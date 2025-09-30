WinMart sẵn sàng hàng hóa và ưu đãi cho khách ở khu vực chịu ảnh hưởng mưa bão

Tăng mạnh thực phẩm tươi, hàng thiết yếu

Theo đại diện WinCommerce, tại các điểm bán ở khu vực chịu ảnh hưởng bão, WinMart/WinMart đã tăng 50% lượng thực phẩm tươi sống (rau, củ, thịt) và tăng 20% các mặt hàng thiết yếu như mì tôm, nước mắm, dầu ăn, gia vị… Đồng thời, hệ thống chủ động điều chuyển rau củ quả (cải chip, bắp cải, cải thảo, cà chua, cà rốt…) từ các nhà cung cấp và vùng sản xuất tại Lâm Đồng để bảo đảm hàng hóa luôn sẵn sàng, phục vụ kịp thời cho người tiêu dùng.

Giao hàng online, ưu đãi cho hội viên

Để khắc phục hạn chế vận chuyển trong ngày mưa bão, WinMart tăng cường kết nối với khách hàng qua chương trình khách hàng thân thiết với mức giá ưu đãi 20%, đồng thời đẩy mạnh kênh giao hàng “Đi chợ online” trên winmart.vn, mang đến sự tiện lợi cho người dân dù thời tiết khắc nghiệt.

Cam kết bình ổn giá, an toàn cho người lao động

WinMart/WinMart cho biết đã lên kế hoạch kỹ lưỡng nhằm duy trì giá cả bình ổn trong suốt giai đoạn bão lũ. Các chương trình ưu đãi 20% dành cho sản phẩm thịt sạch MEATDeli và rau sạch WinEco vẫn được áp dụng cho hội viên WiN. Dù một số cửa hàng tại khu vực bị ảnh hưởng đang gặp khó khăn về cơ sở vật chất và hàng hóa, doanh nghiệp vẫn ưu tiên đảm bảo an toàn cho người lao động, duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, bảo đảm nguồn cung với giá cả hợp lý để góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Đại diện WinCommerce, bà Nguyễn Thị Thuỳ Hương – Giám đốc Vận hành – khẳng định: “Chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng hàng hóa và các phương án phục vụ để người dân yên tâm mua sắm trong mọi điều kiện thời tiết”.