. Ảnh: Instagram.

Trên thực tế, kể từ sau khi giành danh hiệu Ảnh đế nhờ bộ phim The Man From Nowhere, sự nghiệp diễn xuất của tài tử hàng đầu rơi vào khoảng lặng kéo dài. Trong 1 chương trình, phát thanh viên Kim Joo Ha tiết lộ cô từng trực tiếp hỏi Won Bin về lý do anh không nhận lời đóng phim trong suốt thời gian dài. Theo lời kể của Kim Joo Ha, chính Won Bin đã giải thích rằng hình tượng lạnh lùng, mạnh mẽ mà anh thể hiện trong The Man From Nowhere để lại ấn tượng quá sâu đậm trong lòng công chúng. Điều này khiến số lượng lời mời đóng phim mới của anh trở nên ít đi, khiến nam diễn viên khó lòng chọn được kịch bản phù hợp và mới lạ để tái xuất.

Về việc để tóc dài, Won Bin từng chia sẻ anh muốn duy trì nhiều khả năng tạo hình khác nhau, sẵn sàng cho những vai diễn mới bất cứ lúc nào. Chia sẻ này khiến người hâm mộ nhen nhóm hy vọng về việc nam diễn viên vẫn đang âm thầm chuẩn bị cho màn trở lại màn ảnh.

Sau tiếng vang của The Man From Nowhere, kịch bản mới chất lượng gửi đến chỗ Won Bin không nhiều như mọi người tưởng tượng. Đây cũng là 1 trong những lý do khiến anh dừng đóng phim sớm. Ảnh: X.

Vợ Won Bin - nữ diễn viên Lee Na Young - cũng nhiều từng lên tiếng ủng hộ các quyết định của chồng trước truyền thông. Cô tiết lộ Won Bin vẫn nghiêm túc đọc kịch bản trong cuộc sống thường ngày, chứ không hề đánh mất niềm đam mê diễn xuất. Lee Na Young đồng thời mong công chúng kiên nhẫn chờ đợi chồng mình.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định rằng dù đã vắng bóng trên màn ảnh suốt 16 năm, mỗi lần Won Bin xuất hiện anh vẫn đủ sức tạo nên cơn sốt trên khắp châu Á. Điều này cho thấy sức hút bền bỉ của nam thần đình đám một thời. Theo thống kê của trang EN Seoul, Won Bin đã tham gia khoảng 40 quảng cáo cho nhiều nhãn hàng trong gần chục năm không đóng phim và đến giờ vẫn tiếp tục giữ vững vị thế của 1 ngôi sao quảng cáo ăn khách tại Hàn Quốc.

Nhan sắc điển trai của Won Bin thời trẻ. Ảnh: Sina.

Năm 2013, Won Bin công khai hẹn hò nữ diễn viên Lee Na Young. Họ tổ chức đám cưới giản dị, chỉ mời 50 khách vào tháng 6/2015 tại quê nhà của Won Bin. Trong suốt quá trình hẹn hò và kết hôn chỉ vài tấm ảnh đôi của Won Bin - Lee Na Young được hé lộ, gồm ảnh cưới và ảnh chụp lúc họ hẹn hò ở 1 nhà hàng vào năm 2011. Đến nay, cặp vợ chồng quyền lực đã có 1 cậu con trai. Tuy nhiên, Won Bin - Lee Na Young luôn giữ kín hình ảnh con với công chúng dù netizen nhiều lần bày tỏ mong muốn được chiêm ngưỡng diện mạo của thiên thần nhí nhà đại nam thần và đại mỹ nữ của showbiz Hàn.

Là tài tử và minh tinh hàng đầu, sở hữu khối tài sản khủng nhưng Won Bin - Lee Na Young lại tổ chức 1 đám cưới hết sức đơn giản, kín đáo. Ảnh: Nate.

Nguồn: Nate, China Times