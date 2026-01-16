Winmart chủ động nguồn cung, đa dạng giải pháp mua sắm tiện lợi phục vụ Tết Bính Ngọ 2026

Theo bà Phạm Thị Thủy Hường – Giám đốc siêu thị WinMart Royal City, WinMart tập trung mang đến trải nghiệm mua sắm Tết nhanh gọn nhưng vẫn đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của người nội trợ hiện đại. “Chúng tôi phát triển các giải pháp mua sắm trọn gói, giúp khách hàng chuẩn bị Tết thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian mà vẫn giữ được hương vị truyền thống trong từng bữa cơm và món quà”, bà Hường chia sẻ.

Trong mùa Tết năm nay, WinMart cung cấp đầy đủ các món ăn truyền thống được chế biến sẵn, có thể sử dụng ngay, giúp giảm áp lực nấu nướng cho các gia đình. Sản phẩm được bày bán theo đặc trưng vùng miền: miền Bắc với bánh chưng, dưa hành, củ kiệu, thịt đông, giò chả, canh bóng bì; miền Nam với bánh tét, măng chua, dưa cà, khổ qua, thịt kho… đảm bảo giữ trọn hương vị Tết quen thuộc.

Bên cạnh đó, hệ thống tăng cường danh mục hoa quả, trái cây tươi gồm cả sản phẩm nhập khẩu và trái cây nội địa chất lượng cao, được tuyển chọn kỹ lưỡng về độ tươi ngon và hình thức, phục vụ nhu cầu trưng bày mâm ngũ quả cũng như tiêu dùng trong gia đình. Các nhóm hàng bánh kẹo, đồ uống Tết và giỏ quà biếu cũng được đầu tư đa dạng mẫu mã, mức giá, đáp ứng nhu cầu tiếp khách, sum họp và biếu tặng dịp đầu năm.

Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ 2026, WinMart đã chủ động xây dựng kế hoạch cung ứng từ sớm, dự trữ hàng hóa tăng khoảng 25% so với ngày thường, trong khi sức mua toàn hệ thống dự kiến tăng 20–25% so với cùng kỳ năm trước. Danh mục hàng hóa Tết tập trung vào các ngành hàng chủ lực như Bánh kẹo, Đồ uống và các mặt hàng thiết yếu phục vụ bữa ăn gia đình. Riêng nhóm gạo, sản lượng dự trữ tăng khoảng 20%, đảm bảo nguồn cung ổn định trong suốt mùa cao điểm.

Nhận định về thị trường Tết 2026, WinMart cho rằng sức mua vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, song hành vi tiêu dùng có sự dịch chuyển theo hướng cân nhắc kỹ hơn, ưu tiên sản phẩm chất lượng đảm bảo, thương hiệu uy tín và giá cả hợp lý. Trước xu hướng này, hệ thống thiết kế danh mục hàng hóa theo định hướng uy tín – chất lượng cao – giá cạnh tranh.

Đối với ngành hàng Bánh kẹo Tết, WinMart phối hợp cùng các nhà cung cấp lớn triển khai nhiều ưu đãi độc quyền, đặc biệt là các hộp quà Tết với mức giá đa dạng từ 49.900 đồng, 95.000 đồng, 105.000 đồng…, phù hợp với nhiều ngân sách khác nhau. Với ngành hàng Đồ uống, hệ thống tập trung vào các nhãn hiệu lớn, mẫu mã Tết, đồng thời đẩy mạnh các sản phẩm dạng lốc, thùng với mức giá ưu đãi, phục vụ nhu cầu mua sắm, tiếp khách và tích trữ trong dịp nghỉ dài ngày.

Nhiều mặt hàng thiết yếu được giữ mức giá cạnh tranh nhằm hỗ trợ người tiêu dùng, tiêu biểu như Dầu gạo GreenACE 2L giá 79.900 đồng hay Gạo Ngọc Nương – ST25 đặc sản 3kg giá 89.900 đồng. Chương trình khuyến mãi Tết của WinMart kéo dài 49 ngày, từ 7/1 đến 24/2, với hàng ngàn sản phẩm ưu đãi lên đến 50%. Ngoài ra, từ 01/01 đến 28/02/2026, với một số sản phẩm quen thuộc mùa Tết như nước mắm Nam Ngư, Đệ Nhị hay tương ớt CHIN-SU, khi quét mã WiNX trên chai, khách hàng được tích lũy thêm 10% điểm thưởng và nhận voucher 20.000 đồng.

Về thời gian phục vụ, hệ thống WinMart phục vụ khách hàng đến 12h trưa ngày 29 Tết (16/2). Sau kỳ nghỉ Tết kéo dài 3 ngày, toàn hệ thống sẽ hoạt động trở lại bình thường từ mùng 4 Tết (20/2), đảm bảo nhu cầu mua sắm đầu năm diễn ra thuận tiện.

Mùa Tết Bính Ngọ 2026, WinMart/WinMart /WiN giới thiệu bộ sưu tập giỏ quà Tết “Trọn vị Tết – Trao yêu thương”, với mức giá khởi điểm từ 299.500 đồng, đi kèm chính sách chiết khấu lên đến 10% cho đơn hàng số lượng lớn và đặt sớm trước 20/1/2026. Giỏ quà được thiết kế đa dạng phân khúc, từ phổ thông đến cao cấp, bao gồm các lựa chọn giỏ quà tự chọn (Alacart), giúp khách hàng linh hoạt cá nhân hóa món quà theo nhu cầu và ngân sách.

Với danh mục hàng hóa phong phú, chất lượng đảm bảo cùng chính sách giá cạnh tranh, WinMart tiếp tục khẳng định là điểm mua sắm Tết tin cậy của người tiêu dùng Việt Nam trong mùa Tết Bính Ngọ 2026.